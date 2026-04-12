Semir Efendić ostaje predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Efendić, koji je bio jedini kandidat za tu poziciju, dobio je jednoglasnu podršku na 5. Kongresu, na kojem je svečano obilježena 30 godina postojanja i političkog djelovanja Stranke.

U obraćanju prisutnima Efendić je naglasio da pred Bosnom i Hercegovinom stoji izborna godina koja predstavlja priliku za suštinske promjene.

Istakao je da će Stranka za BiH u predstojećem izbornom ciklusu ponuditi kandidate za sve nivoe vlasti, uključujući i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, te naglasio da stranka ostaje dosljedna principima samostalnog političkog djelovanja.

Efendić je izrazio uvjerenje da Stranka za BiH ima realnu šansu za povratak na sve nivoe vlasti, podsjećajući na period do 2010. godine, kada je, kako je naveo, ostvaren značajan napredak u jačanju državnih institucija i donošenju zakonskih rješenja.