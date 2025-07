Jelena Trivić: “Dodika spasili Bošnjaci, a Srbi i RS plaćaju cijenu! Dodik se ponizio dok RS nestaje” (Video)

Jelena Trivić, predsjednica stranke Narodni front, gostovala je u večerašnjem izdanju „Bosanskog vjestnika“. Govorila je o najnovijoj odluci Christiana Schmidta, ali se osvrnula i na aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i manjem bh. entitetu RS.

„Dodikov dolazak u Sud BiH je dio jednog šireg paketa! Ukinuta je potjernica, a on je proglasio nekakvu pobjedu nad Sudom i Tužilaštvom! On je učešćem u prvostepenom postupku priznao te institucije. Opravdano je sumnjati da je sve to dio dogovora! To je politička farsa! Možda je sve do nekog momenta bio politički montiran proces, ali sada je prerastao u farsu!“, poručila je Jelena Trivić u razgovoru za FACE TV.

(Face TV)