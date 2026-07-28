Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip na mjestu ukazanja Podbrdu, koji je bio poliven crnom bojom, a ispisane su i brojne uvredljive poruke. Oskrnavljen je i obližnji manji Gospin križ, kao i Plavi križ, jedno od mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom muškarac je zapalio i vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.