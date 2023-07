James O'Brien o Miloradu Dodiku: Njegovo ponašanje nije prihvatljivo. Snosit će posljedice

Kandidat za poziciju Pomoćnika državnog sekretara SAD-a i voditelja Ureda za Europu i Euroaziju James O'Brien saslušan je danas, 26. jula u Komintetu za vanjske poslove američkog Senata.

Tokom saslušanja imao je poruku za predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS Milorada Dodika.

Senatorka i predsjedavajuća Podkomiteta za Europu Jeanne Shaheen pitala ga je kako zaustaviti Milorada Dodika i njegovu politiku.

“Milorad Dodik kontroliše vlast u dijelu Bosne. On želi da kontoliše resurse i pokroviteljstvo koje proizlazi iz tih resursa na tom području. Dakle, imamo mogućnost da smanjimo njegovu kontrolu nad novcem. Sa našim evropskim kolegama, sa visokim predstavnikom za Dayton, dajemo mu do znanja da njegovo ponašanje nije prihvatljivo, da će za to snositi jasne posljedice i da se treba početi povlačiti iz takvih pozicija. Vojna snaga koja se tamo nalazi je kritična za sigurnost. Stavili smo mu do znanja da je tu EUFOR ili NATO tu bez obzira na sve. Njihovo prisustvo je neophodno”, kazao je O'Brien.

