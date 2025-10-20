Jelena Trivić : Godinama se busaju da ne daju RS, a sada predaju sve!

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić smatra da je posljednja sjednica Narodne skupštine kapitulacija politike SNSD-a i otvorena izdaja interesa Republike Srpske.

“Desila se teška kapitulacija SNSD-a i stranka oko njih. Pređene su sve crvene linije, ako ih je SNSD ikada i imao. Sada je NS Republike Srpske uvažila sve odluke Ustavnog suda i OHR i glasovima većine priznala da su i OHR i Ustavni sud bili u pravu po pitanju imovine”, kaže Trivić.

Ovim potezom je imovina Republike Srpske predata strancima, kaže Trivić.

“Pitanje imovine je sada isključivo u rukama OHR i stranaca, kako ga oni postave, SNSD i njihovi partneri će ga biti prinuđeni provući. Najvažnije pitanje koje postoji za OHR je imovina i kada to završe oni mogu i da odu. Gotovo, SNSD je kapitulirao”, objašnjava Trivić.

Republika Srpska više nema dobru pregovaračku poziciju, upozorava Trivić.

“Zato što nas je busanje u prsa dovelo do toga da gubimo ono što smo mogli da dobijemo, ali i da gubimo i ono što smo imali. Kroz mala vrata se ukida entitetsko glasanje. To se sada radi na malim stvarima, ali će ići i dalje”, upozorava Trivić.

Trivić kaže da nas je Dodik uvjeravao da je jači od Boga, a da nije uspio da sačuva ni ono što smo imali.

“Najvažnija dva pitanja su Ustavni sud i imovina Republike Srpske su zatvorena na štetu Republike Srpske, bez mogućnosti da se o tome pregovara. Ovo ne da je kapitulacija, ovo je veleizdaja”, poručuje Trivić.

Oni koji se godinama busaju da ne daju Republiku Srpsku, sada predaju sve, kaže Trivić.

Ustav kaže da se predsjednik bira na izborima, a ne u Skupštini, dodaje predsjednica Narodnog fronta.

“To ne postoji u Ustavu. Nema v.d. predsjednika. Očigledno da onima koji su je izabrali nije bitno da li je to po Ustavu. NATO lobista indirektno umiješana u afere i žena koja nikada nije bila na izbornoj listi, dakle nikada nije dobila niti jedan jedini glas”, kaže Trivić.

Svaka pobjeda za Milorada Dodika je šteta za Republiku Srpsku, zaključuje Trivić.

(Kliker.info-BN TV)