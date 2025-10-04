Jablanica još čeka odgovore i pravdu: Edita je za samo jednu noć izgubila cijelu porodicu, dom, djetinjstvo…

“Nas drži jedna činjenica da su oni sada na boljem mjestu, a da ćemo mi na ovom na kojem smo ostali biti istrajni da sprovedemo apsolutno pravdu za njih i za sve ovo što se desilo i da jednog dana smirimo naše duše bar djelimično. Svaki dan jednako boli, ali četvrti oktobar mislim da će svake godine boljeti više i više.”