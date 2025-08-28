Jasna poruka predsjednice CIK-a : Čak i da niko ne izađe u RS, glasači u Federaciji BiH mogu odlučiti izbore

Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH), Irena Hadžiabdić kazala je da je komisija na današnjoj sjednici usvojila Odluku o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora u Republici Srpskoj za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda te da će izbori biti održani u nedjelju 23. novembra ove godine.

Dodala je da planirana sredstva za provedbu prijevremenih izbora iznose 6.460.000 konvertibilnih maraka te da su sredstva bazirana na procjeni u odnosu na ranije izbore.

Osigurati sredstva

“Nadležne institucije sredstva za provedbu izbora moraju osigurati najkasnije u roku od 15 dana od današnjeg dana, odnosno do 12. septembra.

Prema odredbama Izbornog zakona u slučaju da budžet za fiskalnu godinu u kojoj se održavaju izbori nije usvojen, sredstva se za vrijeme privremenog finansiranja osiguravaju iz prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda ili iz sredstava tekućih rezervi ili sredstava bilo kojih izvora ili kategorije prihoda”, pojasnila je ona.

Hadžiabdić je naglasila da sve planirane postupke javnih nabavki mogu pokrenuti tek kada ova sredstva za provedbu izbora budu osigurana.

“Pored ostalog, mi ćemo provesti postupke javne nabavke za transport izbornog materijala, za poštansku dostavu materijala u inostranstvo, za štampanje i pakovanje glasačkih listića i za štampanje izbornog materijala generalno.

CIK će u budžetu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za prijevremene izbore usvojiti i objaviti tek nakon što nam se osiguraju sredstva za provođenje prijevremenih izbora. I tek od tog momenta će početi teći rokovi za sve izborne aktivnosti”, istakla je Hadžiabdić.

Uputstvo o procedurama

Također je naglasila da su danas usvojili i Uputstvo o procedurama za provođenje prijevremenih izbora za predsjednika RS, kojim su detaljno utvrdili način podnošenja prijava i ovjere političkih subjekata, kandidata, postupak imenovanja predsjednika i zamjenika i članova biračkih odbora, zatim upis birača u Centralni birački spisak i samo provođenje izbora.

Dodala je da politički subjekti, to su stranke, nezavisni kandidati, koalicije koji su bili ovjereni za predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske na Općim izborima 2022. godine neće imati obavezu prikupljanja potpisa i plaćanja takse.

Njihova jedina obaveza bit će da podnesu obrazac prijave i uz njega dostave novi poseban račun za finansiranje kampanje kao i izvještaje o prometu na tom posebnom računu.

Pojasnila je da će politički subjekti koji nisu učestvovali na Općim izborima 2022. uz prijavu podnijeti svu neophodnu dokumentaciju, uključujući i 3.000 potpisa podrške birača koji su upisani u Centralni birački spisak, a i dokaz o uplati takse koja će za političke stranke iznositi 18.000 KM, a za nezavisne kandidate 9.000 KM.

Izborna kampanja

“Izborna kampanja će na prijevremenim izborima trajati 15 dana. Za sve ostale radnje, postupke i slučajeve koji nisu regulisani Uputstvom koji smo danas usvojili, primjenjivat će se odredbe Izbornog zakona i raniji podzakonski akti koji su na snazi, koji će vam biti dostupni na našoj internet stranici u okviru naše informacije o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske”, kazala je predsjednica CIK-a.

Hadžiabdić je kazala da su danas usvojili i Odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska, zaključeno sa podacima na dan 27. augusta.

“Za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u Centralni birački spisak je upisano ukupno 1.266.422 birača. Birači će svoje biračko pravo moći ostvariti na redovnim biračkim mjestima, ali i na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu.

Birači van Bosne i Hercegovine koji su bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje van zemlje na lokalnim izborima 2024. godine nisu u obavezi da podnose nove prijave, nego će na svoje adrese u inostranstvu dobiti glasački listić.

Govorimo o oko 19.000 birača, a birači koji nisu bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje na prošlim izborima imaju obavezu prijave putem PRP obrazaca”, kazala je Hadžiabdić.

Potvrdila je da CIK imenuje predsjednike i zamjenike biračkih odbora i da će u tom smislu svi koji su bili angažovani kao predsjednici odnosno zamjenici na lokalnim izborima 2024. godine biti ponovo imenovani osim onih za koje su utvrđene nepravilnosti na biračkim mjestima na kojima su radili.

“Što se tiče ostalih članova biračkih odbora, pravo predlaganja će imati politički subjekti koji imaju mandat u Narodnoj skupštini RS i ovjerenog kandidata za predsjednika RS.

Zakonski mehanizmi

Ovo imenovanje će na prijedlog političkih subjekata izvršiti općinske, odnosno gradske izborne komisije”, kazala je Hadžiabdić.

Pozvala je političke subjekte koji će učestvovati na ovim prijevremenim izborima da se suzdrže od prijevremene kampanje te je pozvala i birače da prate sve informacije Centralne izborne komisije BiH.

Upozorila je da su u provedbi izbora svi učesnici dužni poštovati Izborni zakon Bosne i Hercegovine i da Centralna izborna komisija ima zakonske mehanizme da sankcioniše svaku aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces, prenosi Fena.

S obzirom na to da su najavljene opstrukcije izbora iz RS, što zagovara već bivši predsjednik entiteta Milorad Dodik, Hadžabdić kaže da se slično dešavalo i pred izbore 2024. godine.

Naglasial je da će biti otvoreno i 48 biračkih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se omogućilo glasanje u odsustvu.

“Sve i da niko ne izađe u Republici Srpskoj, glasači u Federaciji BiH bi mogli odlučiti te izbore”, izjavila je Hadžiabdić.

(Kliker.info-Fena)