Izraelski Knesset u preliminarnom čitanju usvojio prijedlog zakona o aneksiji Zapadne obale

22 Oktobra
16:45 2025
usvojio je u srijedu u preliminarnom čitanju prijedlog zakona o aneksiji okupirane Zapadne obale, javlja Anadolija.

Prijedlog zakona je odobren sa 25 glasova za i 24 protiv “za primjenu suvereniteta na Judeju i Samariju (Zapadnu obalu)”, objavio je “Yedioth Ahronoth”.

Netanyahu i Vance: Izrael nije klijent-država nego saveznik, oni rade ono što moraju

Izraelski Kanal 12 je objavio da se u Knessetu glasa o još jednom prijedlogu zakona o aneksiji naselja Ma'ale Adumim u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Od oktobra 2023. godine, u izraelskom genocidnom ratu ubijeno je više od 68.200 Palestinaca, a ranjeno više od 170.300, prema podacima Ministarstva zdravstva.

(Kliker.info-agencije)

Kolumne

