Jedan čovjek, jedna presuda, jedna kriza: Šta čeka BiH nakon presude Dodiku?

Suđenje predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku, pred Sudom Bosne i Hercegovine, privlači veliku pažnju javnosti, izaziva brojne polemike, ali i strah od mogućih posljedica.

Nakon završnih riječi iznesenih 19. februara 2025. godine, izricanje presude zakazano je za 26. februar u 13:00 časova.

Podsjetimo, Dodik se tereti za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u BiH, konkretno za potpisivanje ukaza kojima su proglašeni važećim zakoni koje je visoki predstavnik prethodno poništio.

Tužilaštvo BiH je zatražilo da Dodik bude kažnjen kaznom zatvora bližom maksimalnoj predviđenoj za ovo krivično djelo, uz desetogodišnju zabranu obavljanja političkog rada. Sličnu kaznu traže i za vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika, Miloša Lukića.

S druge strane, Dodikova odbrana tvrdi da je riječ o politički motivisanom procesu, ističući da su postupci njihovih klijenata bili u skladu sa ustavnim ovlašćenjima entiteta. Dodik je nakon suđenja izjavio da bi osuđujuća presuda mogla zadati “smrtni udarac” Bosni i Hercegovini.

Jučerašnji dramatičan dan završen je sastankom Vlade Republike Srpske sa grado(načelnicima), sa kojeg je poslana poruka da “budemo složni, jedinstveni i da zaštitimo interese Republike Srpske”. Zanimljivo je da su načelnici i gradonačelnici iz SDS-a odbili da dođu na sastanak dok je Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković bio prisutan na sastanku.

“O sudbini Republike Srpske treba da odlučuje njen narod”, poručeno je sa tog sastanka. Ništa konkretnije nije saopšteno ni nakon sjednice Vlade RS, gdje je rečeno da će se “preduzeti sve neophodne mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti, s ciljem zaštite institucija, imovine i interesa građana Republike Srpske”

Ipak premijer Višković kazao je kako su na vladi razmatrali “sve moguće scenarije” i da nije pretjerani optimista.

“Ja nisam pretjerani optimista.Vidim da se ide u pravcu donošenja osuđujuće presude i da se Dodika eliminiše iz političkog života Republike Srpske”, izjavio je Višković za RTRS.

Nešto konkretniji bili su opozicionari iz SDS-a koji su zatražili da se Dodik povuče sa mjesta predsjednika Republike Srpske i time Republiku Srpsku ne uvlači u dodatne probleme

Načelnik opštine Istočna Ilidža, Marinko Božović, nakon održanog sastanka gradonačelnika i načelnika SDS-a, izjavio je da “ako se Dodik ne povuče onda je napravio dogovor sa strancima da uruši Republiku Srpsku”.

“Kao državotvorna stranka večeras dajemo prijedlog da bi zaštitili instituciju predsjednika Republike Srpske, ne pojedinca, ne Dodika, Dodik nije isto što institucija Republike Srpske, spremni smo da ukoliko prije izricanja konačne presude Dodik podnese ostavku i time sačuva instituciju predsjednika Republike Srpske.Prije izricanja presude kakav god ona bila, podnesi ostavku i time ne dovodeći Republiku Srpsku u vezu sa teretima koje ti lično nosiš. Ti nisi Republika Srpska, ti si samo jedan stanovnik koji bi kao bilo koji drugi postupio isto”, izjavio je Božović.

Presuda Dodiku će svakako otvoriti čitav niz pitanja o budućnosti političkih procesa u BiH.

Osuđujuća presuda mogla bi dovesti do političke destabilizacije, posebno u Republici Srpskoj, gdje Dodik ima značajan uticaj. Šta to konkretno znači niko u ovom trenutku ne može da pretpostavi, ali nešto je već naznačeno u izjavama od juče ali i od prije nekoliko dana. Zanimljivo je da oslobađajuću presudu gotovo niko ne tretira kao realnu opciju, pa se mže postaviti ptanje, da li se to zna nešto, što obični smrtnici ne znaju?

Procesi nakon presude

Vlada Republike Srpske će imati Posebnu sjednicu na kojoj će biti izrađeni materijali za Posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će se moći “organizovati” za 24 sata. Premijer Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da odgovor Republike Srpske mora biti ustavan i da nijedna odluka neće biti donesena van Dejtonskog okvira

“Eliminisanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz političkog života trebalo bi da olakša satanizaciju, ili uništenje Srpske u smislu da BiH ostvari onaj cilj a to je da postane unitarna zemlja. Ne smije se zaboraviti da je Dodik predsjednik Republike Srpske, da je izabran glasovima ljudi koji žive u Srpskoj, kao i da je predsjednik najveće političke partije u BiH” rekao je premijer Višković.

Milorad Dodik je tokom ročišta izjavio da će zabraniti djelovanje Tužilaštva BiH na teritoriji Republike Srpske, ali to je prijetnja koja je više puta izrečena.

Dalje, moguće su dodatne tenzije između entiteta, što bi moglo otežati saradnju na državnom nivou, što se već događa. Saradnja je uveliko otežana najavom Trojke da raskrsti sa SNSD-om Milorada Dodika, međutim bez asistencije HDZ-a BiH to neće biti moguće. Moguće je da SNSD obnovi saradnju sa SDA, što će zadati udarac Trojki. Sve je to dodatno neizvjesno pogotovo nakon presude Miloradu Dodiku. Za pretpostaviti je da će se predstavnici iz Republike Srpske (samo SNSD?) povući iz institucija na nivou Bosne i Hercegovine, i time blokirati funkcionisanje tih institucija. To nije nešto što nismo viđali u prošlosti i to nije nešto što nije dugo trajalo.

Reakcije susjednih zemalja i međunarodne zajednice mogle bi uticati na dalji tok događaja, posebno u kontekstu evropskih integracija BiH. Milorada Dodik trenutno najmanje zanima Evropska unija i integracija BiH u istu. Dva dana prije odlaska u Sarajevo na završno ročište, boravio je u Budimpešti, gdje je dobio podršku koja njega zanima – od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. Evropa se zaista nalazi između čekića i nakovnja, i Bosna i Hercegovina nije baš na njenoj prioritetnoj listi. Ali poslužićemo se diplomatskim rječnikom pa ćemo dodati da se “sve pomno posmatra”, šta god to značilo.

Bez obzira na ishod, presuda Miloradu Dodiku će imati dalekosežne posljedice po političku scenu Bosne i Hercegovine, ali i regiona, testirajući snagu i živce svih zainteresovanih strana.

E.P. (Buka)