Jasna poruka Grenlandu, Danskoj i Evropi : Bijela kuća objavila šetnju Donalda Trumpa i pingvina !

Bijela kuća je objavila sliku koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako s pingvinom hoda kroz snijeg.

Na slici se vidi snježni, ledeni krajolik s planinama u pozadini i širokom bijelom ravnicom u prvom planu. Pingvin nosi američku zastavu, dok se u daljini vidi grenlandska zastava na padini.

Inače, pingvini su prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, prvenstveno na Antarktici te u južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda. Na sjevernoj hemisferi ih nema u divljini, pa tako ni na Grenlandu.

Ova slika jasna je aluzija na Trumpove pretenzije prema Grenlandu.

Trump je proteklih sedmica više puta ponovio da mora imati Grenland, naglašavajući da je taj arktički otok ključan za američku sigurnost. Govorio je da će ga Sjedinjene Države “dobiti na ovaj ili onaj način”.

Ipak, u srijedu je tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu odbacio mogućnost korištenja sile. Naknadno je odustao i od prijetnje uvođenjem kaznenih carina protiv osam europskih zemalja, koje je najavio kako bi izvršio pritisak za američku kontrolu nad Grenlandom.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trump je naveo da je sa šefom NATO-a Markom Rutteom u Davosu dogovorio “okvir budućeg sporazuma”.

Međutim, zasad je potpuno nejasno što bi sporazum uključivao i koliko su daleko pregovori odmakli.

