Jevrejski akademik: Tužba protiv Izraela najjači slučaj genocida ikad pokrenut, SAD i Njemačka mogle biti odgovarat za saučesništvo

U središtu njegove analize je oštar zaključak: slučaj koji je Južna Afrika protiv Izraela pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde je „vjerovatno najjači slučaj genocida koji je ikada došao pred Sud“. On tvrdi da se dokazi o genocidnoj namjeri mogu zaključiti ne samo iz vojnog ponašanja Izraela, već i iz izjava visokih izraelskih zvaničnika, poput izjava ministra odbrane Yoava Gallanta o prekidu opskrbe hranom, vodom i strujom u Gazi. „Imamo više od samog obrasca ponašanja – imamo i izjave i jasne naznake politike. Sve se to mora razmotriti zajedno prilikom donošenja konačne presude“, rekao je profesor.