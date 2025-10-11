Izrael odbija osloboditi najpopularnijeg palestinskog vođu Marwana Barghoutija
Marwan Barghouti, najpopularnijii palestinski vođa i čovjek koji bi mogao ujediniti sve Palestince, nije među zatvorenicima koje Izrael namjerava osloboditi u zamjenu za taoce.
Hamas inzistira na njegovom oslobađanju, rekao je visoki dužnosnik Mousa Abu Marzouk za Al Jazeeru, no Izrael ga smatra teroristom.
Neki stručnjaci tvrde da se Izrael boji Barghoutija iz drugog razloga: kao zagovornik rješenja o dvije države, iako je podržavao oružani otpor okupaciji, Barghouti bi mogao postati ujedinjujuća figura za Palestince.
Rođen na Zapadnoj obali, Barghouti je predvodio studentske prosvjede protiv izraelske okupacije dok je studirao na Sveučilištu Bir Zeit. Kasnije je postao jedan od organizatora prve palestinske intifade, koja je izbila u prosincu 1987. godine.
Izrael ga je potom protjerao u Jordan, ali se vratio na Zapadnu obalu 1990-ih, u sklopu privremenih mirovnih sporazuma koji su trebali otvoriti put stvaranju palestinske države.
Postao je vođa Fataha na Zapadnoj obali, a kada je izbila druga intifada, Izrael ga je optužio da je vođa Brigada mučenika Al-Aqse, labave mreže oružanih skupina povezanih s Fatahom koje su provodile napade na Izraelce.
Ubrzo nakon toga, Izrael ga je uhapsio, a na suđenju je odbijao braniti se, jer nije priznavao autoritet izraelskog suda. Trenutno služi višestruke doživotne kazne, nakon što je 2004. godine osuđen zbog povezanosti s napadima u Izraelu u kojima je poginulo pet osoba.
U zatvoru je predvodio više od 1.500 zatvorenika u štrajku glađu koji je trajao 40 dana, zahtijevajući bolje uvjete.
(Kliker.info-agencije)
