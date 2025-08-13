Jelena Trivić: SDS da okupi opoziciju, odgovoriti možemo i bez Stanivukovića

Zašto Milorad Dodik nije dobro rješenje za Republiku Srpsku? Ko je iz opozicije spreman prihvatiti ponudu SNSD-a za nacionalno jedinstvo i mjesta u izvršnoj vlasti? Hoće li učestvovati na prijevremenim izborima za novog predsjednika RS-a, u Dnevniku 3 Federalne televizije odgovara Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

Milorad Dodik je priznao Sud Bosne i Hercegovine, danas je i otkupio zatvorsku kaznu. Njegov advokatski tim čeka okončanje žalbene procedure. Kako opozicija percipira Dodika i njegovo višedecenijsko djelovanje, koje je zaokruženo i presudom? Je li vrijeme da Dodik plati račune?

Nije samo ono što se dešavalo u vezi s presudom i procesom koji je vođen protiv njega razlog zbog kojeg smo svih ovih godina bili protiv politike Milorada Dodika. Jasno smo ukazivali na ekonomske štete koje njegova politika nosi sa sobom, štete u svakom drugom pogledu – moralnom, demografskom, kulturnom sunovratu RS-a – a onda je došlo ovo kao politička tema i cijeli proces po osnovu kojeg mu je suđeno.

Nismo svi u opoziciji imali istu reakciju na dešavanja unazad dvije godine, otkad smatram da je počela ova politička kriza. A počela je donošenjem dva zakona u NSRS-u: jedan se odnosio na neobjavljivanje odluka OHR-a u Službenom glasniku, a drugi je o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a.

To je sporan zakon u smislu ustavnog uređenja Bosni i Hercegovine, jer je Ustavni sud dejtonska kategorija. Tako da ne stoji ni Dodikova teza da u svemu ovome on nije kriv. Nije kriv za potpisivanje ukaza, ali jeste kriv za donošenje jednog takvog zakona, uz naš stav da Ustavni sud jeste donosio štetne odluke po RS i srpski narod u Bosni i Hercegovini, ali smatrali smo da takav zakon nije način da riješimo tri strane sudije u Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Volim da se vratim na početak krize jer ne možemo govoriti samo o ovome što je bilo poslije – ako se ne vratimo na to kako je sve krenulo.

I mi u opoziciji imali smo različite reakcije. Jasno je bilo da jedan dio opozicije, uključujući Narodni front, SDS i stranku Nebojše Vukanovića, ima prilično slične stavove i da je tu ‘iskakao’ PDP na čelu s Draškom Stanivukovićem, koji imao čak i različite stavove od Igora Crnadka, koji je dio PDP-a, i to je nešto što prati opoziciju u zadnjih nekoliko godina. Ali te svoje stavove Stanivuković treba da objašnjava javnosti, a ne da ih ja pojašnjavam. Mi smo bili vrlo jasni u svojim stavovima zašto Dodik nije zaslužio da budemo grlati u njegovoj odbrani.

Da, protivimo se nametanjima, smatramo da ova zemlja treba da stekne puni suverenitet zatvaranjem OHR-a i odlaskom stranih sudija, ali ne smatramo da je način kako je to Dodik mislio da će se završiti bio ispravan. On je samo produbljivao te krize i uz druge aktere bio generator mnogih političkih kriza.

Da li je ovo bio način da on ode iz političkog života – nije. Ja sam se s njim borila na izborima i moj je princip da neko iz politike ode na izborima, da to uradi narod. Ali znate i kako su završeni prošli izbori i s koliko neregularnosti je on proglašen za predsjednika.

Što se tiče Narodnog fronta, bili smo vrlo jasni: politički život Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mora da se nastavi, politički život ide dalje i mi kao opozicija treba da damo vlastiti odgovor na ovu ustavno-pravnu i političku krizu, ne čekajući šta će nam ponuditi SNSD ili Draško Stanivuković s nekim svojim bezveznim idejama.

