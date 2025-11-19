hamburger-icon

Kliker.info

Izvlačenje u četvrtak : Poznato koje selekcije Zmajevi mogu dobiti u baražu za Svjetsko prvenstvo!

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Izvlačenje u četvrtak : Poznato koje selekcije Zmajevi mogu dobiti u baražu za Svjetsko prvenstvo!

19 Novembra
01:46 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Nakon remija protiv Austrije (1:1) i potvrde drugog mjesta u grupi H, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup u baražu za Svjetsko prvenstvo 2026.

Večerašnji rezultat u Beču poslao je Zmajeve u dodatnu rundu kvalifikacija, gdje će pokušati izboriti historijski nastup na Mundijalu.

BiH kao nenositelj u trećem šeširu

Na predstojećem žrijebu BiH će se naći u trećem šeširu, što znači da ćemo u polufinalu baraža igrati protiv jedne od selekcija iz drugog šešira.

Mogući rivali BiH u polufinalu baraža:

  • Vels
  • Češka
  • Slovačka
  • Poljska

Riječ je o ozbiljnim evropskim reprezentacijama, a Zmajevi će zbog statusa nenositelja polufinalni duel igrati u gostima.

Žrijeb u četvrtak – sve oči uprte u Zürich

Direktan prijenos bit će dostupan na zvaničnoj stranici FIFA-e.

U baražu se igraju samo po jedna utakmica polufinala i finala, a domaćini finalnih utakmica također će biti određeni žrijebom.

Put prema Mundijalu još otvoren

Iako BiH nije uspjela izboriti direktan plasman, baraž ostavlja otvorena vrata najvećem fudbalskom takmičenju.
Zmajevi sada čekaju ime protivnika i konačnu potvrdu rute kojom će pokušati stići do SP-a.

(Kliker.info-N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku