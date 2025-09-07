hamburger-icon

jelena Trivić o Dodikovom zaokretu : Zamajavanje, laganje, petljanje i manipulisanje naroda od strane Dodika i SNSD mora da postane politička prošlost

07 Septembra
17:59 2025
Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić se oglasila na društvenim mrežama u vezi prijevremenih izbora u RS-u.

– Kako sam i najavila prije više od 7 dana, SNSD će učestvovati na prijevremenim izborima. Saopštio je to lično Milorad Dodik – navela je.

Naime, ovaj komentar je uslijedio nakon što je predsjednik SNSD Milorad Dodik, u podcastu američke novinarke Lare Logan, rekao da nema nikakav problem s tim da neko iz SNSD bude kandidovan na prijevremenim izborima.

– Zamajavanje, laganje, petljanje i manipulisanje naroda od strane Dodika i SNSD mora da postane politička prošlost. To je, u ovom trenutku, ključni srpski nacionalni interes – kazala je.

– Naš stav je jasan, da su prijevremeni izbori za Predsjednika RS najmanje štetno rješenje i da jesu način rješavanja ove ustavno-pravne i političke krize kako bismo imali institucije, poručila je Trivić.

(Kliker.info-Vijesti)

