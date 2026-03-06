Izvještaj CNN-a iz Irana naljutio State Department : ” Mnogo kontrolnih punktova,pune prodavnice, nema redova na pumpama”

Zvaničnik američkog State Departmenta Dylan Johnson optužio je CNN za širenje “proiranske propagandu” zbog priloga reportera, koji se javio iz ove bliskoistočne zemlje.

Reporter Frederik Pleitgen podijelio je sa gledaocima CNN-a svoje utiske sa puta ka Teheranu.

On je kazao kako “prilično dobro napredujemo prema Teheranu”, s obzirom na američke i izraelske napade, ali da je to “jako, jako duga vožnja”. Mnogo kontrolnih punktova, “nema znakova urušavanja reda”

Pleitgen je ispričao kako je prošao pored mjesta koje je bilo meta napada.

“Gust crni dim se dizao iznad jednog mjesta. Dakle, činilo se kao prilično svjež zračni napad. Također i neke uništene zgrade, koje smo vidjeli dok smo prolazili”, kazao je u javljaju uživo.

Reporter CNN-a je rekao da je prošao kroz “više kontrolnih punktova nego inače”, na kojima se nalaze “prilično teško naoružano sigurnosno osoblje”.

Sljedeći dio njegovog javljanja izazvao je bijes Trumpove administracije.

Pleitgen je ocijenio kako po stvarima koje se dešavaju “ne vidimo nikakve znakove urušavanja reda”.

Sa gledaocima je podijelio nekoliko bitnih stvari koje je primijetio…

“Prvo, prije svega, sve trgovine su otvorene. Sve trgovine su zaista dobro opskrbljene, čak i svježim stvarima poput, na primjer, voća i povrća. Kafa je očito također dostupna. A onda i benzinske pumpe. Nema dugih redova na benzinskim pumpama. Gorivo se čini lako dostupnim i nigdje se ne vidi nikakav stepen panike”, rekao je Pleitgen sa kafom u ruci. Upravo kafa je navela na zaključak zvaničnik State Departmenta Dylan Johnson da CNN i reporter ove televizije vrše “proiransku propagandu” jer je Pleitgenu, kako je naveo Johnson, “neko dao tu kafu”.