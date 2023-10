Netanyahu isključio mogućnost prekida vatre : U Bibliji postoji vrijeme za mir i vrijeme za rat. Ovo je vrijeme za rat

Benjamin Netanyahu obratio se javnosti u ponedjeljak uvečer, 30. oktobra, na brifingu sa medijima, gdje je opisivao napad Hamasa na Izrael 7. oktobra kao “prekretnicu“ za lidere i nacije.

Na početku svog obraćanja nazvao je hamasovce “barbarima” koji žele “uništiti sve što cijenimo i uvesti svijet straha i tame”.

“Ovo je prekretnica. Prekretnica za vođe i nacije. Vrijeme je da svi odlučimo jesmo li spremni boriti se za budućnost punu nade i obećanja ili se predati tiraniji i teroru”, poručio je.

“Budite uvjereni, Izrael će se boriti”, najavio je. Kaže da treba razlikovati “ubojstva nevinih i nenamjerne žrtve koje prate svaki legitimni rat”. Istaknuo je da će Hamas koristiti ljudske štitove i skrivati se u bolničkim podrumima te kako skupina “sprečava civile da napuste” područja za koja je Izrael naredio da se evakuiraju.

Govoreći o prekidu vatre, kaže da Izrael neće pristati na njega, kao što to ne bi učinile ni Sjedinjene Države nakon Pearl Harbora ili 11. rujna. “Izrael neće pristati na prekid neprijateljstava… pozivi na prekid vatre su pozivi Izraelu da se preda Hamasu, da se preda terorizmu, da se preda barbarstvu. To se neće dogoditi”, kaže on.

“Biblija kaže da postoji vrijeme za mir i vrijeme za rat. Ovo je vrijeme za rat”, rekao je Netanyahu.

Uslijedila su pitanja novinara. Pozvali su ga da prokomentira svoju sve manju popularnost u izraelskoj politici i širem društvu, na što on kaže da je njegov “jedini fokus” na ratu.

Zatim su ga pitali o krizi s taocima koja je u toku i riziku širenja. “Kopnena akcija zapravo stvara mogućnost, ne sigurnost, već mogućnost izvlačenja naših talaca jer Hamas to neće učiniti (osloboditi taoce) osim ako nije pod pritiskom. Mislimo da ova metoda (zemaljske operacije) ima šanse”, naveo je.

Zatim su ga pitali je li Izrael odgovoran za kolektivno kažnjavanje jer nastavlja zračne napade na Gazu.

“Niti jedan civil ne mora umrijeti. Hamas ih jednostavno mora pustiti u sigurnu zonu koju smo stvorili u jugoistočnom pojasu Gaze”, odgovorio je.

Ponavlja tvrdnje da Hamas namjerno drži civile u borbenim zonama, a novinaru koji je postavio pitanje poručio je da ga usmjeri prema Hamasu umjesto prema njemu.

(Kliker.info-agencije)