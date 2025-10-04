Jablanica još čeka odgovore i pravdu: Edita je za samo jednu noć izgubila cijelu porodicu, dom, djetinjstvo…
Tačno je godina od razornih poplava koje su pogodile našu zemlju. Ugašeno je 27 života.
Četvrtog oktobra prošle godine svaki poziv nosio je strah, ali i davao nadu. Ove godine četvrti oktobar predstavlja tugu i sjećanje na 19 izgubljenih života. Kiša, blato i kamenje odnijeli su sve. Edita je izgubila porodicu, a jedina utjeha joj je bratić Edi, koji se te noći spasio.
Edita Džino:
“Kako će se osjećati osoba koja je u jednom danu izgubila cijelu svoju obitelj, mamu, babu, brata, bratovu suprugu, dajidžu, dajinicu, rodbine, komšije, prijatelje… Sve oni s kojima sam provela najljepše trenutke svog života. To više nije život. Ovo je svaki dan borba da se preživi.”
Na mezarju u Donjoj Jablanici, gdje je pokopano 16 žrtava, suze i tišina. I Editina tetka se s dubokom tugom prisjetila najbližih, ali i stare kuće koje već godinu dana nema.
Fata Jaranović:
“Brata, nevjestu, bratić, nevjesta. Sve, sve. Šta god je ostajalo u kući otišlo je, samo ovaj mali se spasio. Ni kuće nit ikog. Tamo nemam gdje doć. Tuga, tuga…”.
Uz tugu i bol odali su počast stradalima, sjetili se svojih najbližih. Poručujući im da će se čuvajući sjećanje na njih boriti za pravdu. Očekuju skoro podizanje optužnice za sporni kamenolom iznad Donje Jablanice.
Ajla Jahić, Neformalna grupa građana 4. oktobar Jablanica:
“Nas drži jedna činjenica da su oni sada na boljem mjestu, a da ćemo mi na ovom na kojem smo ostali biti istrajni da sprovedemo apsolutno pravdu za njih i za sve ovo što se desilo i da jednog dana smirimo naše duše bar djelimično. Svaki dan jednako boli, ali četvrti oktobar mislim da će svake godine boljeti više i više.”
Širom Donje Jablanice neformalna grupa građana 4. oktobar postavila je fotografije usporedbe kako je mjesto izgledalo ranije. Nadaju se da će uskoro ovdje biti sagrađen i spomenik u znak sjećanja na stradale, ali i u znak sjećanja na tragediju koju su te noći proživjeli.
Bujica je te noći odnijela Ajlu Begić, dvadesetdevetogodišnju trudnicu, koja se vratila spasiti kćer. Sada na njenom mezaru stoji medo kojeg joj je kćer Dalal spustila. Na haremu Zlate ponovo su je oplakivali najbliži. Na Djevoru suze nisu mogli suspregnuti ni porodica ni prijatelji Jasmina i Irmele Čilić koji su pronađeni zagrljeni, a sada zauvijek ostaju ležati tu jedno pored drugog. Njeni majka, otac, brat pokopani su u Donjoj Jablanici. Imamović, Begović, Tufek, Maslo, Hindić- sve su to porodice čije je najbliže odnio četvrti oktobar.
Aziz Mušanović:
“Ostao sam bez komšija, prijatelja svih ljudi s kojima sam život živio ovdje. Sjećam ih se po finom.”
Općina je četvrti oktobar proglasila danom žalosti, danom bolnog sjećanja. Zastave na pola koplja, a mještani na mezarjima. Samo tišina, suze uz učenje molitve stradalima. I predstavnici islamske zajednice bili su potreseni kao i godinu ranije.
Ekrem ef. Hodžić, glavnim imam MIZ Jablanica:
“Najmanje što možemo uraditi je da posjetimo njihove mezare, da posjetimo dakle, uz njihove familije da smo zajedno tu kao što smo bili i kao što ćemo biti.”
Salem ef. Dedović, muftija mostarski:
“Došli smo danas da se sjetimo žrtava, nevinih ljudi koji su izgubili svoje živote. Da danas budemo ovdje sa familijama, onima preživjelima, sa prijateljima, rodbinom, svima nama koji duboko suosjećamo i bili smo sudionici svakoga detalja iz sahata u sahat.”
Dedović je kazao da ova tragedija treba biti i nauk. Uz čuvanje sjećanja na 19 žrtava Jablanice, dvije nerođene bebe, kao i žrtava Konjica i Fojnice, nadaju se okupljeni da će što prije i preživjeli useliti u svoje domove i ponovo osjetiti sigurnost.
(Kliker.info-N1)
Komentari