Izraelske sigurnosne snage: Bespilotnim letjelicama sa svog teritorija Iran je napao Izrael

Iran je pokrenuo napad bespilotnim letjelicama sa svog teritorija prema Izraelu, rekao je u subotu naveče glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari, prenosi agencija dpa.

Danijel Hagari potvrdio je da je večeras počeo iranski napad na Izrael i da će dronovima biti potrebno nekoliko sati da dolete do izraelskog zračnog prostora, dodajući da su GPS servisi nedostupni na više lokacija u zemlji.

“Nedavno, Iran je ispalio dronove sa svoje teritorije i teritorije svojih saveznika ka teritoriji države Izrael. Pratimo prijetnju iz zračnog prostora. Govorimo o prijetnji, odnosno, o dronovima kojima treba nekoliko sati da dolete do izraelske teritorije”, poručio je Hagari, prenose izraelski mediji.

On je dodao da su IDF i izraelske zračne strane počele da primjenjuju “dobro isplanirane odgovore za koje su se pripremale”.

“Kao dio priprema, GPS nije dostupan na nekoliko lokacija širom zemlje. Došlo je do poremećaja, ali je sve to urađeno ciljano i privremeno je”, dodao je on.

Izraelski Channel 12 TV izvijestio je prije Hagarijeve izjave da je Iran lansirao desetke bespilotnih letjelica na mete u Izraelu i da se očekuje da će njihov let trajati satima, piše Reuters, prenosi Hina.

Stručnjak s kojim je televizija razgovarala, penzionisani general Amos Yadlin, rekao je da su dronovi opremljeni s po 20 kilograma eksploziva i da je izraelska protuzračna odbrana spremna oboriti ih.

Nekoliko dronova viđeno je kako lete iz smjera Irana iznad iračke pokrajine Sulajmanijah, rekla su Reutersu u subotu tri sigurnosna izvora.

U Tel Avivu prijavljen veliki nestanak struje

U mnogim okruzima Tel Aviva večeras je prijavljen veliki nestanak struje usljed velikog cyber napada na izraelsku elektroenergetsku mrežu, javila je libanska TV mreža Al Majadin.

Cyber hakerska grupa pod imenom “Cyber osvetnici” je u saopštenju navela da preuzima odgovornost za isključenje struje na različitim dijelovima “okupiranih teritorija”.

Grupa je naglasila da je izvela ovaj cyber napad od juga ka sjeveru kao odgovor na zločine izraelskog režima u Gazi.

Jordan i Irak zatvorili zračni prostor

U međuvremenu je Jordan privremeno zatvorio svoj zračni prostor navodeći regionalni rizik, navodi se u izvještaju privatnog televizijskog kanala Roya News koji se pozvao na službe civilne avijacije.

Jordan, koji graniči s Izraelom, zatvara svoj zračni prostor za sve letove od 23 sata “u svjetlu eskalirajućih rizika u regiji i nakon procjene rizika”.

Novinska agencija Reuters, pozivajući se na dva regionalna sigurnosna izvora, objavila je da je jordanska protuzračna odbrana spremna presresti i oboriti sve iranske bespilotne letjelice ili avione koji naruše njegov zračni prostor. Izvori su rekli da je vojska također u stanju visoke pripravnosti, a radarski sistemi nadziru aktivnost dronova.

Irak je takođe zatvorio zračni prostor.

Vojne napetosti na Bliskom istoku značajno su porasle nakon navodnog izraelskog zračnog napada na kompleks iranskog konzulata u sirijskom glavnom gradu Damasku početkom aprila, u kojem su ubijena dva brigadna generala.

Državni vrh u Teheranu zaprijetio je osvetom.