Očekujemo od SDS-a, kao najveće opozicione stranke, da okupi snage koje su nasuprot SNSD-a i da povedemo politički život naprijed, jer život nije stao. Dešava se što se dešava, nije dobro za RS, i Dodik je dijelom kriv za to i moramo gledati kako iz svega toga da izađemo, ne računajući da SNSD može biti faktor razrješenja onog što su sami zakuhali.

Dodik radi sve da bi spasio svoju fotelju, to je svima jasno. Zakazana je sjednica NSRS-a. Da li vam je poznat njen termin?

Koliko znam, termina još nema. Na toj sjednici bi se trebala razmatrati odluka o eventualnom referendumu, o neprihvatanju presude. Niko u RS-u od stranaka sa sjedištem u RS-u nije likovao na tu presudu. Ponovit ću još jednom, moj princip je bio da se Dodik skloni na način da izgubi na izborima, a ne ovako.

Ali kad je sve ovako kako je, onda smo rekli da se politički život nastavlja i u slučaju eventualnih prijevremenih izbora Narodni front je stava da treba učestovati na njima. Neko drugi je imao drugačije stavovi, sad oni nek se zapetljavaju i raspetljavaju u tim svojim stavovima, to nije naš problem.

Isto smo vrlo jasno rekli, čak i prije nego što se počelo pričati o posebnoj sjednici NSRS-a, da je referendum nešto što nema snagu da bilo šta promijeni, a s druge strane može da znači dalju i dublju lošiju poziciju RS-a u pravno-političkom smislu unutar Bosne i Hercegovine. Zato smo čak i donijeli na Predsjedništvu stranke odluku da takav referendum nećemo podržati. Od početka Dodika nismo pratili u ovoj krizi, ako se vratim na taj zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda na teritoriji RS-a, koji smatram spornim, smatram spornim i djelovanjem Ustavnog suda, ali to nije bio način da se to pitanje rješava jer je on, praktično, jedan stup vlasti, a vi kažete da on ne funkcioniše na našoj teritoriji – to znači faktičko izdvajanje te teritorije iz neke države.

Tako da ga od početka nismo pratili, pa ne znam zašto bismo ga sada pratili u tom referendumu koji bi samo dodatno podgrijavao atmosferu, dijelio narod i političku scenu, a i tako smo u jednom teškom položaju. Vrlo smo jasni u svojim stavovima – nismo podržavali taj način djelovanja od početka, nećemo podržavati tu odluku o referendumu.

Da li će se ona uopšte donijeti? Sad je i pitanje funkcionisanja Republičke izborne komisije, zato što su dali ostavke i toliko su se u svemu tome zapetljali. Ako su prijevremeni izbori stvar institucija izbornog zakona ove zemlje, neko drugi raspisuje te izbore, na strankama je da odluče da li učestvuju ili ne učestvuju na tim izborima. Mi smo rekli da ćemo učestvovati. To ne znači da ćemo imati svog kandidata nego ćemo kao stranka pozvati glasače da se na te izbore izađu da bismo imali legitimno izabranog predsjednika i onog koji ima legitimitet glasova u narodu. Jer ako bismo hipotetički svi u RS-u bojkotovali takve izbore, neko će izaći i može s vrlo malim brojem glasova da bude predsjednik a da nema legitimitet u narodu – što je apsurdan prijedlog koji je došao iz jedne, navodno, opozicione stranke koju vodi Draško Stanivuković.

Jučer je održan sastanak ambasadora Kvinte i članova Trojke. Nakon tog sastanka Radovan Kovačević je izjavio da pred građanima nikad nije lakša odluka, dok je Stavandić rekao da će svaki potez nakon referenduma biti legitiman. Imaju li separatistički planovi podršku većine stanovništva u RS-u?

