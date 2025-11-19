Izvlačenje u četvrtak : Poznato koje selekcije Zmajevi mogu dobiti u baražu za Svjetsko prvenstvo!
Nakon remija protiv Austrije (1:1) i potvrde drugog mjesta u grupi H, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup u baražu za Svjetsko prvenstvo 2026.
Večerašnji rezultat u Beču poslao je Zmajeve u dodatnu rundu kvalifikacija, gdje će pokušati izboriti historijski nastup na Mundijalu.
BiH kao nenositelj u trećem šeširu
Na predstojećem žrijebu BiH će se naći u trećem šeširu, što znači da ćemo u polufinalu baraža igrati protiv jedne od selekcija iz drugog šešira.
Mogući rivali BiH u polufinalu baraža:
- Vels
- Češka
- Slovačka
- Poljska
Riječ je o ozbiljnim evropskim reprezentacijama, a Zmajevi će zbog statusa nenositelja polufinalni duel igrati u gostima.
Žrijeb u četvrtak – sve oči uprte u Zürich
Direktan prijenos bit će dostupan na zvaničnoj stranici FIFA-e.
U baražu se igraju samo po jedna utakmica polufinala i finala, a domaćini finalnih utakmica također će biti određeni žrijebom.
Put prema Mundijalu još otvoren
Iako BiH nije uspjela izboriti direktan plasman, baraž ostavlja otvorena vrata najvećem fudbalskom takmičenju.
Zmajevi sada čekaju ime protivnika i konačnu potvrdu rute kojom će pokušati stići do SP-a.
