Jeffrey Sachs otkriva : Sve je orkestrirano da Trump Izraelu ispuni najveću želju (Video)

U vrijeme dok se prijetnje Iranu gomilaju a američki mediji već detaljno pišu o metama napada u Iranu istaknuti američki ekonomist Jeffrey Sachs, profesor na Univerzitetu Columbia i stručnjak za održivi razvoj, poznat kao savjetnik UN-a i autor čije se knjige i kolumne čitaju u preko 100 zemalja, upozorava da “dogovor” uopće nije cilj, već paravan za promjenu režima i rat s globalnim posljedicama.

Zbog toga i donosimo transkript razgovora Glenna Diesena s profesorom Jeffreyjem Sachsom , a ui fokusu su procjene namjera i kapaciteta, retorika o “dogovoru” nasuprot govorima o promjeni režima, te šira slika međunarodnih posljedica koje bi eventualni sukob mogao imati za regiju i globalnu sigurnost.

Glenn Diesen: Dobro došli natrag. Danas nam se pridružuje profesor Jeffrey Sachs kako bismo razgovarali o prijetnjama koje Trump sada upućuje Iranu. Vrlo sam vam zahvalan što ste došli jer, ako ste u Iranu i procjenjujete prijetnje, u suštini procjenjujete sposobnosti i namjere. A sada biste vidjeli ovo golemo gomilanje vojne sile Sjedinjenih Država u regiji. Vidjeli biste britanske, njemačke, španjolske i talijanske transportne zrakoplove kako, čini se, idu prema Bliskom istoku. A kad je riječ o namjeri, izgleda da je napad neizbježan. Izraelci to žele, Washington to želi. Govori se o promjeni režima i Trump na društvenim mrežama piše, citiram: “Ogromna armada ide prema Iranu. Kreće se brzo, s velikom snagom, entuzijazmom i svrhom.” Zatim piše da vrijeme istječe. Kako gledate na te prijetnje?

Jeffrey Sachs: Mislim da je to jasno. Za Izrael je ovo tridesetogodišnji pokušaj rušenja iranske vlade. Sjedinjene Države u osnovi rade ono što Izrael kaže. I zato Izrael već dugo pokušava uvući SAD u rat s Iranom i to pokušava beskonačno. Pokušao je i prošlog ljeta. Cilj je bio promjena režima, rušenje vlasti. To nije uspjelo. Zatim je SAD koristio ekonomske instrumente — ono što je naš ministar financija Scott Bessant nazvao “ekonomskom državničkom strategijom” — ali je on izložio namjerne mjere Sjedinjenih Država da unište iransko gospodarstvo. Ideja je opet bila promjena režima. To nije uspjelo. I sada imamo udarnu skupinu nosača zrakoplova na putu da napadne Iran. Dakle, napad je neizbježan. Mislim da ovdje cilj nikada nije bio pregovaranje. Kad god je bilo pregovora, Izrael je skakao i vikao: nemojte pregovarati.

Naravno, nuklearni sporazum s Iranom postignut je prije deset godina. Zajednički sveobuhvatni plan djelovanja, JCPOA, zapravo je potvrđen Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2231, 20. srpnja 2015. Onda ga je Trump u svom prvom mandatu razderao. Dakle, nikada nije postojala želja Izraela za dogovorenim rješenjem. A budući da Sjedinjene Države rade ono što im Izrael kaže, nikada nije postojala spremnost SAD-a za stvarne pregovore s Iranom.

A Trump je to opet dokazao prošlog ljeta, jer se sjećamo da je Izrael, uz američku potporu, bombardirao Iran 12. i 13. lipnja 2025. To je bilo dva dana prije zakazanih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana. Dakle, cijela ideja da se ovdje radi o tome da Iran pregovara je lažna. Ovo je operacija promjene režima koja se provodi hibridnim ratovanjem. Znači: pokušate kibernetički rat, pokušate ulične nemire, pokušate slomiti gospodarstvo, pa pokušate bombardiranje, pokušate atentate — pokušavaju na sve moguće načine srušiti ovu vladu. A Trump, kao Trump, to onda razglasi: ako ne napravite što mi kažemo…

