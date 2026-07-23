Ono o čemu se nedavno nagađalo sada je potvrđeno. Američki predsjednik Donald Trump formalno je odobrio sporazum sa Saudijskom Arabijom koji najvažnijem američkom savezniku u arapskom svijetu osigurava civilni nuklearni program, ali i potencijalno otvara mogućnost obogaćenog urana potrebnog za izradu nuklearne bombe, potvrdili su anonimni zvaničnici Trumpove administracije za The Wall Street Journal (WSJ).

Prema WSJ-u, Trump je prošle sedmice odobrio sporazum, a sada ga trebaju potpisati američki ministar energetike Chris Wright i njegov saudijski kolega, princ Abdulaziz bin Salman. Sporazum bi trajao 30 godina, procijenjen je na desetine milijardi dolara i strukturiran je tako da američkim kompanijama da centralnu ulogu u razvoju nuklearne infrastrukture Saudijske Arabije, a istovremeno isključi ostale konkurente. Iako garantuje velike profite američkim kompanijama, problem je što će nesumnjivo izazvati zabrinutost zbog širenja nuklearnog oružja na Bliskom istoku.

Sporazum predviđa izgradnju postrojenja za obogaćivanje urana u Saudijskoj Arabiji. Zvaničnici Trumpove administracije tvrde da bi to dalo SAD-u prednost nad saudijskim nuklearnim programom i spriječilo da se postrojenje koristi u vojne svrhe.

U stvarnosti, za razliku od takozvanog zlatnog standarda, tj. sporazuma iz 2009. godine između SAD-a i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je prihvatio dodatni protokol i odrekao se obogaćivanja i prerade urana, saudijski sporazum ne sadrži tako stroga ograničenja. Umjesto dodatnog protokola, verifikacija će se provoditi putem bilateralnog sporazuma o zaštitnim mjerama između SAD-a i Saudijske Arabije, tako da neće biti nadzora od strane IAEA, Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Očekuje se da će dokument biti podnesen Kongresu na razmatranje u narednim danima, ali se očekuje otpor jer se mnogi kongresmeni protive širenju nuklearne tehnologije na nestabilnom Bliskom istoku. Mnogi demokrati i neki republikanci, uključujući državnog sekretara američkog predsjednika Donalda Trumpa, Marca Rubia, dok je bio u Senatu, insistirali su da svaki sporazum uključuje zaštitne mjere.

Saudijske vlasti godinama tvrde da je sporazum potreban za razvoj sektora nuklearne energije zemlje i zadovoljavanje njene rastuće potražnje za energijom. Rijad insistira da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopskog karaktera, ali je prijestolonasljednik Mohammed bin Salman 2018. godine rekao da će, ako Iran stekne nuklearno oružje, Saudijska Arabija tražiti isto.

To se dešava usred rata protiv Irana koji vode Sjedinjene Američke Države i Izrael, uglavnom vođenog potrebom da se unište navodni iranski napori za razvoj nuklearnog oružja. Iranski režim dugo tvrdi da je njegov program obogaćivanja uranijuma mirnodopski, ali je prijetio da će obogatiti uranijum do nivoa potrebnog za izradu nuklearne bombe.

Trump i bivši predsjednik Joe Biden pokušali su posredovati u postizanju nuklearnog sporazuma sa Saudijcima. Ali stručnjaci za neširenje nuklearnog oružja upozoravaju da bi bilo kakve centrifuge – koje se koriste za obogaćivanje uranijuma – mogle otvoriti vrata Saudijskoj Arabiji da razvije atomsku bombu. I u tom slučaju, Iran bi sigurno ubrzao razvoj svog nuklearnog arsenala, i evo još jednog problema.

Osim toga, Saudijska Arabija i Pakistan, koji ima nuklearni arsenal, potpisali su sporazum o međusobnoj odbrani nakon što je Izrael bombardovao Katar kako bi eliminisao rukovodstvo Hamasa. Pakistanski ministar odbrane je tada izjavio da će nuklearni program njegove zemlje biti “na raspolaganju” Saudijskoj Arabiji ako bude potrebno, što se smatra upozorenjem Izraelu, koji je i dalje jedina nuklearna država na Bliskom istoku.

Nije iznenađujuće da je objava američko-saudijskog nuklearnog sporazuma izazvala neskriveno zanimanje u Tel Avivu i Jerusalemu. Iako se vlada Benjamina Netanyahua u početku suzdržavala od daljnjeg sukoba s Trumpom, barem dok Amerikanci bombardiraju Iran, mediji su puni upozorenja. “Američko-saudijski nuklearni sporazum ne spominje normalizaciju odnosa Saudijske Arabije s Izraelom niti sprječavanje Rijada da proizvodi nuklearno oružje”, piše Jerusalem Post.

Političari su još odlučniji. Bivši ministar odbrane i ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman izjavio je da se Izrael mora boriti protiv mogućnosti da Saudijska Arabija dobije čak i civilni nuklearni program jer će to pokrenuti utrku u nuklearnom naoružanju na Bliskom istoku.

„Sporazum o obogaćivanju urana na saudijskom tlu prelazi crvenu liniju i uvodi cijeli Bliski istok u ludu utrku u nuklearnom naoružanju“, ustvrdio je Liberman, pozivajući Netanyahuovu vladu i proizraelske grupe poput AIPAC-a da snažno lobiraju protiv sporazuma i uvjere Kongres da glasa protiv njega, „čak i ako to znači raskid s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom“.

Bivši premijer Ehud Barak tvrdio je da neuspjeh sporazuma da uključi sporazum o normalizaciji odnosa Saudijske Arabije s Izraelom „označava gubitak povjerenja između Netanyahua i Trumpa. Drugim riječima, da Trump djeluje bez razmatranja Netanyahuovog stava“.

Međutim, za razliku od izraelskih desničara, Barak i dalje vjeruje da bi saudijsko obogaćivanje urana moglo biti prihvatljivo, ali uz dva uvjeta, „da je dio sporazuma o normalizaciji između Saudijske Arabije i Izraela i uz strogi američki nadzor“.

(Jutarnji list)