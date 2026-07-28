Jadranka Kosor o vandalizmu u Međugorju: Brzo hapšenje ugasit će požar mržnje na kojem su razni političari mislili parazitirati
Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor oglasila se povodom vanalskog čina u Međurgorju.
“Iznimno je važno da je uhvaćen vandal koji je napao svetinje u Međugorju. Poljak, iz katoličke zemlje. Brzo hapšenje ugasit će požar mržnje koji se već počeo rasplamsavati u susjednoj državi, a razni politički paraziti mislili politički parazitirati”, navela je Kosor.
Podsjetimo, Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.
Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na mjestu ukazanja Podbrdu, koji je bio poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. Oskrnavljen je i obližnji manji Gospin križ, kao i Plavi križ, jedno od mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom muškarac je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.
Oglasili su se brojni političari koji su osudili ovaj vandalizam, ali neki i uz poruke da je ovo “napad na katolike u BiH” aludirajući da je vandal druge vjere.
(Kliker.info-N1)
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