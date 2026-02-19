Izvori CNN-a tvrde : Američka vojske je spremna da napadne Iran već ovog vikenda

Američka vojska je spremna napasti Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku o tome hoće li odobriti takve akcije, rekli su izvori upoznati sa situacijom za CNN.

Bijela kuća je obaviještena da bi vojska mogla biti spremna za napad do vikenda, nakon značajnog gomilanja zračnih i pomorskih sredstava na Bliskom istoku posljednjih dana, rekli su izvori. Međutim jedan izvor je upozorio da se Trump privatno zalagao i za i protiv vojne akcije te anketirao savjetnike i saveznike o tome koji je najbolji način djelovanja.

Visoki zvaničnici nacionalne sigurnosti administracije sastali su se u srijedu u Situacijskoj sobi Bijele kuće kako bi razgovarali o situaciji u Iranu, rekla je osoba upoznata sa sastankom. Trumpa su u srijedu također informirali specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet, o njihovim indirektnim razgovorima s Iranom koji su se održali dan ranije. Nije bilo jasno hoće li Trump donijeti odluku do vikenda.

„On provodi mnogo vremena razmišljajući o ovome“, rekao je jedan izvor.

Iranski i američki pregovarači su u utorak tri i po sata razmjenjivali bilješke tokom indirektnih razgovora u Ženevi, iako su završili razgovore bez jasnog rješenja. Glavni iranski pregovarač rekao je da su se obje strane dogovorile o “nizu vodećih principa”, mada je američki zvaničnik rekao da “još uvijek ima mnogo detalja o kojima treba razgovarati”.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u srijedu da se očekuje da će Iran pružiti više detalja o svojoj pregovaračkoj poziciji “u narednih nekoliko sedmica”, ali nije rekla da li će Trump odgoditi vojnu akciju u tom roku. Očekuje se da će američki državni sekretar Marco Rubio otputovati u Izrael 28. februara kako bi se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i informirao ga o pregovorima s Iranom, rekao je zvaničnik State Departmenta za CNN u srijedu.

“Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država”, rekla je Leavitt.

Dodala je da, iako je “diplomatija uvijek njegova prva opcija”, vojna akcija ostaje na stolu.

„Postoji mnogo razloga i argumenata koji bi se mogli navesti za napad na Iran“, rekla je, dodajući da se Trump oslanja na savjet svog tima za nacionalnu sigurnost „prije svega“.

Netransparentne izjave podstakle su sve veći strah od vojnog sukoba između dvije nacije – čak i dok zvaničnici navodno gaje nadu u diplomatiju.

USS Gerald Ford – najnaprednija grupa nosača aviona u američkom arsenalu – mogla bi stići u regiju već ovog vikenda, nakon niza drugih vojnih gomilanja. Sredstva američkih zračnih snaga sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući tankere za dopunjavanje gorivom i borbene avione, premještaju se bliže Bliskom istoku, prema izvorima upoznatim s tim pokretima.

Sa svoje strane, Iran utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje za zatrpavanje ključnih lokacija usred pritiska američke vojske, prema novim satelitskim snimcima i analizi Instituta za nauku i međunarodnu sigurnost.

Brojni kalendarski događaji mogli bi igrati ulogu u vremenu napada. Zimske olimpijske igre – tradicionalno trenutak globalnog jedinstva – završavaju se u nedjelju; neki evropski zvaničnici rekli su da vjeruju da se prije toga neće dogoditi napad.

U međuvremenu, Ramazan je počeo u srijedu; neki zvaničnici američkih saveznika na Bliskom istoku – koji su lobirali protiv napada, bojeći se regionalne destabilizacije – rekli su da bi napad tokom muslimanskog svetog mjeseca pokazao američko nepoštovanje.

Trump u utorak održava svoj godišnji govor o stanju nacije; pomoćnici su rekli da će to vjerovatno poslužiti kao početak Trumpove poruke o domaćim pitanjima na sredini mandata. Nije bilo jasno da li predsjednik uzima u obzir bilo koji od tih događaja dok razmatra svoje opcije.

Trump je, u svojim izjavama o Iranu posljednjih sedmica, učinio malo da dobije podršku američke javnosti ili Kongresa za veliku vojnu operaciju u zemlji.

Nagovijestio je želju za promjenom režima i insistirao da Iran ne dobije nuklearno oružje, ali nije rekao koji bi tačno bili njegovi ciljevi naređivanjem napada, javlja CNN.