Ovo je kao Venezuela. Što ono kaže? “Ova flota je spremna, voljna i sposobna brzo izvršiti svoju misiju, brzinom i nasiljem ako bude potrebno.” Znate, to je čisto nasilničko razbojništvo. Ljudi bi trebali razumjeti da prema Povelji UN-a — koju je Trumpov zamjenik šefa osoblja nazvao nekakvom “sitnicom” — a to je međunarodno pravo, ne za gangstere u Bijeloj kući nego za ostatak čovječanstva — stoji, u članku 2., stavku 4., da će se sve članice u svojim međunarodnim odnosima suzdržati od prijetnje silom ili uporabe sile protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način nespojiv s ciljevima Ujedinjenih naroda. Dakle, tu smo sada.

Glenn, mislim da smo to, naravno, upravo prošli s Venezuelom: drske, odvratne prijetnje, nakon kojih je uslijedila invazija, otmica predsjednika i prve dame i tvrdnja Sjedinjenih Država da one upravljaju Venezuelom — uključujući i krađu nafte s tankera i slanje te nafte u Sjedinjene Države — uz to da Donald Trump izjavljuje da taj novac ide njemu.

Dakle, ova vrsta drskosti i bezakonja dio je naše stvarnosti sada. Ali Iran je daleko opasniji za svijet. I još uvijek čekam da neka europska zemlja kaže “boo” na to — da kaže nešto poput: oh, možda to i nije dobra ideja; možda ne bismo trebali imati rat; možda bismo trebali poštovati Povelju UN-a. Pitanje za Europu je: govori li ona samo kad su Sjedinjene Države pred napadom na Europu, ili Europa uopće ima ikakva načela? I to ćemo saznati u sljedećih nekoliko dana.

Glenn Diesen: Kancelar Mertz, koji je tijekom prvog napada na Iran rekao da Izrael “radi naš prljavi posao”, sada je rekao da su Iranu dani odbrojani. Možda su u pitanju tjedni, ali taj režim nema nikakvu legitimnost da vlada. Dakle, mislim da se Europljani ovdje potpuno priključuju tome. Ali Trump je također rekao da je sada vrijeme, da je sada vrijeme da Iran sklopi dogovor, inače će ih “udariti jako”. Na koji se dogovor on poziva? Misli li na to da smo još uvijek kod nuklearnog sporazuma? Jer to u ovom trenutku zvuči vrlo neiskreno, budući da su već bili vrlo otvoreni da je cilj promjena režima, a pri promjeni režima ne možete dobiti ujedinjenu oporbu. Dakle, ovo je razaranje Irana koje gledamo, što je—

Jeffrey Sachs: —točno. Ne postoji interes ni za kakav pregovarački dogovor, jer su dogovorena rješenja bila dostupna više od deset godina, a kad god su postignuta, Sjedinjene Države su ih razderale. Izrael je bio glavni zagovornik razdiranja svakog dogovorenog rješenja. A budući da Trump radi za Izrael, nema apsolutno nikakve namjere za bilo kakvim pregovorima. Oni žele srušiti vladu. Sram bilo Mertza. Ali opet, to je tako tipično. Nisam ranije vidio tu izjavu.

Nasilnička drskost Europe ne bi me trebala iznenaditi, ali me uvijek razočara. Čini se da se jedini pokušaj pozivanja na načela događa kad je na kocki uski interes same Europe. Onda odjednom nije u redu da SAD napadne Dansku tako što će polagati pravo na Grenland — to bi bila zlouporaba. Ali rušenje vlade Irana, to je u redu.

Mislim da vrijedi provesti nekoliko minuta na propagandi koja sada slobodno teče u New York Timesu, Washington Postu — a siguran sam i u europskim medijima — da ekonomski slom pokazuje korupciju i loše upravljanje iranskog režima i zašto oni nisu sposobni vladati, kao što je kancelar Mertz upravo proglasio, kako ste mi pročitali. Ljudi bi trebali razumjeti da je to dio igre. I ta je igra apsolutno vulgarna. Ali potpuno je razumljiva ako se samo malo obrati pažnja.