Ne bih to stavljala na ili-ili. Nama u RS-u koji se smatramo razumnim političkim opcijama, patriotski orijentisanim, ali racionalnim, odgovornim i onima koji razmišljaju o budućnosti i RS-a i Bosne i Hercegovine i kako da krenemo naprijed, kako da gradimo puteve, autoputeve, pruge, mostove, bolnice, škole, kako da podižemo nivo investicija, kako da nam izvoz raste, kako da se bavimo makroekonomskim pokazateljima, i ako imamo neki sličan stav s nekim iz Sarajeva, onda nam kažu: ‘Eno, Jelena Trivić, ona je na liniji s političkim Sarajevom.’ A onda kažu da je u RS-u izbor jasan: ili si za RS ili si protiv nje. Svi koji nismo za ovo što radi vlast, jesmo za RS i smatramo da to što ona radi je pogrešno za RS.

Nisam pratila stavove političara iz stranaka sa sjedištem u Sarajevu, poslije toga pogledala sam malo medije, ali ne u većoj mjeri i ne bih to svrstavala na taj način da li sam za Konakovićev ili za Stevandićev stav. Narodni front ima svoje stavove, politika koju je vodio SNSD zajedno sa svojim koalicionim partnerima je dovela RS u ovu situaciju i po ekonomskim parametrima, investicijama, izvozu i svemu o čemu pričamo već godinama, a dijelom i njihovom krivicom u ovu ustavno-pravnu i političku krizu. Mi smo bili vrlo jasno protiv takve politike, nevezano šta kaže neko iz Sarajeva. Mi smo ovdje opozicija i alternativa ovoj i ovakvoj vlasti, što znači ne da mi nešto manje volimo RS, baš suprotno.

Mi je volimo u toj mjeri što želimo da pogrešne politike mijenjamo, da se protiv njih borimo i da se borimo za bolju prosperitetniju, otvoreniju, zaposleniju RS. Kada bi me stavili na stvar izbora između Stevandića i Konakovića, onda znači da nemam svoju politiku. Mi imamo politiku Narodnog fronta koja je vrlo jasna. Dakle, građenje ustavne pozicije RS unutar BiH. Ne vidim ništa u tom sporno i ne vidim da treba da se izjašnjavam između stavova političara ovdje i političara u Sarajevu.

Svjesni smo da naša država ide iz krize u krizu. Da li je pred nama nova kriza ili prijevremeni izbori? Hoćete li učestvovati na prijevremenim izborima za novog predsjednika RS-a i šta mislite – ko bi mogao naslijediti Dodika?

Naslijediti – ne bih ja to tako rekla. Mi nismo nikako nasljedna, ni monarhija, ni bilo šta tog tipa.

Ovdje se predsjednik RS-a bira na izborima. Najbolje bi bilo da taj kandidat bude onaj koji će nositi u sebi diskontinuitet sa politikama i značiti diskontinuitet u odnosu na politike Milorada Dodika. Narodni front će pozvati glasače da se, ako to bude odluka onih koji o tome odlučuju, ukoliko dođemo do tih izbora, mi ćemo pozvati glasače da se učestvuje na takvim izborima.

Da li ćemo mi imati kandidata ili ćemo podržati kandidata kojeg predloži neka druga stranka, recimo SDS – o tome ćemo razgovarati unutar opozicionih stranaka. Ne planiramo slušati prijedloge, da tu budem odmah vrlo direktna i jasna.

Ne planiramo slušati, ni uopšte raspravljati o nekim bezveznim prijedlozima da sve stranke iz RS-a daju jednog kandidata – takav prijedlog je došao iz PDP-a. To je besmisleno, pa mi se svih ovih godina borimo protiv režima SNSD-a i Milorada Dodika i sada zajedno s njima dajemo kandidata. To je potpuno pogrešno.

