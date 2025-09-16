Jasmila Žbanić: Film “Blum” daje nadu da možemo živjeti bolje

Film “Blum” će se takmičiti u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film za 98. prestižnu filmsku nagradu Academy Award koju svake godine dodjeljuje Akademija filmskih umjetnosti i znanosti (AMPAS).

– Imali smo odlične reakcije publike u Sjedinjenim Američkim Državama i nadamo se da će naš američki distributer omogućiti i široj publici da vide film. “Blum” daje nadu da možemo živjeti bolje, a to je ono što sada treba svijetu. Danas se skoro ne vide alternative kapitalizmu koji pokreće i živi od ratova – izjavila je Žbanić za Fenu.

Kako je navela, Emerik Blum je stvarao i živio model društva koji svima omogućava da razmišljaju o alternativama.

– On je uvijek imao nadu u bolje društvo koje se bazira na ljubavi prema ljudima – dodala je bh. redateljica.

Komisija Udruženja filmskih radnika BiH glasanjem je odlučila o bosanskohercegovačkom kandidatu za Oscara. Scenarij filma potpisuju Jasmila Žbanić i Zoran Solomun. Scenografkinja i kostimografkinja filma je Irma Saje, direktor fotografije Eldar Emrić, a montažer Vladimir Gojun. Film je producirala sarajevska producentska kuća Deblokada, a producent filma je Damir Ibrahimović.

Film govori o poduzetniku Emeriku Blumu, za kojeg mnogi kažu da je bio ispred svog vremena, a koji je stvorio veliku uspješnu firmu “Energoinvest”. Poslovala je širom svijeta s milijardama dolara profita. Koristeći specifičan položaj Jugoslavije, koja nije pripadala ni istočnom ni zapadnom političkom bloku, firma je djelovala prema jedinstvenom poslovnom modelu temeljenom na učešću radnika u upravljanju i dobiti.

Emerik Blum od malog je studija napravio kompaniju poslovnog giganta, radeći po modelu samoupravljanja u kojem svi zaposleni radnici odlučuju o svim stvarima koje se tiču njihove firme. Ovaj nam film pokazuje uspješnu primjenu tog, najdemokratskijeg modela upravljanja, koji je široj javnosti i dalje nepoznat.

Film “Blum – gospodari svoje budućnosti” na programu je Kina Meeting Point od 18. septembra.

(Kliker.info-Fena)