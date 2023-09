Jelena Trivić: RS unutar BiH temelj je moje politike, ne govorim o otcjepljenju

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta u Dnevniku D govorila je o brojnim temama, a između ostalog, i o evropskom putu BiH i reformama, Miloradu Dodiku, pitanju Ustavnog suda BiH, međunarodnoj zajednici i opoziciji u RS-u.

O Vijeću ministara BiH

U uvodnom dijelu razgovora osvrnula se na rad ovog saziva Vijeća ministara BiH i parlamenta.

“Treba se vratiti u onaj period brzog formiranja vlasti koji je i praktično bio jedini rezultat na osnovu kojeg je dobiven, nezasluženo, kandidatski status BiH. Nakon tog početničkog zanosa, ‘Dodik će se promijeniti’, ‘bavit ćemo se programskim stvarima’, vrlo brzo, nije prošlo ni mjesec dana, već se ušlo u faze blokada, i s jedne, i s druge i s treće strane. Nisam mogla vjerovati da neko može naivno vjerovati da će se bilo koji politički akter tek tako promijeniti i njegova već zacementirana ideološka stajališta, konkretno, ako govorimo o Miloradu Dodiku. ‘Za malo pobijedila’, ili je njemu progledano kroz prste da bi se brzo formirala vlast“, kazala je Trivić te naglasila kako je bilo jasno će se ‘verbalno ratovanje’ nastaviti kao i kad je bila ‘neka druga struktura’.

Ustavni sud BiH

Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH i o tome podržava li zahtjeve SNSD-a navodi: “Podržavali bismo ih kada bismo znali da su to striktni stavovi od kojih se neće odustati. Koji će biti toliko čvrsti da niko ne može da kaže – Dodik ovaj put neće prevariti. Ne može se ni prebrojati koliko je puta SNSD prekršio vlastite zaključke”.

Dodaje kako to pitanje SNSD ni ne želi da riješi, a ne žele, možda, kako je navela, ni mnogi partneri s druge strane u BiH, kako bi postojala tema na kojoj oni ratuju. “Tu nema interesa građana. To su samo interesi partija, zamrznuti konflikti”, smatra Trivić.

Evropski put BiH

Napominje da podržava evropski put BiH i reforme.

“Ne vidim koji drugi put postoji. Možete da razmišljate o drugim alternativama, recimo BRICS, ali to je praktično neizvodivo. Mi nismo zemlja tog kapaciteta”, pojasnila je.

Upitana koja je razlika između nje i SNSD-a, kada je u pitanju državotvorna politika, ističe kako neke sličnosti postoje. Republika Srpska unutar BiH temelj je moje politike, kaže Trivić.

“Neki drugi govore o otcjepljenju. Moja politička opcija i ja lično, ne govorimo o otcjepljenju. Eto, tu je razlika. Ne podržavam to jer znam čemu to vodi. To ne bi bilo dobro nikome – ni regionu, ni BiH, ni ljudima koji ovdje žive, kojih sve više, zbog takve retorike, odlazi. Po pitanju kampanje ‘Granica postoji’, koju iz sjene vodi SNSD – ni sa tim se ne slažem. Nije dobro izlaziti na međuentitetske linije i davati signale tenzija. Sve političke teme rješavaju se za političkim stolom. To je moj stav“, kategorična je Trivić.

Visoki predstavnik

Osvrnula se i na to zašto je odbila susret sa visokim predstavnikom.

“Ni po ovoj temi nisam ‘u istoj koloni’ s Dodikom. Ja njega ne zovem turistom i ne govorim mu ružne riječi. Nismo se sastali zato što nismo htjeli da budemo mi ti preko kojih se prelama nešto što je, uslovno rečeno, verbalni rat, između Schmidta i Dodika. To nije naša bitka. Pitanje je zašto je Schmidt upao u Dodikovu matricu, a s druge strane neki njegovi potezi su išli u korist Dodika“.

Na pitanje je li opozicija tražila da Schmidt smijeni Dodika odgovara:

“Nisam ništa od njega tražila u tom pogledu. Niti bi mi bilo palo na pamet da to tražim. Ono što bi bila satisfakcija, da svi koji su umiješani u visoku korupciju i kriminal odgovaraju za štetu koju su nanijeli sopstvenom narodu, a sigurno da je Dodik učesnik u brojnim aferama tog tipa, ako hoćete i za brutalnu izbornu krađu, a nikako smjena od nekoga sa strane”.

O navodima da je međunarodna zajednica nemoćna pred Dodikom kaže:

“Za zaustavljanje investicija i njihove efekte, to će se vidjeti u nekom narednom periodu. Već sad RS jeste u određenim finansijskim poteškoćama. Nemam očekivanja da međunarodna zajednica igra za bilo koju stranu pa ni za opoziciju. Ako bi iko mogao da se ljuti na Schmidta, onda sam to ja. Tri dana nakon izbora, on je rekao da su bile manje nepravilnosti. Na izborima se nekad dobiva, nekad gubi – ta izjava je direktno bila upućena meni. Kutije još nisu bile otvorene da se utvrde nepravilnosti”.

Optužnica protiv Dodika

Trivić je, komentarišući optužnicu protiv Dodika, istakla da ne vjeruje u pravosuđe jer, navodi ona, za visoku korupciju skoro da niko nije odgovarao.

“Dio javnosti u RS i političkih predstavnika s pravom govore da to može da se tretira kao politička optužnica. To je njegova lična stvar, tražio je krizu i došao je u tu situaciju”.

Naglašava da politika koju vodi Milorad Dodik nema podršku većine građana u RS. “To pokazuju i ovi neuspjeli, isforsirani protesti, pod nazivom ‘Granica postoji’. To nije neki broj ljudi koji to podržava, svi oni su na neki način natjerani”.

Narodni front i opozicija

Kada je riječ o Narodnom frontu, tvrdi da je to već sad ozbiljna stranka sa infrastrukturom širom RS, i koja, kako kaže, ima trendenciju rasta.

“Jedini naš ‘grijeh’ je što smo nekima iz opozicije, koji su mislili da imaju monopol nad opozicionim radom, taj umišljaj srušili. Otvoreni smo za saradnju sa svim strankama koji se bore protiv Dodikovog režima, ali ne za one pojedince kojih ima u opozicionim strankama, poput Draška Stanivukovića, koji su pod Dodikovim skutima. Ja s Dodikom ne sarađujem”, zaključila je Trivić.

