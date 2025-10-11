Jasmila Žbanić se oprostila od supruga Damira Ibrahimovića: “Bio je najljepša duša, a za mene čitav svijet”

“Ja u ovom preteškom svijetu, a on sa mnom, svakog dana. Pa neće nas valjda nešto banalno poput smrti u tome omesti? Svim prijateljima želim zahvaliti na riječima podrške i utjehe koje ste mi uputili. Trenutno nisam u mogućnosti odgovarati ni na poruke ni na pozive. Znam koliko ste voljeli Tumbu, i znam da je i vama teško. Hvala vam što ste ga učinili sretnim čovjekom. Komemoracija će se održati 15. oktobra u 11 sati u Narodnom pozorištu. O ukopu urne obavijestit ćemo naknadno”, kazala je Žbanić.