A ispada da je naš ministar financija u Sjedinjenim Državama, Scott Bessant, to izložio vrlo jasno i izričito u Davosu — gotovo na karikaturalan način. I ako smijem, Glenn, samo ću pročitati njegove riječi kako bi ljudi razumjeli što se događalo tijekom protekle godine. Intervjuer ga pita: “Što želite reći o sankcijama? To je nešto na čemu ste, naravno, radili. Što planirate u vezi Irana i kakav je tu učinak?” A Bessant kaže: “Dobro, dobro, postoje sankcije Ministarstva financija. I ako pogledate govor koji sam održao u Ekonomskom klubu New Yorka prošlog ožujka, rekao sam da vjerujem da je iranska valuta bila na rubu kolapsa; da bih, da sam iranski građanin, izvukao svoj novac. Predsjednik Trump naredio je Ministarstvu financija i našem odjelu OFAC (Ured za kontrolu strane imovine) da izvrše maksimalni pritisak na Iran — i to je uspjelo, jer im se u prosincu gospodarstvo urušilo. Vidjeli smo kako je propala velika banka. Središnja banka je počela tiskati novac. Postoji nestašica dolara. Ne mogu do uvoza. I zato su ljudi izašli na ulice. To je ekonomska državna strategija. Niti jedan metak nije ispaljen, a stvari se ovdje kreću u vrlo pozitivnom smjeru.”

To je nevjerojatna izjava. Toliko nevjerojatna da se New York Times nije usudio izvijestiti o tome. Washington Post se nije usudio izvijestiti o tome. Jer ono što Bessant objašnjava jest da su Sjedinjene Države iskoristile svoje financijske mehanizme kako bi srušile vladu, kako bi izvele ljude na ulice, izazvale masovne nemire — i “stvari se kreću u vrlo pozitivnom smjeru”, kaže gospodin Bessant. Vulgarno je to toliko šokantno da se, naravno, mainstream mediji toga neće ni dotaknuti.

Ali ono što rade jest da svaki dan objavljuju priče o lošem upravljanju, korupciji, gospodarskom slomu, patnji ljudi, bez da kažu da je naš ministar financija objasnio da je to američka igra. I nedavno sam razgovarao s ljudima i objašnjavao: da, oni ne mogu dobiti naplatu za svoju naftu zbog onoga što Sjedinjene Države rade. Uplate ne dolaze. Svi su pod sankcijama. Svi su pod prijetnjom. Svaka banka u svijetu odbija provoditi bilo kakve transakcije. To je američka militarizacija dolara. A cilj je stvoriti kaos, izazvati propasti banaka, izazvati kolaps valute, izvesti ljude na ulice. Kao što Bessant kaže: “Zato su ljudi izašli na ulice.” Dakle, on čak daje lanac uzročnosti — i blagoslivlja ga. “Stvari se ovdje kreću u vrlo pozitivnom smjeru.”

U redu. Ako ljudi misle da ćemo u ovakvom svijetu biti sigurni, moram reći da će shvatiti da je ovo apsolutni put prema uništenju i katastrofi. Ovo je čisti gangsterizam protiv svakog načela. A zašto je Mertz sudionik tog gangsterizma, ili zašto su Europljani sudionici tog gangsterizma, to mi je potpuno neshvatljivo. Moram to reći, jer su i oni bili stranke u pregovorima o JCPOA-u, i gledali su kako ga Sjedinjene Države ubijaju. Dakle, znaju istinu, ali ne govore istinu.

Glenn Diesen: Pa to je ta preplavljujuća propaganda, jer možete imati sve dokaze pred sobom. Možete imati Bessanta kako sjedi tamo i kaže: ovo je kako ćemo destabilizirati — ili kako smo destabilizirali — Iran, što uzrokuje ekonomske probleme; to će ljude gurnuti na ulice. Imate Mikea Pompea koji kaže: “Pa, na ulicama su među prosvjednicima… imamo agente Mossada.” Ako uključite izraelske vijesti, oni objašnjavaju da ubacuju oružje kako bi potaknuli nasilje u nemirima.

