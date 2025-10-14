Jednoglasna odluka : Predsjedništvo BiH prvo u svijetu zvanično nominiralo Trumpa za Nobelovu nagradu za mir

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je na sjednici održanoj u Sarajevu u 11 sati jednoglasno donijelo odluku da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, nominira za Nobelovu nagradu za mir.

Odluka je postignuta konsenzusom sva tri člana Predsjedništva – Denisa Bećirovića, Željka Komšića i Željke Cvijanović – te predstavlja prvu zvaničnu nominaciju Bosne i Hercegovine za predstojeći ciklus dodjele ovog prestižnog priznanja. Članovi Predsjedništva u obrazloženju su istakli da je Trump imao ključnu ulogu u posredovanju između izraelske i palestinske strane u Gazi, napominjući da su njegovi diplomatski napori rezultirali okončanjem sukoba i otvaranjem puta ka novim mirovnim pregovorima na Bliskom istoku.

Treba spomenuti da su Komšić, Bećirović i Cvijanović odluku o nomaciji donijeli četiri dana nakon što je Kraljevska švedska akademija nauka dodijelila Nobelovu nagradu za mir venecuelanskoj opozicionarki Maríji Corini Machado.

Ova nominacija je praktično “bianco” nominacija, dakle nominacija bez obzira šta američki predsjednik uradi do naredne dodjele.

Također, ova nominacija dolazi u trenutku kada svjetska javnost pomno prati diplomatske inicijative u regiji Bliskog istoka, a Predsjedništvo BiH naglašava da želi dati doprinos globalnom miru i stabilnosti prepoznavajući međunarodne lidere koji svojim angažmanom doprinose smanjenju sukoba i jačanju dijaloga.

Cvijanović ranije predlagala da se Donald Trump nominuje za Nobelovu nagradu za mir

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je krajem augusta inicijativu kojom je predložila da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominuje za Nobelovu nagradu za mir. U obrazloženju svog prijedloga, Cvijanović je navela kako je tokom drugog mandata američki predsjednik “svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom postigao rezultate koji su ostavili dubok trag u međunarodnim odnosima i doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza”.

Međutim, inicijativa nije naišla na podršku ostale dvojice članova Predsjedništva BiH. Denis Bećirović i Željko Komšić tada su ocijenili da prijedlog nije bio formalno i proceduralno pripremljen, jer nije sadržavao potrebna obrazloženja, rokove ni druge elemente koji su neophodni za službenu nominaciju.

Iz kabineta Denisa Bećirovića tada je saopćeno kako “niko ne spori pravo da se o prijedlogu raspravlja”, ali da dokumentacija mora biti pripremljena “na ozbiljan i propisan način”.

