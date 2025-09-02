hamburger-icon

Kliker.info

Jevrejski akademik: Tužba protiv Izraela najjači slučaj genocida ikad pokrenut, SAD i Njemačka mogle biti odgovarat za saučesništvo

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Jevrejski akademik: Tužba protiv Izraela najjači slučaj genocida ikad pokrenut, SAD i Njemačka mogle biti odgovarat za saučesništvo

02 Septembra
02:45 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Profesor William Schabas, jedan od vodećih svjetskih autoriteta za genocid i međunarodno krivično pravo, slučaj Južne Afrike pred Međunarodnim sudom pravde protiv Izraela naziva “najjačim slučajem genocida ikada pokrenutim”.

Schabas ocjenjuje da izraelske akcije u Gazi i izjave poput naredbe ministra odbrane Gallanta o prekidu opskrbe hranom i vodom za Palestince su direktan “dokaz genocidne namjere”.

Retoriku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koja prikazuje stanovništvo Gaze kao “egzistencijalnu prijetnju”, uspoređuje se s prošlim podsticanjem genocida.

Spriječiti, a ne omogućiti genocid

Schabas u intervjuu za Evropski centar za studije populizma (ECPS) upozorava da SAD i Njemačka, kao i druge zemlje, riskiraju da budu pravno odgovorne kao saučesnici, budući da Izraelu opskrbljuju oružjem i pomoći. Podsjećamo, Njemačku su već tužile žrtve iz Gaze zbog prodaje oružja.

On naglašava da države moraju “spriječiti genocid, a ne omogućiti ga”.

Ovaj kanadski akademik nudi detaljnu procjenu krize koja se razvija nad palestinskim stanovništvo Gaze kroz prizmu međunarodnog prava, populističke politike i globalnog upravljanja. Dolazeći iz jevrejske porodice žrtava nacističkog režima, profesor Schabas upozorava da Gaza predstavlja „lakmus test“ za kredibilitet međunarodne pravde i autoritet globalnih pravnih institucija.

U središtu njegove analize je oštar zaključak: slučaj koji je Južna Afrika protiv Izraela pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde je „vjerovatno najjači slučaj genocida koji je ikada došao pred Sud“. On tvrdi da se dokazi o genocidnoj namjeri mogu zaključiti ne samo iz vojnog ponašanja Izraela, već i iz izjava visokih izraelskih zvaničnika, poput izjava ministra odbrane Yoava Gallanta o prekidu opskrbe hranom, vodom i strujom u Gazi. „Imamo više od samog obrasca ponašanja – imamo i izjave i jasne naznake politike. Sve se to mora razmotriti zajedno prilikom donošenja konačne presude“, rekao je profesor.

Schabas također ističe kako je populističko predstavljanje stanovništva Gaze od Netanyahua kao egzistencijalne prijetnje pojačalo zabrinutost zbog podsticanja i masovnih zločina. „Rasistička populistička retorika često je bila dio genocidnih konteksta, mobilizirajući masovnu podršku za zločine. Vidimo elemente te dinamike u Izraelu danas“, rekao je. Praveći poređenja s genocidima u Ruandi (1994.) i Namibiji (1904.–1906.), on podvlači i paralele i razlike, upozoravajući na pojednostavljene analogije, a istovremeno naglašava ponavljajuće obrasce gdje populistički narativi podstiču ekstremno nasilje.

Upozorenje trećim državama

Važno je, kako naglašava profesor Schabas, da treće države – uključujući SAD, Njemačku, Kanadu i druge – riskiraju da budu pravno odgovorne prema Članu III Konvencije o genocidu za pomaganje i podsticanje Izraela putem vojne i političke podrške. Upozorava da “u mjeri u kojoj pružaju materijalnu pomoć značajne prirode, mogu biti odgovorni kao saučesnici u genocidu”.

Konačno, on Gazu opisuje kao odlučujući trenutak za međunarodne pravosudne mehanizme poput Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda, upozoravajući da neuspjeh u primjeni dosljednih standarda riskira učvršćivanje “dvoslojnog sistema međunarodnog prava” i potkopavanje ljudskih prava na globalnom nivou. “Ove institucije su apsolutno ranjive i svjesne su toga. Gaza je test za njihov kredibilitet i autoritet”, kaže kanadski akademik.
(N1)
Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku