Je li Izrael uvukao SAD u rat? Izjava Marca Rubija razbjesnila MAGA pokret

Pristaše pokreta “MAGA” žestoko su reagirali nakon što je državni sekretar Marco Rubio praktički okrivio Izrael za uvlačenje Sjedinjenih Država u rat s Iranom. Rubijeve izjave predstavljaju prvi put da je jedan dužnosnik Trumpove administracije tako direktno priznao Izrael kao pokretačku snagu sukoba, a dolaze u trenutku kada je podrška američke javnosti Izraelu na povijesno niskim razinama, piše Axios.

Što je Rubio točno rekao?

“Znali smo da slijedi izraelska akcija protiv Irana”, rekao je Rubio novinarima na Capitol Hillu u ponedjeljak. “Znali smo da će to isprovocirati iranski režim da napadne američke snage.”

“Također smo znali da bismo, ako ih ne napadnemo preventivno prije nego što oni pokrenu svoje napade, pretrpjeli veće žrtve… A onda bismo svi ovdje morali odgovarati na pitanja zašto smo znali što se sprema, a nismo djelovali”, nastavio je Rubio.

Kasnije je dodao: “Očito, bili smo svjesni izraelskih namjera i razumjeli smo što bi to značilo za nas, pa smo morali biti spremni djelovati. Ali to se moralo dogoditi bez obzira na sve.”

Tumačenje koje je izazvalo bijes

Rubijeve riječi mnogi su protumačili kao priznanje da SAD nije mogao zaustaviti svog saveznika – znatno manju državu koju Amerika naoružava, financira i štiti – da u subotu napadne Iran, zbog čega je i sam morao ući u rat.

Američki dužnosnici kasnije su pokušali ublažiti tu interpretaciju, tvrdeći da to “nije baš tako”. Navode da je Trump naredio napade neovisno o Izraelu, jer je smatrao da Iran ne pregovara o nuklearnom sporazumu u dobroj vjeri te da je potrebno uništiti ofenzivnu vojnu infrastrukturu te zemlje.

“Ova se operacija morala dogoditi jer je Iran prebrzo razvijao previše projektila i obnavljao svoje nuklearne kapacitete”, rekao je Rubio novinarima. No, šteta je već bila učinjena. Njegove su izjave protumačene kao dokaz da je SAD podređen izraelskim interesima, što je razbjesnilo utjecajne pristaše MAGA pokreta koji su cijeli dan prosvjedovali protiv Trumpove odluke o ulasku u rat.

Na svojim podcastima i društvenim mrežama, frustrirani pro-Trumpovi influenceri tvrdili su da je predsjednik popustio vojnim jastrebovima i neokonzervativcima, protiv kojih se ranije izričito borio.

Podijeljene reakcije

Čak i neki tradicionalni Trumpovi saveznici smatraju da je komunikacija Bijele kuće bila nejasna. Matt Walsh iz The Daily Wirea napisao je na X-u: “Dakle, on nam otvoreno govori da smo u ratu s Iranom jer nas je Izrael na to prisilio. Ovo je u osnovi najgora moguća stvar koju je mogao reći.”S druge strane, Philip Klein, urednik National Review Onlinea, smatra da oni koji misle da je Rubio “rekao da je Netanyahu prisilio SAD na rat… brkaju pitanje ‘Zašto?’ s pitanjem ‘Zašto sada?'… Rubio nije tvrdio da je Izrael uvukao SAD u ovaj rat.”

Pozadina sukoba

Rubio je na Capitol Hillu pokušavao Kongresu obrazložiti vojnu akciju i unijeti jasnoću u niz promjenjivih objašnjenja za rat. U subotu su dužnosnici administracije na zatvorenom brifingu rekli novinarima da je SAD napao jer se Iran spremao napasti američke snage u regiji, no za tu tvrdnju nisu ponuđeni obavještajni podaci.

Pritom je izostavljeno da se Iran pripremao na odmazdu samo zato što ga je Izrael namjeravao prvi napasti. Slika SAD-a koji je protiv svoje volje uvučen u rat zamagljuje duboku koordinaciju između dviju zemalja u tjednima koji su prethodili napadu. I

zraelski premijer Benjamin Netanyahu poticao je Trumpa na napad još od prosinca, no izraelski dužnosnici kažu da ne bi djelovao bez Trumpovog izričitog odobrenja. Dodali su kako je vrlo malo vjerojatno da bi Netanyahu napao Iran bez zelenog svjetla iz Washingtona. Da je Trump preferirao nastavak pregovora, napad bi bio odgođen.

Tijekom protekle godine Trump je više puta obuzdavao Netanyahua od agresivnih vojnih operacija, uključujući njegovu prošlogodišnju kampanju bombardiranja u Siriji.

Također je praktički prisilio izraelskog premijera da prihvati mirovni plan za Gazu, što je rezultiralo oslobađanjem svih preostalih talaca. Netanyahu je u ponedjeljak navečer uzvratio, rekavši za Fox News da Trumpa “nitko ne može ni na što natjerati” i da predsjednik djeluje prema vlastitoj prosudbi.

Kritike i podrške

Mike Cernovich, istaknuta pro-Trumpova figura na društvenim mrežama, objavio je na X-u: “Rubijeve izjave su prijeloman trenutak. Rekao je ono što je većina pretpostavljala. To što je to izgovorio naglas… velika je promjena u vanjskoj politici. Bit će masovnih poziva da povuče izjavu.”

Megyn Kelly je u svojoj emisiji rekla da ima “ozbiljne sumnje u vezi s onim što radimo”. Donator Trumpove kampanje Erik Prince, osnivač zaštitarske tvrtke Blackwater, rekao je da će ova odluka “otvoriti veliku Pandorinu kutiju kaosa i uništenja”.

Bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon izrazio je zbunjenost u svom podcastu “War Room”: “Ako smo znali da će Izrael napasti i da će nam Iran uzvratiti, gdje je bila koordinacija? Trebamo strateško objašnjenje.”

Nick Fuentes, utjecajni bijeli nacionalist koji se protivi Trumpu zbog njegove podrške Izraelu, napisao je u nedjelju: “Ovo je rat agresije za Izrael. Amerikanci će ginuti u terorističkim napadima i raketnim udarima kako bi Izrael mogao proširiti svoje granice. Trump, Vance i Rubio su nas prodali.”

Ipak, kao i kod prošlogodišnje kampanje bombardiranja, većina republikanaca i dalje podržava Trumpovu odluku. Laura Loomer, pro-Trumpova aktivistica, prepričala je telefonski razgovor s Trumpom u kojem mu je čestitala na napadima. “On je heroj i čini našu zemlju ponosnom”, objavila je. Radijski voditelj Mark Levin rekao je da Trumpov potez pokazuje “kako izgleda pravi vođa”.

