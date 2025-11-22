Jedna od najboljih vijesti za BiH od Dejtona do danas : Južna plinska interkonekcija postaje američki gasovod

Stotine hiljada, milioni, dioničara u planetarno velikim korporacijama i dioničarskim društvima (koji su finansijski jači i od država) su zadovoljni, i prezadovoljni, ako im ljudi koji upravljaju korporacijama gdje oni imaju dionice donose profit. Ako im njihove dionice donose profit i ako im time čine život boljim, sigurnijim u finansijskom smislu, u zdravstvenom smislu, i općenito ispunjenim zadovoljnim životom onda su upravitelji stekli povjerenje dioničara/akcionara. Trideset godina od zaustavljanja ratova i agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i Dejtonskim ustavom nametnutog i potpisanog unutrašnjeg državnog uređenja (tri naroda, dva entiteta i jedan distrikt (naknadno ugrađen) je ono na čemu funkcioniše država Bosna i Hercegovina.

Bilo je u BiH pokušaja da se unutrašnje uređenje „presloži nekako“, ali svaki pokušaj je ostao pokušaj. Ukinuti su guverneri kantona i još po nešto, a sve ostalo je manje više isto. I država Bosna i Hercegovina funkcioniše dobro. Firme i građani plaćaju porez i pune sve državne budžete, a budžeti se koriste za funkcionisanje države (isplata penzija i plaća svim zaposlenim u javnom sektoru) i njenih institucija od općine/opštine do Predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ide to. Uz sve ovo transformacija socijalističkog u kapitalističko državno uređenje u Bosni i Hercegovini prolazi „nezapaženo“.

Upravljanje državnim resursima Bosne i Hercegovine je ključni problem u BiH.

Da li se ovdje najčešće podižu nacionalne tenzije da se pod plaštom nacionalnog ovlada privatno državnim resursima? Kad se podigne nacionalno to stvara klimu u državi da se nekog ko je prekršio zakon ne treba kažnjavati zato što taj zakon kao nije dobar, ili nije sud dobar, ili sudije nisu prave. Zakonima se pokoravamo da bi bili slobodni, i svako je dužan poštovati važeći zakon dok se ne donese bolji ili lošiji drugi zakon. Državni zakoni, svugdje u Evropi i svijetu, tretiraju prekršioce državnih zakona i zakoni ne prepoznaju ko je Bošnjak, Srbin ili Hrvat ili Ostali.

Ako prekoračite brzinu u vožnji uslika vas radar, platite kaznu i zakon vam oduzme vozačku dozvolu. Vi ste kao vozač prekršili zakon a ne kao Hrvat, Srbin ili Bošnjak i u BiH i u svakoj drugoj državi. Tačka. Zaštita nacionalnog u BiH je ustanovljena zakonskom zaštitom. I dok se ne donesu novi zakoni važeći se moraju poštovati. Tako funkcioniše država.

Austrijanci u državi Austriji govore njemačkim jezikom.

Priča se da je Austrija najprotokolarnija (najuređenija) zemlja na svijetu poslije Japana. Sve funkcioniše. Najvažnije za svaku državu u Evropi je da se poštuju zakoni koji su na snazi i da se poštuju Evropske konvencije o ljudskim pravima. Možda bi za Bosnu i Hercegovinu, kao i za mnoge države, bilo bolje da je vode profesionalci (po zakonu), kao što vode najveće svjetske kompanije.

Da li su autori Dejtonskog ustava BiH ulogu državnog menadžmenta povjerili OHR-u?

Vijest da će kredibilna AMERIČKA korporacija dobiti koncesiju za izgradnju i upravljanje plinovodom „Južna interkonekcija“ je najbolja vijest za Bosnu i Hercegovinu od Dejtona do danas. Ovo će pokazati da je za državne resurse u državi Bosni i Hercegovini najbolje da se pod koncesiju daju Amerikancima. Žali Bože što je propao plan koncesije za izgradnju i upravljanje autoputem na koridoru „5C“ kroz Bosnu i Hercegovinu sa američko-turskim investitorom, kao i mnoge druge evropske investicije u elektro-energetski sektor u BiH od Dejtona do danas.

Kad se Bosna i Hercegovina poveže sa svojom BH dijasporom, i sa međunarodnim partnerima, i koncesionarima, postat će najuspješnija država u ovom dijelu Evrope. Na zadovoljstvo svih njenih državljana.

S.E. (Hayat TV)