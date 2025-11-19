Izvlačenje u četvrtak : Poznato koje selekcije Zmajevi mogu dobiti u baražu za Svjetsko prvenstvo!

Nakon remija protiv Austrije (1:1) i potvrde drugog mjesta u grupi H, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup u baražu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Večerašnji rezultat u Beču poslao je Zmajeve u dodatnu rundu kvalifikacija, gdje će pokušati izboriti historijski nastup na Mundijalu. BiH kao nenositelj u trećem šeširu

Na predstojećem žrijebu BiH će se naći u trećem šeširu, što znači da ćemo u polufinalu baraža igrati protiv jedne od selekcija iz drugog šešira. Mogući rivali BiH u polufinalu baraža:

Vels

Češka

Slovačka

Poljska

Riječ je o ozbiljnim evropskim reprezentacijama, a Zmajevi će zbog statusa nenositelja polufinalni duel igrati u gostima. Žrijeb u četvrtak – sve oči uprte u Zürich

Žrijeb baraža održat će se u četvrtak u sjedištu FIFA-e u Zürichu, s početkom u 13:00 sati po srednjoevropskom vremenu.

Direktan prijenos bit će dostupan na zvaničnoj stranici FIFA-e.

U baražu se igraju samo po jedna utakmica polufinala i finala, a domaćini finalnih utakmica također će biti određeni žrijebom. Put prema Mundijalu još otvoren