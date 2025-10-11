Jasmila Žbanić se oprostila od supruga Damira Ibrahimovića: “Bio je najljepša duša, a za mene čitav svijet”
Poznata bh. rediteljica Jasmila Žbanić veoma emotivnim riječima se oprostila od svog supruga Damira Ibrahimovića, filmskog producenta u osnivača produkcijske kuće “Deblokada” koji je sinoć preminuo u 61. godini.
“Najljepša duša, otjelotvorenje ljubavi i životne radosti, duha i plemenitosti. Za mene je bio čitav svijet. Zajedno smo bili od 1992. godine. U ratu je bio pripadnik Laste – vraćao se s linija blatnjav i umoran, a opet širio beskrajan optimizam. U našem radu, kroz Deblokadu, koju smo osnovali 1997. godine, on je bio srce koje je stajalo iza svega. Zajedno smo stvarali Grbavicu, Crvene gumene čizme, Na putu, Otok ljubavi, Airborn, Slike s ugla, Muškarci ne plaču, Cure, Za one koji ne mogu da govore, Rusa, Dnevnik graditelja, Dah, Quo vadis, Aida?, Znam kako dišeš, Bluma…”, započela je Žbanić.
Volio je, kaže, izazove i pobjede.
“Radovali smo se susretima s publikom, nagradama, festivalima – s istom strašću prema filmu i pričama. Voljeli smo se, voljeli raditi, i svaki dan bio je pun ideja i smijeha. I kad je bilo teško, nalazio je način da bude lakše – s dostojanstvom i manirima najplemenitijeg čovjeka. Volio je svoju Zoe, s kojom je bio povezan magičnom vezom. Volio je svoje prijatelje i rodbinu, svoje rodno Sarajevo i dragi Stolac, volio je Želju, volio raju, volio ljude. Bio je dječak – vedar, čist i zaigran”, prisjetila se.
Na kraju je poručila da su i dalje njih dvoje planirali mnoge stvari i da će ih, uprkos svemu, i ostvariti.
“Ja u ovom preteškom svijetu, a on sa mnom, svakog dana. Pa neće nas valjda nešto banalno poput smrti u tome omesti? Svim prijateljima želim zahvaliti na riječima podrške i utjehe koje ste mi uputili. Trenutno nisam u mogućnosti odgovarati ni na poruke ni na pozive. Znam koliko ste voljeli Tumbu, i znam da je i vama teško. Hvala vam što ste ga učinili sretnim čovjekom. Komemoracija će se održati 15. oktobra u 11 sati u Narodnom pozorištu. O ukopu urne obavijestit ćemo naknadno”, kazala je Žbanić.
Od Ibrahimovića su se danasoprostile brojne njegove kolege iz kulture – reditelji, glumci, producenti i svi oni koji su na bilo koji način ostvarili saradnju s njim, družili se ili ga samo površno poznavali.
Saglasni su svi u jednom – otišao je veliki umjetnik, a prije svega čovjek.
Život i rad Damira Ibrahimovića
Damir Ibrahimović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Tokom opsade Sarajeva upoznao je suprugu Jasmilu Žbanić, s kojom je 1997. godine osnovao produkcijsku kuću “Deblokada”. Prvi film koji je producirao bio je Jasmilin kratki film Crvene gumene čizmice.
Bio je suprug rediteljice Jasmile Žbanić i otac Zoe Ibrahimović, studentice scenarija na Njemačkoj akademiji za televiziju i film u Berlinu.
Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu u filmskoj zajednici, ali i naslijeđe koje će nastaviti inspirisati nove generacije autora.
(Kliker.info-N1)
