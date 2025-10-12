Jasne i nedvosmislene poruke : Sarajlije za slobodnu Palestinu i prekid saradnje s Izraelom

Učesnici su poručili da Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja je preživjela opsadu i genocid, ima posebnu obavezu da stane uz narod Gaze i podrži njegovu borbu za opstanak, dostojanstvo i slobodu.

– Destrukcija u Gazi, na tako malom području, ekvivalentna je osam atomskih bombi. Kao arhitektica, nikada nisam vidjela takav nivo uništenja. Broj ranjenih i amputiranih je ogroman, a oporavak, fizički i psihički, trajat će godinama. Mi u Bosni i Hercegovini znamo kolike posljedice i danas nosimo od rata, i zato imamo moralnu obavezu da se uključimo u procese obnove i pomoći Palestini – izjavila je za Fenu Lejla Krešavljaković, profesorica na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i aktivistica uključena u aktivnosti podrške Palestini.

Kako je pojasnila, današnji protesti simbolično povezuju dva važna mjesta u gradu – Spomenik djeci opkoljenog Sarajeva i prostor između Zemaljskog i Historijskog muzeja.

– Naš protest ide od spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva do prostora između Zemaljskog i Historijskog muzeja, gdje će se učesnicima obratiti organizatori i gdje ćemo imati nekoliko tačaka umjetničko-kulturnog programa. Najvažnije je, međutim, da ćemo pročitati zahtjeve koje mi, građani i građanke Bosne i Hercegovine, upućujemo vlastima – kazala je Krešavljaković.

Ti zahtjevi, dodala je, obuhvataju više grupa – od poštivanja međunarodnih obaveza i prava, preko razgraničavanja saradnje s Izraelom, do pitanja bosanskohercegovačkih građana koji učestvuju u izraelskoj vojsci, te uspostavljanja trajne saradnje s Palestinom i palestinskim narodom.

– Mi kao društvo koje je preživjelo rat znamo koliko dugo traju posljedice. Zato je važno da Bosna i Hercegovina bude uključena u proces obnove, humanitarnog rada i pomoći – poručila je.

Sličnu poruku uputila je i novinarka Oslobođenja Eldina Zolj Balenović, koja je kao dijete preživjela opsadu Sarajeva.

– Neizmjerno je važno biti danas ovdje. Ja kao djevojčica opkoljenog Sarajeva znam da nijedni protesti koji su se održavali u svjetskim metropolama u to vrijeme nisu mogli zaustaviti rat, ali meni su u podrumu, gdje sam bila, vraćali osmijeh na lice. To mi je bila nada i poruka da nismo sami – rekla je za Fenu.

Istaknula je da upravo to danas pokušavaju učiniti za narod Gaze i Palestine.

– Svakog utorka čitamo imena ubijene djece Gaze ispred Vječne vatre. Znamo da ništa neće zaustaviti rat, ali možda hoće vratiti osmijeh jednoj djevojčici u Gazi i poručiti joj da nije sama i da nije zaboravljena. Današnji protesti su i poruka našoj vlasti – da se mora jasno ograditi od Izraela, da se moraju poduzeti konkretni koraci i prekinuti svaka saradnja sa snagama koje vrše genocid u Palestini već dvije godine – naglasila je Zolj Balenović.

Podsjetila je da se u Palestini ne ubija samo narod, nego i istina.

– Lakše je ubiti i narod i državu ako se ubije istina. Jer ako istina ne dođe do drugih ljudi, onda se sve može ponoviti. Novinari i medicinari su mete, kao što smo i mi to bili u Bosni i Hercegovini. I ništa od toga nije slučajno – poručila je.

Aktivist i humanitarac Boris Vitlačil, koji je trebao zaploviti sa Globalnom flotilom Sumud prema Gazi, kazao je da su protesti poput današnjeg važan podsjetnik međunarodnoj zajednici da palestinsko pitanje ne može biti zaboravljeno.

– Flotila je možda uspjela da podigne svijest i da pokrene ljude da izađu na ulice, da dignu svoj glas za Palestinu. To je vjerovatno izvršilo određeni pritisak na države koje su ponovo počele govoriti o priznanju Palestine i o mirovnom procesu – rekao je.

Ipak, izražava zabrinutost zbog načina na koji se sprovodi primirje.

– Plan koji je napravljen u 20 tačaka već dijeli proces mira u faze, a vidjeli smo da to faziranje omogućava Izraelu da dođe do određene faze i onda pokrene novi napad. Sama činjenica da je sprovođenje mira podijeljeno u etape zabrinjava, jer to znači da se u bilo kojem trenutku može odustati od procesa – upozorio je Vitlačil.

Dodao je da nema mnogo povjerenja u predstojeću mirovnu konferenciju u Sharmel-Šeiku.

– Kada vidimo da taj proces predvode Trump i Sisi, teško je vjerovati da će palestinski narod dobiti pravdu. Znamo kako oni gledaju na svijet, i to ne budi nadu da će mir biti pravedan i trajan – istaknuo je.

Protest “Bosna i Hercegovina za slobodnu Palestinu” održava se u Sarajevu u organizaciji neformalne grupe građana. Okupljanje je počelo u 13 sati ispred Spomenika djeci opkoljenog Sarajeva, a šetnja je nastavljena prema parku između Historijskog i Zemaljskog muzeja. Nakon čitanja zahtjeva organizatora, održava se umjetničko-kulturni program u kojem učestvuju Larisa Musić i Irma Alimanović, dok će manifestacija biti zaključena izvođenjem antifašističke pjesme “Bella Ciao” u izvedbi hora Chorus Cadenza.

Organizatori su poručili da cilj protesta nije samo izražavanje suosjećanja, već i zahtjev prema vlastima Bosne i Hercegovine da preuzmu jasan moralni i pravni stav u međunarodnoj zajednici. Traže od institucija države da poduzmu konkretne korake kako bi se uspostavila trajna saradnja s Palestinom, posebno u oblastima obrazovanja, liječenja i zapošljavanja.

Također, među zahtjevima su i poštivanje međunarodnog prava, obustava bilo kakve vojne, političke ili ekonomske saradnje s Izraelom, te sankcionira bh. državljana koji učestvuju u izraelskim vojnim strukturama.

Organizatori i učesnici podsjetili su da Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja je preživjela agresiju i genocid, ima posebnu moralnu obavezu da se solidarizira s Palestinom i bude glas mira, pravde i otpora zločinima koji se odvijaju pred očima svijeta.

