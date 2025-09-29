Jelena Trivić o odluci Dodika da SNSD izađe na izbore : “Jedini kontinuitet Dodikove politike je laž”

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić osvrnula se na današnje izjave Milorada Dodika, ističući da je SNSD, uprkos ranijim tvrdnjama, potvrdio učešće na prijevremenim izborima.

“Danas na pres konferenciji od strane Dodika nije bilo prijetnje da će se fizički spriječiti glasanje na prijevremenim izborima, nije bilo busanja, nije bilo teških riječi kao što je to bilo prije samo dva mjeseca. Dodik je, kao i obično, sve podveo pod svoju pragmatčnost. Kao što je bilo opštepoznato odmah nakon pravosnažne presude Suda BiH, koju je Dodik priznao otkupom kazne, SNSD je danas saopštio da će izaći na izbore”, izjavila je Trivić.

Podsjetila je da je njen pokret od početka upozoravao da će se izbori održati, bez obzira na Dodikove prijetnje

“Potpuni amater u politici povjerovao bi u Dodikove riječi izrečene 1. augusta ove godine kako se ni pod kojim uslovima ti izbori neće održati”, naglasila je Trivićeva.

Prema njenim riječima, izbori predstavljaju najmanje štetno rješenje za Republiku Srpsku i srpski narod jer mogu smanjiti političku i ustavnu krizu te omogućiti funkcionisanje institucija. “Bili smo dovoljno hrabri da to jasno kažemo odmah, dok je Dodik tada govorio suprotno, a danas, u svom maniru, okrenu priču za 180 stepeni bez da trepne. Jedini kontinuitet politike SNSD-a je laž. Narodni front je odgovorna, racionalna, ozbiljna, nacionalno odgovorna i patriotski orijentisana alternativa ovoj vlasti i nemamo namjeru da dezavuišemo, manipulišemo i lažemo narod”, poručila je.

Dodala je da je neophodna vlast koja će raditi u interesu građana, a ne u službi ličnih interesa. “Dosta je politike bahatosti i lažnog patriotizma koji proizvodi sve deblju ličnu imovinu i sve deblje račune nosiocima vlasti, a sve tanje perspektive i šanse građanima”, zaključila je Trivićeva.

(Kliker.info-agencije)