I, znate, bio sam u jednoj raspravi o tome što se dogodilo u Iranu. I zato što nisam rekao da je to bio, znate, potpuno organski pokret bez ikakvog zapadnog uplitanja, ispalo je da me nije briga za patnju Iranaca i da sam apologet režima. Dakle, ako vam je stvarno stalo do Iranaca, onda ćete zagovarati bombardiranje Irana. Mislim, tako perverzno — ali to je sa svim ratovima. Ako ti je stalo do Sirijaca, onda bi tražio rušenje Assada. Ako ti je stalo do Ukrajinaca, onda bi rat držao vječno. To je… tako je odvratno.

Jeffrey Sachs: Da. Ali zanimljivo je da, ako vam je stalo do Iranaca, onda biste možda obratili pažnju na ono što je sam Bessant rekao — da im je cilj nauditi Irancima. Cilj je toliko ih povrijediti da ljudi izađu na ulice, a onda, kad se to dogodi, i kad ima nasilja i tako dalje — mnogo toga su operacije “lažne zastave” i potaknuto provokatorima i Mossadom i slično — onda Bessant kaže da “stvari idu u vrlo pozitivnom smjeru”.

Usput, imao je mali podrugljiv smiješak na licu. Nije se mogao suzdržati od tog smiješka dok je završavao tu zadnju rečenicu. To je bio dodatni sloj vulgarnosti.

Ljudi bi trebali razumjeti tko je Bessant. Usput, on je naš ministar financija. Mogli biste misliti da to znači da zna nešto o makroekonomiji, ili da zna nešto o fiskalnoj politici, ili da je stručnjak za poreznu politiku. Ne. To nema nikakve veze s time. On je upravitelj hedge fonda, čija je “glavna referenca” rad s Georgeom Sorosem na rušenju britanske funte… prije više od desetljeća. I to mu je donijelo ove “kvalifikacije” — kad je funta napadnuta, ispravite me, 1992., mislim. Eto, to su njegove kvalifikacije: čovjek koji može rušiti valute. Dakle, ovo je toliko odvratno i toliko očito da, opet, “nije vrijedno izvještavanja”.

Glenn Diesen: Pa, kad je ministar financija ekonomski plaćeni ubojica, trebali biste biti zabrinuti, pogotovo—

Jeffrey Sachs: Da.

Glenn Diesen: Trump je za volanom. Dopustite da pitam o mogućnosti da se ovaj rat doista proširi, jer čini se da i ono što cilja američka strana, kao i ono što Iranci sugeriraju, jest da će ovo biti vrlo drugačije od prethodnog rata — da je ovo u biti “sve ili ništa”. Dakle, koliko mislite da se to može ograničiti na regiju? Jer Iran već govori da će uzvratiti svima koji sudjeluju, a onda ste imali Saudijsku Arabiju koja kaže da se njihov zračni prostor neće koristiti — dakle, shvaćaju to ozbiljno — ali mislite li da će to ostati ograničeno? Jer ovo će biti, čini mi se, vrlo drukčije od prethodnog rata.

Jeffrey Sachs: Mislim da smo naučili — opet, nisam vojni stručnjak — ali koliko razumijem, naučili smo nekoliko stvari. Prvo, Iran može probiti izraelsku protuzračnu obranu. I mislim da su jasno pokazali da imaju hipersonične rakete koje to mogu učiniti. Prvi put nisu ih usmjerili na najosjetljivije ciljeve. U ratu koji je egzistencijalan, usmjerit će ih na najosjetljivije ciljeve. Dakle, to je jedna stvar koja će biti vrlo, vrlo drugačija. Za to su spremni.

Drugo što smo naučili jest da udari na nuklearna postrojenja očito nisu okončali, a možda čak ni ozbiljno usporili, iranski put prema nuklearnom oružju, ako bi oni taj put htjeli. Količina obogaćivanja koju bi morali provesti da postojeći obogaćeni uran podignu na razinu za atomsku bombu — ili čak nekoliko njih — nije velika. I ako bi ovo postala egzistencijalna borba, Iran bi, mislim, apsolutno bez sumnje mogao krenuti u ubrzani program izrade nuklearnog oružja.

