“Jedno pričaju, a drugo rade” : Službeni glasnik RS-a objavio odluku Schmidta koji je nazvan “visokim predstavnikom”

“Jedno pričaju, a drugo rade” : Službeni glasnik RS-a objavio odluku Schmidta koji je nazvan “visokim predstavnikom”

27 Augusta
20:54 2025
U Službenom glasniku Republike Srpske od 15. avgusta ove godine objavljena je odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta o izmjenama i dopunama Zakona i finansiranju institucija BiH s ciljem uvođenja novih izbornih tehnologija u izborni proces u državi.

Ove izmjene su objavljene pod Odlukom o realizaciјi višegodišnjeg proјekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologiјa u izborni proces u BiH.

“Odlukom visokog predstavnika u BiH donosi se zakon o izmjenama i dopunama Zakona i finansiranju institucija BiH, a sve u cilju uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH”, piše, između ostalog, u objavljenoj odluci.

Faksimil ove odluke u Službenom glasniku RS-u na društvenoj mreži X objavio je poslanik Srpske demokratske stranke u NSRS-u Ognjen Bodiroga, uz ocjenu da entitetska vlast “jedno priča, a drugo radi”.

“Кao što se može vidjeti nema ni stranog turiste, ni neizabranog stranca… Ovo je samo jedan od primjera kako naša vlast jedno priča, a drugo radi”, istakao je Bodiroga.

NSRS je u junu 2023. godine usvojila zakon prema kojem se u Službenom glasniku RS-a neće objavljivati odluke visokog predstavnika u BiH.

(Kliker.info-Beta)

