IZRAEL NAPAO KATAR : Eksplozije u Dohi, na udaru političko vodstvo Hamasa

Nekoliko eksplozija odjeknulo je u utorak u Dohi, a izraelski vojni radio je objavio da su meta bili Hamasovi dužnosnici u Katru.

Katarska televizija Al-Jazeera je, pozivajući se na izvor u Hamasu, javila da su u napadu ciljani dužnosnici te palestinske islamističke skupine koji pregovaraju o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Izraelski mediji, pozivajući se na visokog dužnosnika, rekli su da su meta bili glavni lideri Hamasa, uključujući i Halila al-Haju, glavnog šefa Gaze.

Katar: Nećemo tolerirati akcije Izraela

Država Katar oglasila se nakon izraelskog napada na prijestolnicu Dohu, u kojem su, prema tvrdnjama iz brojnih medijskih izvora meta bili članovi političkog vodstva Hamasa.

Eksplozije koje su se čule u glavnom gradu izazvale su veliku zabrinutost, a katarske vlasti potvrdile su da je riječ o incidentu najviše ozbiljnosti.

Glasnogovornik vanjskih poslova Katara Majed Al Ansari izjavio je kako Katar “najsnažnije osuđuje” izraelski napad na stambene zgrade u kojima su se nalazili pojedini članovi političkog biroa Hamasa.

“Ovaj zločinački napad predstavlja grubo kršenje svih međunarodnih zakona i normi te ozbiljnu prijetnju sigurnosti i bezbjednosti Kataraca i stanovnika Katara”, poručio je Al Ansari.

On je dodao da država Katar neće tolerirati “ovakvo neodgovorno izraelsko ponašanje i kontinuirano podrivanje regionalne sigurnosti, niti bilo kakvo djelovanje koje cilja sigurnost i suverenitet Katra”.

Prema njegovim riječima, u zemlji su već pokrenute istrage na najvišoj razini, a dodatne informacije će biti objavljene čim budu dostupne.

Podsjetimo, izraelska vojska je ranije potvrdila da su Oružane snage Izraela (IDF) i obavještajna služba Shin Bet izvele “ciljani napad” u Dohi, tvrdeći da je meta bilo visoko rukovodstvo Hamasa.

Izraelske vlasti navode da su napadom gađeni pojedinci koje smatraju direktno odgovornim za napad 7. oktobra prošle godine i vođenje rata protiv Izraela.

Svjedoci Reutersa opisuju kako se dim dizao iznad dijela glavnog grada Katara, dok su pojedini izvori bliski izraelskoj strani rekli da je eksplozija zapravo bila pokušaj atentata na vođe Hamasa u trenutku dok su, prema navodima Al Jazeere, raspravljali o mirovnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

