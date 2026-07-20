Jemenski Huti, koje podržava Iran, danas su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije koja će stupiti na snagu odmah, objavio je njihov vojni glasnogovornik u televizijskom obraćanju.

Militantna grupa je saopštila da nameće “pomorski embargo protiv kriminalnog saudijskog neprijatelja”, pozivajući se na princip “oko za oko”, koji će, kako je rečeno, stupiti na snagu odmah nakon izdavanja saopštenja.

Huti tvrde da je blokada odgovor na ono što oni nazivaju nastavkom “nepravedne i represivne opsade našeg dragog naroda” od strane Saudijske Arabije koja traje skoro 12 godina. Optužuju Rijad za pljačku jemenskih resursa i nametanje sveobuhvatne blokade njegovih luka i aerodroma kopnom, morem i zrakom.

Četverogodišnje primirje prekršeno prošle sedmice

Huti su prošle sedmice ispalili rakete na Saudijsku Arabiju nakon što su optužili saudijske snage za bombardovanje aerodroma pod njihovom kontrolom, što je, kako su rekli, prekršilo četverogodišnje primirje u sukobu između kraljevstva i pobunjeničke grupe koju podržava Iran.

Ovo su bili prvi napadi na Saudijsku Arabiju za koje su Huti preuzeli odgovornost otkako je neformalno primirje stupilo na snagu u martu 2022. godine, nakon njihovih ranijih napada na saudijsku energetsku infrastrukturu.

(Kliker.info-Index)