Oni su rekli — i rekli uvjerljivo — da to ne žele. Želimo da IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) bude ovdje i nadzire; držat ćemo stroga ograničenja na bilo kakvo obogaćivanje. Ali to je ono što su Sjedinjene Države već razderale prije deset godina, kad je Trump došao u svoj prvi mandat.

Dakle, sljedeća točka je da bi Iran — a osobito, mislim, Revolucionarna garda — mogao odlučiti: ovo je sudbina naše nacije, i mi krećemo u ubrzani program nuklearnog oružja. Ako bi situacija postala teška za Iran, pretpostavljam da bi druge zemlje podržale Iran.

Iran je velika zemlja. Izrael je, naravno, pokušao atentatima, napadima Mossada i bombardiranjem — dekapitacijskim udarom — ali nije uspjelo. Ne vjerujem da bi uspjelo. I zato bi ovo moglo biti uvod u znatno proširen rat.

Ovo nije Venezuela u američkom dvorištu. Ovo bi bio rat u najeksplozivnijoj regiji svijeta, s mnogo nuklearno naoružanih zemalja posvuda uokolo i s velikim ulozima u onome što bi se događalo. Mislim da bi to bilo potpuno neodgovorno i potencijalno globalno razorno. I to treba spriječiti sada, prije nego što uopće moramo nagađati kako će završiti.

I, opet, užasnut sam kad čujem njemački stav o ovome. Ne šokiran, ali užasnut. Ako više nemamo zemalja u svijetu koje su spremne reći: ne možete pokretati ovakve ratove u ovim eksplozivnim regijama, potpuno protivno svakom načelu koje imamo u sustavu UN-a — onda je šansa za potpuni slom vrlo, vrlo velika.

Vjerujem da Vijeće sigurnosti UN-a treba prisiliti da se odmah sastane i da ostane u zasjedanju, i da preuzme svoju odgovornost, koja je jedinstvena u svijetu: da ovo zaustavi i da jasno kaže Sjedinjenim Državama, predsjedniku Sjedinjenih Država: ne, vi ne možete ni prijetiti na taj način, a kamoli izvršiti napad. Sama prijetnja je grubo kršenje Povelje UN-a.

Glenn Diesen: Da. Bojim se, međutim, da se to više ne može spriječiti. Ako su sve te sposobnosti već nagomilane, a jedini način da se to izbjegne, prema Trumpu, jest “dogovor” koji u biti ne postoji… teško je vidjeti što drugo uopće mogu učiniti.

Jeffrey Sachs: Da. Trump se ponekad povuče ako naiđe na doista čvrst zid otpora. Zapravo, često se povuče. Ali sada se još nije suočio s tim zidom. I ne bih prestao pokušavati izgraditi taj zid otpora sve do trenutka — i čak i nakon, ali do trenutka — kada Trump neodgovorno povuče okidač. To se još nije dogodilo. I, Bože pomozi.

Mora postojati netko u Europi kome je ostalo nešto pameti — da ste bar vi na vlasti, Glenn — ali mora postojati netko tko ima barem minimalan osjećaj odgovornosti prema čovječanstvu. I ima mnogo zemalja diljem svijeta koje ne žele da se ovo dogodi. I zanimljivo, čvrsto vjerujem da Saudijci ne žele rat, da Katar ne želi rat, da Emirati ne žele rat. Da Turska ne želi rat. Žele li oni doista biti u još jednom regionalnom ratu koji je stvorio Izrael, a koji bi mogao eskalirati u potpunu katastrofu? Ne mislim da to itko želi, osim Izraela i njegove vazalne države, Sjedinjenih Država.

Glenn Diesen: Pa, na toj sumornoj noti, hvala vam puno što ste podijelili svoja razmišljanja o ovome. I stvarno se nadam da će biti pritiska i sumnje od Europljana, ali idealno i od nekih regionalnih saveznika. Dakle, hvala vam puno.

Jeffrey Sachs: Drago mi je biti s tobom, Glenn. Hvala.

