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Jadranka Kosor o vandalizmu u Međugorju: Brzo hapšenje ugasit će požar mržnje na kojem su razni političari mislili parazitirati

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Jadranka Kosor o vandalizmu u Međugorju: Brzo hapšenje ugasit će požar mržnje na kojem su razni političari mislili parazitirati

28 Jula
22:58 2026
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Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor oglasila se povodom vanalskog čina u Međurgorju.

“Iznimno je važno da je uhvaćen vandal koji je napao svetinje u Međugorju. Poljak, iz katoličke zemlje. Brzo hapšenje ugasit će požar mržnje koji se već počeo rasplamsavati u susjednoj državi, a razni politički paraziti mislili politički parazitirati”, navela je Kosor.

Podsjetimo, Poljski državljanin uhapšen je u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno kod Ljubuškog, nakon policijske potrage pokrenute zbog više incidenata u Međugorju.

Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na mjestu ukazanja Podbrdu, koji je bio poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. Oskrnavljen je i obližnji manji Gospin križ, kao i Plavi križ, jedno od mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom muškarac je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.

Oglasili su se brojni političari koji su osudili ovaj vandalizam, ali neki i uz poruke da je ovo “napad na katolike u BiH” aludirajući da je vandal druge vjere.

(Kliker.info-N1)

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