jelena Trivić o Dodikovom zaokretu : Zamajavanje, laganje, petljanje i manipulisanje naroda od strane Dodika i SNSD mora da postane politička prošlost

– Kako sam i najavila prije više od 7 dana, SNSD će učestvovati na prijevremenim izborima. Saopštio je to lično Milorad Dodik – navela je.

Naime, ovaj komentar je uslijedio nakon što je predsjednik SNSD Milorad Dodik, u podcastu američke novinarke Lare Logan, rekao da nema nikakav problem s tim da neko iz SNSD bude kandidovan na prijevremenim izborima.

– Zamajavanje, laganje, petljanje i manipulisanje naroda od strane Dodika i SNSD mora da postane politička prošlost. To je, u ovom trenutku, ključni srpski nacionalni interes – kazala je.

– Naš stav je jasan, da su prijevremeni izbori za Predsjednika RS najmanje štetno rješenje i da jesu način rješavanja ove ustavno-pravne i političke krize kako bismo imali institucije, poručila je Trivić.

