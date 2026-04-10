JD Vance neposredno prije pregovora u Pakistanu : „Ako Iranci žele pregovore u dobroj vjeri, pružićemo im ruku“ (Video)
Neposredno prije poletanja za Islamabad, JD Vance je novinarima u Washingtonu prenio optimizam, ali i strogo upozorenje. Prema njegovim riječima, cilj administracije je stabilizacija regiona, ali isključivo pod američkim uslovima koji garantuju dugoročnu sigurnost.
Strategija „ispružene ruke“ uz maksimalnu opreznost
Vance je pojasnio da je pregovarački tim spreman na saradnju, ali da je prostor za manevrisanje Teherana ograničen. On je naglasio da će američki pristup direktno zavisiti od ponašanja iranskih pregovarača tokom susreta u Pakistanu.
„Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo im svakako spremni pružiti ruku. No ako nas pokušaju izigrati, vidjet će da naš pregovarački tim neće biti nimalo popustljiv“, izjavio je Vance.
Islamabad kao centar svjetske diplomatije
Izbor Pakistana kao mjesta susreta potvrđuje historijsku ulogu Islamabada kao ključnog posrednika u ovom sukobu. Očekuje se da će pregovori obuhvatiti niz osjetljivih pitanja, uključujući kontrolu Hormuškog tjesnaca, ali i stroge zahtjeve Washingtona po pitanju iranskog nuklearnog i balističkog programa.
Analitičari smatraju da je Trump povjeravanjem ovog zadatka Vanceu želio pokazati povjerenje u svog potpredsjednika, ali i osigurati da pregovore vodi neko ko dijeli njegovu viziju „mira kroz snagu“. Dok se delegacije pripremaju za petak, oči svjetske javnosti uprte su u Pakistan, jer bi bilo kakav neuspjeh u razgovorima mogao značiti hitan povratak na kampanju bombardovanja koju je Pentagon privremeno obustavio.
