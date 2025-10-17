Jelena Trivić tvrdi: ‘Dodik hoće u potpunosti da se riješi Željke Cvijanović, kojoj ne vjeruje’

Potez Milorada Dodika da u subotu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Željka Cvijanović bude imenovana za v.d. predsjednika RS jeste samo nastavak njegove namjere da se “u potpunosti riješi Željke kojoj ne vjeruje” – izjavila je ovo predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.

Ona podsjeća da je ranije rekla da će kandidat za predsjednika RS na prijevremenim izborima ispred SNSD biti Siniša Кaran, a ne Cvijanović, “jer je ona na čelu jake struje u SNSD koja se protivi tome da strankom ovlada grupacija koju predvodi Igor Dodik“.

– To se pokazalo tačnim – dodaje Trivić.

Imenovanje bilo koga za v.d. predsjednika je, po njenim riječima, neustavno, jer Ustav RS ne poznaje institut v.d. predsjednika, niti proceduru za izbor nekog takvog.

– Ako je i bio slučaj da je nakon smrti Milana Jelića, predsjednik Narodne skupštine vršio dužnost predsjednika do izbora novog, i to je bilo neustavno, po istom principu – Ustav RS predviđa da se predsjednik RS bira isključivo na izborima, direktno od naroda – istakla je ona.

Ukoliko Cvijanović i bude izabrana za v.d. predsjednika RS i bude razriješena s funkcije člana Predsjedništva BiH, kako navodi Trivić, ona će funkciju v.d. predsjednika obavljati samo do izbora novog predsjednika RS.

– To i jeste cilj Dodikovih – da poslije prijevremenih izbora ona izgubi svaku političku poziciju i moć. Ovdje ne treba kukati za Željkom, kao ni prošli put za Radovanom Viškovićem, nego bi institucije i RS i BiH, trebalo da se očituju o neustavnim radnjama poslanika vladajuće strukture i razriješe ovaj politički i pravni haos koji kreiraju predstavnici vlasti – poručuje Trivić.

Ona navedene poteze ocjenjuje kao drskost Milorada Dodika u pravljenu pravnog, političkog i ustavnog haosa.

– Njamu apsolutno ništa nije sveto osim njegove vlasti, a RS je talac njegove težnje da po svaku cijenu zadrži moć i vlast – ističe ona.

Šef poslaničkog kluba Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ocjenjuje da je prijedlog skupštinske većine o imenovanju Željke Cvijanović predstavlja samo ulazak u nove političke komplikacije u RS i cijeloj BiH.

– Ovdje se svjesno ulazi u opasnost da RS izgubi člana u Predsjedništvu BiH. Lista za pravdu i red neće podržati ovaj prijedlog, ali ćemo učestvovati na sjednici kako bismo narodu ukazali na sve ovo, odnosno koliko je daleko otišlo gaženje institucija RS – objasnio je Vukanović.

Na prijedlog skupštinske većine sutra će biti održana posebna sjednica NSRS sa jednom tačkom dnevnog reda – prijedlog odluke o privremenom obavljanju neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika RS. Njihov prijedlog je da te poslove obavlja Željka Cvijanović.

