Izrael će dozvoliti međunarodnim sigurnosnim snagama ulazak u Gazu prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu vatre za enklavu, rekao je izraelski zvaničnik u nedjelju, dan prije putovanja premijera Benjamina Netanyahua u Washington.

Netanyahuov sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio pravni okvir koji bi omogućio snagama ulazak u Gazu, rekao je zvaničnik. Premijer bi trebao otputovati u Washington u ponedjeljak, a očekuje se da će se sastati s Trumpom u utorak.

Zvaničnik je rekao da će misija, nazvana Međunarodne stabilizacijske snage, uključivati ​​200 pripadnika iz “prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka”, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskom kontrolom.

Svaki kontingent će trebati pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još nije jasno kada će snage biti raspoređene. Veliki dio Gaze je u ruševinama nakon dvogodišnjeg rata velikih razmjera koji je započeo napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Nakon što je u oktobru postignut sporazum o prekidu vatre, Trump je predstavio mirovni plan za Gazu koji poziva na više humanitarne pomoći, palestinsku civilnu tehnokratsku administraciju, povlačenje izraelskih snaga i polaganje oružja od strane Hamasa.

Ali plan je zastao, a grupa tehnokrata, poznata kao Nacionalni komitet za upravljanje Gazom (NCAG), ostaje izvan Gaze.

Izrael de facto kontrolira procijenjenih 64 posto Gaze, dok gotovo svih njenih 2 miliona stanovnika živi na dijelu obalnog zemljišta kojim upravlja Hamas. Stanovništvo uglavnom živi u improviziranim šatorima ili oštećenim zgradama, u teškim uvjetima, ističe Reuters.

Od tada, Hamas odbija razoružati se, a Izrael je rekao da će proširiti svoje područje kontrole u Gazi na 70 posto enklave, nastavljajući gotovo svakodnevne vojne napade, ali u manjem obimu.

Trumpovim planom uspostavljen je Mirovni komitet kao krovno međunarodno tijelo odgovorno za provedbu mirovnog okvira. Komitet bi, između ostalog, nadgledao sigurnosne snage.

Zvaničnik komiteta rekao je ovog mjeseca da Komitet planira pilot projekat za humanitarnu zonu za stanovnike Gaze kako bi se prekinuo zastoj oko plana američkog predsjednika.

(Kliker.info-Hina)