Izraelska javnost nezadovoljna je dvosedmičnim primirjem između SAD-a i Irana. Od “potpune pobjede” do strateškog neuspjeha: prekid vatre slabi Izrael, a jača Iran, piše Haaretz.

Ono što je započelo ambicioznim obećanjima o promjeni režima i uništenju iranskih nuklearnih kapaciteta završava krhkim prekidom vatre, rastućim gubicima i dubokom erozijom strateškog položaja Izraela, ocjenjuje liberalni Haaretz. “Dva nepromišljena psihopata utopila su regiju u krvi, vatri i dimu, uvlačeći svijet u opću energetsku krizu. Ludi Trump je mislio, ili su ga naveli da vjeruje, da će to trajati tri dana”, piše Haaretz.

Nakon 40 dana, očito je da nijedan od deklariranih i megalomanskih ciljeva rata nije postignut. Ni uništenje nuklearnog programa, ni kraj prijetnje balističkim projektilima, ni promjena režima

Veliki pobjednik je vojna hunta Revolucionarne garde, koja je preuzela kontrolu nad Iranom. Novo vodstvo imat će još stroži stav protiv Zapada i protiv siromašnog iranskog naroda. Rat je završio otvaranjem Hormuškog tjesnaca, koji je bio otvoren i prije rata.

Zgražanje svijeta

Situacija u Izraelu jako se pogoršala. Mrtvi i ranjeni, uništene zgrade, svakodnevica sa sirenama i bježanjem u skloništa, raspadajuće gospodarstvo, zatvorena zračna luka Ben-Gurion.

Netanyahu je u tri godine nanio Izraelu najveće strateške poraze u njegovoj povijesti, piše Haaretz: masakr 7. listopada, dvogodišnji rat u Gazi i na jugu Libanona, koji je završio bez pobjede nad Hamasom i Hezbolahom, a sada i uvlačenje Trumpa u zajednički rat u Iranu na zaprepaštenje i zgražanje svijeta, uključujući većinu američke javnosti.

Račun i osveta bit će predočeni Izraelu i Židovima diljem svijeta, upozorava list.

Ništa nije riješeno, piše i konzervativni Jerusalem Post. Dugogodišnji iranski vođa Ali Hamenei je mrtav, iranska infrastruktura balističkih projektila ozbiljno je srezana. Mornarica u Omanskom zaljevu im je uništena, pogođen je veliki dio nuklearnih kapaciteta. Ali režim je preživio. Dvotjedno primirje stupilo je na snagu u utorak, čime je okončan 39-dnevni rat. Hormuški tjesnac ponovno se otvara po uvjetima koji Iranu i Omanu omogućuju naplatu naknada za tranzit.

Poraz u Gazi

Netanyahu je proglasio pobjedu u televizijskom obraćanju u srijedu navečer. “Potresli smo temelje režima. Uništili smo njihove tvornice za proizvodnju projektila. Iranci ispaljuju ono što im je ostalo u skladištima. Nestaje im municije.” Iran je sada manja prijetnja Izraelu. “Postoje još ciljevi koje treba dovršiti. Postići ćemo ih, bilo dogovorom ili nastavkom borbi. Naš je prst na okidaču”, poručio je Netanyahu.

Problem je u tome što se ratovi ne ocjenjuju samo na temelju vojnih ishoda, piše Jerusalem Post. Režim je preživio. Rat je otkrio da blokiranje petine globalne opskrbe naftom daje prednost koju nijedan zračni napad ne može uništiti.

S izborima udaljenima najviše šest mjeseci, Netanyahu se mora suočiti s javnošću nakon još jednog rata bez konačnog rezultata, piše The Times of Israel. U listopadu je obećao da će Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizirana.

Hamas i danas kontrolira polovicu Gaze i vlada gotovo svakim Palestincem tamo. “Ono što neprijatelj nije uspio postići tenkovima, neće postići ni pregovorima”, rekao je glasnogovornik vojnog krila Hamasa ovog tjedna. Hamas, Hezbolah, jemenski hutisti: iako oslabljeni, i dalje postoje.

Ni trenutačna kopnena operacija u Libanonu također neće okončati prijetnju Hezbolaha, priznale su Izraelske obrambene snage. Zajednički američko-izraelski rat protiv Irana, s izuzetno uspješnim početnim udarom, ono je o čemu je Netanyahu sanjao i na čemu je radio veći dio svoje političke karijere. Ali ni u tom sanjanom scenariju Netanyahu nije uspio dovršiti posao. Nema znakova da se iranski narod priprema za rušenje režima.

Dobici Irana

Teheran je izašao iz rata protiv SAD-a i Izraela ostvarivši ne samo svoj primarni cilj, da opstane, već i dva potencijalna strateška dobitka: kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i novouspostavljeni sustav odvraćanja od velikih napada svojih dugogodišnjih protivnika, analizira američki Wall Street Journal.

Unatoč ogromnim vojnim gubicima, iranska kontrola plovnog puta za 20% svjetskog izvoza nafte neće biti slomljena u skorije vrijeme. Teheran je pažljivo taktizirao kako bi neutralizirao vojnu nadmoć SAD-a i Izraela, povećavajući pritisak na Trumpa da zaustavi sukob. Prekid vatre stupio je na snagu bez da su SAD i Izrael postigli dalekosežne ciljeve poput rušenja režima, eliminacije iranskog nuklearnog programa i okončanja sposobnosti da prijeti svojim susjedima.

“Ono što je Iran učinio, sustavno i namjerno, naštetilo je američkom gospodarstvu, zatvaranjem Hormuza i naglim porastom cijene nafte na globalnoj razini”, rekao je za WSJ Alex Vatanka, analitičar u Institutu za Bliski istok. Pobrinuli su se da se rat osjeti u SAD-u. Zbog toga Vatanka kaže: “Ne vjerujem da će Trump to ponovno pokušati”.

(Jutarnji list)