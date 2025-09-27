Jennifer Lawrence o Gazi: Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je
Američka glumica Jennifer Lawrence osudila je “genocid u Pojasu Gaze koji je neprihvatljiv” i kritizirala američku politiku zbog nedostatka “integriteta”, na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španiji.
“Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je”, odgovorila je 35-godišnja glumica na pitanje o situaciji u Gazi, na konferenciji za novinare prije primanja Velike nagrade časti Donostia.
“Jako sam zabrinuta za svoju djecu, za svu našu djecu”, izjavila je pa nastavila komentirati situaciju u svojoj zemlji.
“Ono što me toliko rastužuje jest to što će ovo nepoštovanje i trenutna retorika u američkoj politici postati normalni za njih, mislim na mlade ljude koji sada glasaju s 18 godina”, dodala je.
Dobitnica Oscara iz 2013. za film “Happiness Therapy” izrazila je žaljenje što njene izjave ili izjave njenih kolega o aktualnim pitanjima samo služe “dodatnom raspirivanju vatre”, dok bi pitanja o kojima se raspravlja, po njezinu mišljenju, trebali rješavati “oni koji su izabrani na izborima”.
Najnoviji film Jennifer Lawrence, “Umri, ljubavi”, u režiji Lynne Ramsay i predstavljenog u maju na Filmskom festivalu u Cannesu, bit će prikazan uz dodjelu nagrade Donostia na ovogodišnjem, 73. izdanju festivala.
Film, koji su koproducirala ona i Martin Scorsese, temelji se na romanu “Umri, ljubavi” argentinske spisateljice Ariane Harwicz. Istražuje sreću para koji se suočava s izazovom rođenja djeteta, prateći radnju koja nudi nove perspektive o majčinstvu, potpuno demistificirane i kojima se pristupa s iskrenošću.