Podržat ćemo onog kandidata koji personalno i politički bude predstavljao potpuni diskontinuitet u odnosu na ovo kako su dosad Milorad Dodik i SNSD vodili RS. I trebamo se svi potruditi – i stranke iz RS i one sa sjedištem u Sarajevu – da nekako, koliko je to moguće, smirimo strast i da ova zemlja zaista krene naprijed, ali ne samo u našim izjavama, u našoj retorici nego zaista u konkretnim stvarima

Hajde da budemo racionalni, razumni, odgovorni prema narodu koji svako od nas u nekom domenu predstavlja pa koliki god da je to broj glasača da radimo najbolje što možemo za njih i za interese svih nas koji smo na kraju krajeva ostali u ovoj zemlji da živimo i ne planiramo da idemo. Tako da ne vidim zašto bismo mi govorili o nasljeđivanju njega. Mi moramo da u odnosu na njega napravimo diskontinuitet.

Da li je opozicija svjesna historijske uloge koju ima i koga označavate kao najveće krivce zašto nema jedinstva u opoziciji?

Svako ima svoj dio odgovornosti i nezahvalno je da kažem koga označavam. I svi mi imamo svoje stavove. Glasači će odlučiti čiji su stavovi bili ne samo ispravni, nego i dosljedni. Vi znate naše razlike, rekla sam kakve smo imali mi stavove, kakve su imali stavove neki drugi u opoziciji, konkretno PDP.

Mi nismo pozdravili takve stavove. Smatramo da je to samo dalje produbljivanje krize u smislu da se ove politike SNSD-a i dalje vještački održavaju na sceni, da je to bacanje, ono što često u nekom novinarskom žargonu se nazove bacanje slamke i spasa nekome koga mi smatramo i 20 godina pričamo, evo, ja pričam 10 godina u javnom životu šta su sve uradile loše za RS i sad treba da im, da kao mi neko jedinstvo gradimo s njima. A oni nas svih tih godina optužuju da smo izdajnici, da smo prodali, da smo izdali, da ću ja da spalim RS.

Mislim da sam bila dovoljno jasna i mislim da ima dovoljno snage u opoziciji, u ovim zdravim snagama. Prije svega, SDS kao najveća stranka treba da nas okupi, da zada neki ritam, da zada format nekog sastanka na kojem ćemo dogovoriti sve dalje korake.

Da li ćemo uvijek i po svemu biti jedinstveni, to je manje bitno. Bitno je da se zaista izađemo zajednički iz ove jedne zaista nepovoljne situacije, jer, kažem, politički život se nastavlja i mi moramo iz ovog da izađemo. Jasno je iz stavova Narodnog fronta da mi vidimo predsjednika PDP-a kao tog koji iskače i narušava jedan zajednički odgovor opozicije, ali mi ga možemo i moramo dati i bez njega, s obzirom na to da se on sam diskvalifikovao pozivom na zajedničkog kandidata sa SNSD-om, tako da nismo ga mi ni targetirali, ni isključili. On se praktično sam isključio iz te priče.

Kako gledate na lojalnost ambasadora i konzula iz RS-a institucijama RS-a, a ne državi BiH kojoj bi svi trebali služiti?

To je ustavno uređenje koje je definisano na način da jedan broj ambasadora delegira srpski član Predsjedništva, da se drugi saglase sa tim, negdje je nepisano pravilo ili praksa da na taj način postupate. To je sad stvar izbora.

I to će biti kratkog daha dok traje još ovo neko pokazivanje mišića SNSD-a, u smislu da oni imaju odgovore na ovu krizu, a definitivno kada je počela ova kriza, mi smo im rekli – ljudi, gledajte šta radite, možete doći u jednu situaciju koja je vrlo nezgodna, koja će biti opterećujuća ne samo za vas nego za cijeli RS i sada smo došli u tu situaciju i sada se oni pretvaraju da znaju da imaju neke odgovore, da imaju neki referendum, da imaju neku posebnu sjednicu Narodne skupštine.

Danas je utorak, mi još ne znamo termin te sjednice i to će trajati još neko vrijeme, taj stav recimo ambasadora i drugih koji će davati izjave da se ništa ne dešava, da kao ništa se nije desilo, a desio se jedan veliki politički potres, ali opet ne prizivam ništa, ali institucije ove zemlje treba da rade svoj posao.

(Kliker.info-FTV)