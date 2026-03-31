Evropa se, nakon sedmica kolebanja i diplomatskih poruka, počela konkretno suprotstavljati politici Donalda Trumpa u ratu protiv Irana. Najnoviji potezi ključnih država pokazuju jasan zaokret: Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor američkim avionima uključenima u operacije, dok je Italija odbila dopustiti slijetanje strateških bombardera.

Poljska je, pak, odbila zahtjev SAD-a da pošalje sustave Patriot na Bliski istok, dok je Francuska odbila dopustiti američkim i savezničkim avionima koji prevoze vojnu opremu za Izrael da prelete preko njezinog teritorija.

Ovi potezi dolaze u trenutku kada rat u Iranu ulazi u drugi mjesec, uz rastući broj žrtava i sve agresivniju retoriku iz Washingtona. Trump istodobno govori o mogućim pregovorima, ali i prijeti novim napadima i preuzimanjem iranskih naftnih resursa.

Za razliku od ranijih kriza, europske zemlje sada prvi put otvoreno blokiraju konkretne vojne poteze SAD-a, pozivajući se na međunarodno pravo i strah od šire destabilizacije. Time se sve jasnije nazire duboki raskol između Washingtona i dijela Europe – i poruka da ovaj put neće samo slijediti američku liniju.

Španjolska zabranila zračni prostor

Španjolska vlada potvrdila je jučer da je odbila dati Sjedinjenim Američkim Državama dozvolu za korištenje svog zračnog prostora za letove povezane s ratom u Iranu.

“Stav Španjolske svima je poznat. Korištenje baza nije odobreno, a naravno, ni korištenje španjolskog zračnog prostora nije odobreno za akcije povezane s ratom u Iranu”, izjavila je ministrica obrane Margarita Robles.

Američki državni sekretar Marco Rubio kritizirao je Španjolsku, sugerirajući da bi Washington mogao preispitati savez

“Ali ako se NATO samo bavi time da brani Europu ako bude napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo na stacioniranje kada nam zatreba, to nije baš dobar aranžman. Teško je ostati angažiran i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve će se to morati preispitati”, dodao je Rubio, naglašavajući da NATO “ne može biti jednosmjerna ulica.”

Poljska odbila Patriote

Danas je objavljeno da je SAD od Poljske zatražio da jednu od svojih baterija protuzračnog sustava Patriot prebaci na Bliski istok, no poljska vlada odbila je taj prijedlog, poručivši da je to oružje ključno za obranu poljskog neba. Washington je predložio da se jedna poljska baterija Patriota, zajedno s pripadajućim projektilima PAC-3 MSE koji su već isporučeni i u vlasništvu su poljske vojske, pošalje u regiju zahvaćenu sukobom s Iranom.

Ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz bio je jasan. “Naše baterije Patriot i njihovo naoružanje služe zaštiti poljskog neba i istočnog krila NATO-a. Po tom se pitanju ništa ne mijenja i ne planiramo ih nigdje premještati. Naši saveznici dobro znaju i razumiju koliko su važne zadaće koje ovdje imamo. Sigurnost Poljske apsolutni je prioritet”, napisao je na društvenoj mreži X.

U sličnom se tonu oglasio i zamjenik ministra Cezary Tomczyk. “Poljski Patrioti ostaju u Poljskoj. Imaju svoju zadaću u zemlji, a to je obrana Poljske i istočnog krila NATO-a”, poručio je.

Italija zabranila slijetanje bombardera

Italija je odbila dati dozvolu američkim vojnim avionima da slete u zračnu bazu Sigonella na Siciliji na putu prema Bliskom istoku. Dnevni list Corriere della Sera izvijestio je da su američki bombarderi trebali sletjeti u bazu na istoku Sicilije prije nego što nastave let prema Bliskom istoku.

Prema pisanju lista, dozvola je uskraćena jer Sjedinjene Države nisu zatražile službeno odobrenje niti su se konzultirale s talijanskim vojnim vrhom, što je obavezno prema sporazumima koji reguliraju korištenje američkih vojnih postrojenja u Italiji.

Francuska zabranila prelet američkim avionima za Izrael

Francuska je, pak, zabranila prelet američkim avionima za Izrael, što je izazvalo bijes Donalda Trumpa.

“Francuska nije dopustila avionima koji su, nakrcani vojnom opremom, letjeli za Izrael da prelete preko francuskog teritorija. Francuska je bila VRLO NEKORISNA u vezi s ‘Iranskim krvnikom’, koji je uspješno eliminiran! Sjedinjene Države će to ZAPAMTITI!!! Predsjednik DJT”, stoji u objavi Trumpa.