Izraelska vojska privela aktiviste flotile, među njima Greta Thunberg. Protesti u više država: “Ovo je teroristički čin” (Video)
Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je izraelska mornarica ušla na nekoliko plovila Globalne Sumud flotile i pritvorila aktiviste na njima.
Ministarstvo je objavilo video na kojem izraelski vojnik predaje svoje stvari švedskoj aktivistici Greti Thunberg nakon što je privedena. Optužili su ih da su “Hamasova” flotila. Navode kako su brodove “sigurno zaustavili”
„Njihovi putnici se prebacuju u izraelsku luku. Greta i njeni prijatelji su sigurni i zdravi“, navodi izraelsko ministarstvo.
Nakon što budu dovedeni u Izrael, dodaju, aktivisti će biti deportovani.
“Ovo je otmica”
Koalicija Sloboda Flotila, koja je sedam puta pokušala probiti izraelsku blokadu Gaze, optužila je Izrael za napad na Global Sumud Flotilu u međunarodnim vodama i otmicu osoba na brodu.
U saopštenju na X, grupa je navela: „Oteti su ljudi savjesti. Flotila nije prekršila nijedan zakon. Ono što je ilegalno jeste izraelski genocid, izraelska ilegalna blokada Gaze i izraelska upotreba gladi kao oružja.“
Koalicija je incident opisala kao “pirateriju” i “otmicu”, rekavši: “Nenaoružani ljudi savjesti, oteti u međunarodnim vodama. Ovo je piraterija. Ovo je otmica. Flotila nije prekršila nijedan zakon.”
„Ono što je nezakonito jeste: genocid, smrtonosna blokada Gaze, korištenje gladi kao ratnog oružja, piratstvo civilnih brodova i otmica svih na njima.“
U saopštenju se pozivaju pristalice da izvrše pritisak na vlade da djeluju, uz napomenu: „Zahtijevajte da vaša vlada prekine veze s Izraelom.“
Talijani protestuju, najavljena blokada luke
Protesti su izbili u brojnim italijanskim gradovima nakon izvještaja da je vojno osoblje presrelo brodove flotile. U južnom gradu Napulju, demonstranti su ušli u glavnu željezničku stanicu i zaustavili željeznički saobraćaj, dok je policija opkolila željezničku stanicu Termini u Rimu nakon što su se demonstranti okupili blizu ulaza.
U međuvremenu, italijanski sindikati su pozvali na štrajk u znak protesta zbog tretmana flotile.
Objava dolazi nakon prethodnog generalnog štrajka podrške Gazi i GSF-u, koji je 22. septembra sazvala građanska udruga Unione Sindacale di Base (USB).
U sjeverozapadnom gradu Genovi, USB je najavio da namjerava blokirati luku i pozvao sve demonstrante da se okupe u 22 sata (2000 GMT) na jednom od glavnih ulaza.
Protest su i u Grčkoj, Belgiji, Njemačkoj…
Reakcije zvaničnika
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot pozvao je izraelske vlasti da osiguraju sigurnost francuskih državljana koji učestvuju u Globalnoj floti Sumud koja plovi ka Gazi, nakon što je izraelska mornarica počela s presretanjem brodova.
“Francuska poziva izraelske vlasti da osiguraju sigurnost učesnika, garantuju njihovo pravo na konzularnu zaštitu i omoguće njihov povratak u Francusku što je prije moguće”, napisao je Barrot na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.
Irski ministar vanjskih poslova u srijedu je izrazio zabrinutost zbog izvještaja o izraelskom presretanju Globalne flote Sumud koja plovi prema Gazi, rekavši da je to mirna misija da se rasvijetli užasna humanitarna katastrofa.
“Održavam bliski kontakt sa svojim zvaničnicima koji rade na terenu, a razgovarao sam i s kolegama iz EU na Globalnoj floti Sumud”, napisao je Simon Harris na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.
(Kliker.info-N1)
