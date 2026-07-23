Predstavnički dom SAD-a sinoć je tijesno usvojio rekordni zakon o potrošnji na odbranu od 1,15 biliona dolara. Zakon, koji također uključuje povećanu vojnu integraciju s Izraelom, sada ide u Senat na glasanje.

Zakon o nacionalnoj odbrani (NDAA) za fiskalnu 2027. godinu usvojen je sa 216 glasova za i 212 protiv. Glasanje je pokazalo duboku podjelu između stranaka, pri čemu su gotovo svi republikanci glasali za, a gotovo svi demokrati protiv. Debata se odvijala u kontekstu američkog rata s Iranom i uključivala je kontroverzne mjere, poput odredbe o glasanju koju su predložili saveznici predsjednika Donalda Trumpa.

Pentagon dobija zvaničnu podršku za saradnju s Izraelom

Zakon predviđa oko 250 milijardi dolara više za odbranu nego prošlogodišnji budžet. Jedna od glavnih tačaka je poziv na bližu saradnju između Pentagona i izraelskih oružanih snaga. Zagovornici mjere tvrde da će ona poboljšati koordinaciju odbrane, dok kritičari upozoravaju na potencijalno proširenje američkih vojnih obaveza.

Posebno je značajan Član 219, koji dodatno povezuje američku vojnoobavještajnu i odbrambenu industrijsku bazu s Izraelom. Zakon olakšava, ubrzava i institucionalizira američku vojnu podršku Izraelu.

Odredba bi imenovala službenika u Pentagonu koji bi ubrzao američko-izraelsku saradnju u oblasti vojne tehnologije. To uključuje zajednički razvoj i testiranje oružja, zajedničku proizvodnju, razmjenu podataka i uvođenje zajednički razvijenih tehnologija u nabavke.

Transfer ratnih zaliha

Zakon odvojeno produžuje do 2029. godine postojeće ovlaštenje prema kojem Sjedinjene Države mogu transferirati oružje Izraelu iz američkih ratnih zaliha koje se već nalaze u Izraelu. Takvi transferi mogu se izvršiti bez glasanja Kongresa o svakoj pojedinačnoj pošiljci, uz obavezu obavještavanja Kongresa prema važećem zakonu.

Paket također uključuje povećanje plata za vojno osoblje od 5 do 7 posto. Predsjedavajući Predstavničkog doma Mike Johnson rekao je da će zakon pružiti podršku vojsci, ojačati nuklearno odvraćanje i poboljšati raketnu odbranu.

Kao dio toga, planiran je razvoj američkog sistema “Zlatna kupola”, koji se zasniva na izraelskom modelu “Gvozdene kupole”. Predsjednik Donald Trump podržava razvoj ovog sistema za zaštitu američke teritorije.

Oštre kritike demokrata

Republikanci su izjavili da će se sredstva koristiti i za obnavljanje vojnih zaliha, koje se troše u sukobu s Iranom. Demokrate su oštro kritikovale zakon zbog, kako kažu, pretjeranog iznosa i politika koje povezuju s Trumpovom administracijom.

Zastupnik Jerry Nadler rekao je da ne može podržati dodjelu “1,15 biliona dolara” administraciji za ono što je opisao kao “prekomjernu vojnu potrošnju i neodgovorne postupke”. “NDAA je skup i loš zakon koji finansira ilegalni rat i potkopava našu demokratiju”, rekao je Nadler.

(Kliker.info-agencije)