Odbor za Vanjske poslove Senata SAD dobio je izvještaj, odnosno Potvrdu o dokazanoj stručnosti kandidata za ambasadora ove zemlje u BoJ. Radi se o Ronaldu Johnsonu.

U izvještaju se nadvodi da je gospodin Ronald Johnson istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu sigurnost i strateški savjetnik s više od četiri decenije bogatog profesionalnog iskustva.

– U činu brigadnog generala penzionisan je nakon službe u Marinskom korpusu Sjedinjenih Američkih Država, gdje je služio od 1975. do 2010. godine. Tokom svoje vojne karijere obavljao je operativne dužnosti širom Bliskog istoka, Evrope, Kariba i Centralne Azije, a učestvovao je i u borbenim operacijama Desert Shield, Desert Storm i Iraqi Freedom. Gospodin Johnson rukovodio je borbenim i kriznim operacijama, uključujući evakuaciju američkih državljana iz Bejruta u Libanu.

– Gospodin Johnson dao je značajan doprinos jačanju vojne saradnje i sigurnosnih partnerstava s regionalnim partnerima, djelujući kao vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju, te kao savjetnik Centralnoazijskog mirovnog bataljona. Komandovao je 24. ekspedicionom jedinicom Marinskog korpusa, jednom od elitnih snaga namijenjenih brzom odgovoru u kriznim situacijama, a službovao je i u Glavnom štabu Marinskog korpusa te Komandi Atlantskog područja Sjedinjenih Američkih Država, gdje je učestvovao u razvoju sigurnosnih politika, regionalne saradnje i međunarodnih inicijativa. Za svoju službu odlikovan je brojnim vojnim priznanjima, uključujući Legion of Merit s dvije Zlatne zvijezde i Bronzanu zvijezdu s oznakom „V“ za hrabrost u borbi.

– Nakon penzionisanja 2010. godine, gospodin Johnson osnovao je kompaniju Mares Associates LLC, konsultantsku firmu specijaliziranu za međunarodnu sigurnosnu saradnju, modernizaciju odbrane i pružanje usluga strateškog savjetovanja. Njegov sadašnji rad usmjeren je na jačanje bilateralnih odnosa, unapređenje interesa Sjedinjenih Američkih Država te podsticanje saradnje između partnerskih država i SAD-a. Zahvaljujući svom bogatom i potvrđenom liderskom iskustvu, dokazanim diplomatskim sposobnostima, međunarodnom angažmanu i cjeloživotnoj službi Sjedinjenim Američkim Državama, gospodin Johnson izuzetno je kvalifikovan za obavljanje dužnosti ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

– Gospodin Johnson stekao je diplomu Bachelor of Science (B.S.) iz menadžmenta na Franklin Pierce College, a završio je i napredne programe profesionalnog vojnog obrazovanja na Amphibious Warfare School, Marine Corps Command and Staff College i Naval War College, navodi se u Izvještaju.

(Kliker.info-Vijesti)