hamburger-icon

Kliker.info

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Jednoglasna podrška za jedinog kandidata : Semir Efendić ostaje na čelu Stranke za BiH

12 Aprila
00:58 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Semir Efendić ostaje predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Efendić, koji je bio jedini kandidat za tu poziciju, dobio je jednoglasnu podršku na 5. Kongresu, na kojem je svečano obilježena 30 godina postojanja i političkog djelovanja Stranke.

U obraćanju prisutnima Efendić je naglasio da pred Bosnom i Hercegovinom stoji izborna godina koja predstavlja priliku za suštinske promjene.

Istakao je da će Stranka za BiH u predstojećem izbornom ciklusu ponuditi kandidate za sve nivoe vlasti, uključujući i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, te naglasio da stranka ostaje dosljedna principima samostalnog političkog djelovanja.

Efendić je izrazio uvjerenje da Stranka za BiH ima realnu šansu za povratak na sve nivoe vlasti, podsjećajući na period do 2010. godine, kada je, kako je naveo, ostvaren značajan napredak u jačanju državnih institucija i donošenju zakonskih rješenja.

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku