Jevrejski akademik: Tužba protiv Izraela najjači slučaj genocida ikad pokrenut, SAD i Njemačka mogle biti odgovarat za saučesništvo
Profesor William Schabas, jedan od vodećih svjetskih autoriteta za genocid i međunarodno krivično pravo, slučaj Južne Afrike pred Međunarodnim sudom pravde protiv Izraela naziva “najjačim slučajem genocida ikada pokrenutim”.
Schabas ocjenjuje da izraelske akcije u Gazi i izjave poput naredbe ministra odbrane Gallanta o prekidu opskrbe hranom i vodom za Palestince su direktan “dokaz genocidne namjere”.
Retoriku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koja prikazuje stanovništvo Gaze kao “egzistencijalnu prijetnju”, uspoređuje se s prošlim podsticanjem genocida.
Spriječiti, a ne omogućiti genocid
Schabas u intervjuu za Evropski centar za studije populizma (ECPS) upozorava da SAD i Njemačka, kao i druge zemlje, riskiraju da budu pravno odgovorne kao saučesnici, budući da Izraelu opskrbljuju oružjem i pomoći. Podsjećamo, Njemačku su već tužile žrtve iz Gaze zbog prodaje oružja.
On naglašava da države moraju “spriječiti genocid, a ne omogućiti ga”.
Ovaj kanadski akademik nudi detaljnu procjenu krize koja se razvija nad palestinskim stanovništvo Gaze kroz prizmu međunarodnog prava, populističke politike i globalnog upravljanja. Dolazeći iz jevrejske porodice žrtava nacističkog režima, profesor Schabas upozorava da Gaza predstavlja „lakmus test“ za kredibilitet međunarodne pravde i autoritet globalnih pravnih institucija.
Schabas također ističe kako je populističko predstavljanje stanovništva Gaze od Netanyahua kao egzistencijalne prijetnje pojačalo zabrinutost zbog podsticanja i masovnih zločina. „Rasistička populistička retorika često je bila dio genocidnih konteksta, mobilizirajući masovnu podršku za zločine. Vidimo elemente te dinamike u Izraelu danas“, rekao je. Praveći poređenja s genocidima u Ruandi (1994.) i Namibiji (1904.–1906.), on podvlači i paralele i razlike, upozoravajući na pojednostavljene analogije, a istovremeno naglašava ponavljajuće obrasce gdje populistički narativi podstiču ekstremno nasilje.
Upozorenje trećim državama
Važno je, kako naglašava profesor Schabas, da treće države – uključujući SAD, Njemačku, Kanadu i druge – riskiraju da budu pravno odgovorne prema Članu III Konvencije o genocidu za pomaganje i podsticanje Izraela putem vojne i političke podrške. Upozorava da “u mjeri u kojoj pružaju materijalnu pomoć značajne prirode, mogu biti odgovorni kao saučesnici u genocidu”.
