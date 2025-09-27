hamburger-icon

Kliker.info

Jennifer Lawrence o Gazi: Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Jennifer Lawrence o Gazi: Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je

27 Septembra
16:56 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Američka glumica Jennifer Lawrence osudila je “genocid u Pojasu Gaze koji je neprihvatljiv” i kritizirala američku politiku zbog nedostatka “integriteta”, na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španiji.

“Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je”, odgovorila je 35-godišnja glumica na pitanje o situaciji u Gazi, na konferenciji za novinare prije primanja Velike nagrade časti Donostia.

“Jako sam zabrinuta za svoju djecu, za svu našu djecu”, izjavila je pa nastavila komentirati situaciju u svojoj zemlji.

“Ono što me toliko rastužuje jest to što će ovo nepoštovanje i trenutna retorika u američkoj politici postati normalni za njih, mislim na mlade ljude koji sada glasaju s 18 godina”, dodala je.

“Bit će im potpuno normalno da politika nema integritet. Političari lažu, nema empatije, a treba se podsjetiti da kada ignorirate što se događa na jednoj strani svijeta, brzo će se dogoditi i na vašoj strani svijeta”, rekla je, ne imenujući nikoga.

Dobitnica Oscara iz 2013. za film “Happiness Therapy” izrazila je žaljenje što njene izjave ili izjave njenih kolega o aktualnim pitanjima samo služe “dodatnom raspirivanju vatre”, dok bi pitanja o kojima se raspravlja, po njezinu mišljenju, trebali rješavati “oni koji su izabrani na izborima”.

Najnoviji film Jennifer Lawrence, “Umri, ljubavi”, u režiji Lynne Ramsay i predstavljenog u maju na Filmskom festivalu u Cannesu, bit će prikazan uz dodjelu nagrade Donostia na ovogodišnjem, 73. izdanju festivala.

Film, koji su koproducirala ona i Martin Scorsese, temelji se na romanu “Umri, ljubavi” argentinske spisateljice Ariane Harwicz. Istražuje sreću para koji se suočava s izazovom rođenja djeteta, prateći radnju koja nudi nove perspektive o majčinstvu, potpuno demistificirane i kojima se pristupa s iskrenošću.

“Nakon što sam rodila svog drugog sina, prošla sam kroz stvarno teško postporođajno razdoblje, bilo je baš čudno. Gledajući film sada i gledajući na sve s odmakom, nakon što sam se osjećala kao da hodam kroz tu šumu, mislim da je napravila stvarno dobar posao”, rekla je glumica o Ariani Harwicz i njenoj knjizi.
(Kliker.info-Hina)
Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku