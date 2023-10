Jakob Finci: “Moramo žaliti za svakim mrtvim. Uvijek je – onaj koji je jači – tlači”

Naša unutrašnja politika koristi svaki svjetski događaj da bi nas još više zavadila i učvrstila svoje pozicije, bez obzira koliko se građana BiH stvarno s tim slaže. Nismo mi baš zainteresovani za svaki sukob u svijetu i ne moramo o svakom pitanju zauzimati stav, izjavio je to Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, u Dnevniku D.

Rat Izraela i Hamasa nazvao je žalosnim događajem te istakao da ‘moramo žaliti za svakim mrtvim’.

“To traje već šest dana, mada smo navikli da na tom području za to vrijeme svi ratovi budu gotovi. Ovaj će izgleda duže potrajati, već je odnio velike žrtve i to je ono što je nenadoknadivo. Mi koji smo preživjeli rat znamo šta znači kad padaju minobacačke granate koje su igračka za ove koje se upotrebljavaju na Bliskom istoku. Sve te zgrade koje su srušene mogu se obnoviti, nađu se sredstva, međutim, ljudski životi se ne mogu vratiti. Jako je žalosno i što ima zatvorenika na jednoj strani jer su pripadnici Hamasa upadom na kibuce blizu granice sa Gazom oteli preko 150 ljudi, žena, djece, baka”, kazao je Finci.

Kako riješiti sukob?

On naglašava da Bliski istok već 3.000 godina mijenja vlasnike, kako kaže, uvijek je neko nekoga istjerivao, maltretirao, i to se jednostavno nastavlja.

“Bilo je pokušaja, UN su to pokušale 1947., kada su donijeli rezoluciju o podjeli Palestine na jevrejsku i arapsku državu. Jevrejska država je formirana i već je 75 godina tamo gdje jeste. Oko palestinske države dogovori još nisu završeni. Onaj koji nađe rješenje za ovaj sukob i donese trajni mir na Bliskom istoku – zaslužio je Nobelovu nagradu”, kategoričan je Finci.

Smatra kako će u ovom slučaju Hamas probati da trguje zatvorenicima, da ljudske živote mijenja iza svoje zatvorenike koji su, navodi on, manje-više dokazani teroristi.

“Hamas je na listi terorističkih organizacija SAD-a i Evrope, a mi bismo trebali da budemo na toj liniji Evrope, ako mislimo jednog dana da uđemo u Evropu”, rekao je.

Upitan je li u međunarodnoj politici moć važnija od pravde, odgovara:

“Uvijek je – onaj koji je jači – tlači. I tako se to dešava i ovdje. Međutim, ovaj iznenadni napad na kibuce, ljude koji su spavali, je izazvao gnjev na obje strane. Ne znam šta su ideolozi Hamasa zamišljali kad su napali, nisu valjda mislili da će uspjeti doći do Jerusalema i osvojiti čitav Izrael. Iznenađenje je da je Mossadu promakao taj plan, jer živimo u uvjerenju da je Mossad jako dobro organizovan i da jako dobro kontroliše neke stvari. Treba da se situacija smiri, pa da saznamo kako je do svega toga došlo. Ko vuče konce iza scene”, ističe Finci.

Sastanak s Kavazovićem

Govorio je i o porukama sastanka sa reisom Kavazovićem:

“Žalimo sve mrtve. Žalimo svaki sukob. Tražimo od svih strana da obustave sukobe i sjednu za pregovarački sto. Mi znamo šta bismo željeli, mi u BiH znamo kako je svaki sukob težak i ostavlja duboke tragove”.

O oštroj raspravi između izraelske ambasadorice i Željka Komšića navodi kako ga je to začudilo, pogotovo, kako je kazao, jer je Komšić i sam bio u diplomatiji i zna kakav se jezik u diplomatiji upotrebljava.

“Svaka riječ ostaje zabilježena i može vam se kao bumerang vratiti”.

Srebrenica

Rekao je i da se život vrlo teško može vratiti u punom kapacitetu u Srebrenicu.

“Srebrenica se, kao i cijela BiH, ispraznila od ljudi. U nekim sretnim vremenima, bilo je preko 36.000 stanovnika po popisu 1991. godine. Prema procjenama sada između 5 i 10 hiljada ljudi. Tako da i hoćemo da obnovimo Srebrenicu onakvu kakva je bila prije rata, nemamo ljudskih kapaciteta”, smatra on.

Finci ističe i da se ‘atmosfera kod nas lako počne da se zagrijava i onda budemo jako zadovoljni što nema nikakvih većih incidenata’.

“I tu je pozitivnu ulogu odigralo i Međureligijsko vijeće, jer od Dejtona do danas nismo imali nijedan ozbiljan međureligijski sukob. Tu i tamo neko razbije prozor na crkvi ili džamiji, ili opljačka sveštenika. Nemamo nikakve međusobne religijske tenzije. Sporadični slučajevi nisu bazirani na različitim načinima vjerovanja”, pojašnjava Finci.

Za kraj je poručio da nam nema ulaska u Evropu bez izvršavanja svih odluka Suda u Strazburu.

“U decembru će 14 godina od presude Sejdić-Finci, još nije izvršena, i nikom ništa. Nadam se da nećemo morati čekati još 14, a dotada možda ćemo naći i neko drugo rješenje”.

(Kliker.info-FTV)