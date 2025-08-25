Iznenadno priznanje njemačkog kancelara Merza: ‘Problemi su veći nego što se mislilo, u ozbiljnoj smo krizi‘

“Ne nalazimo se u razdoblju ekonomske slabosti, naša je ekonomija u strukturnoj krizi”, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz priznajući da su teškoće veće nego što je mislio prije godinu dana. Iskrenost koju treba pozdraviti jer ima ozbiljne reperkusije na cijelu EU, osobito Hrvatsku kojoj je Njemačka jedan od glavnih trgovinskih partnera.

Merzove riječi stižu nakon što je u petak potvrđeno da se njemačka ekonomija u drugom tromjesečju smanjila 0,3 posto u usporedbi s prva tri mjeseca ove godine jer se potražnja glavnog trgovinskog partnera SAD-a usporila nakon višemjesečne kupnje u iščekivanju carina, tumači Reuters. “Čini se sve manje vjerojatnijim da će se bilo kakav oporavak ostvariti prije 2026.”, rekao je Carsten Brzeski, globalni voditelj makroekonomije u ING-u.

Bundesbank u izvještaju za august zaključuje da će njemačka ekonomija i u trećem kvartalu stagnirati, prenosi dpa, ali je prognoza ipak nešto vedrija nego u julu jer Središnja banka sada očekuje da će Njemačka ove godine za malo izbjeći treću uzastopnu godinu u recesiji.

“Najkasnije od ove sedmice nitko ne bi trebao imati iluzije o tome koliko su duboki i dalekosežni izazovi s kojima se suočavamo”, rekao je Merz članovima Kršćansko-demokratske unije (CDU) u Niedersachsenu (Donja Saksonija, glavni grad Hannover), matičnoj pokrajini proizvođača automobila Volkswagen. Pad prihoda te kompanije u drugom kvartalu bio je 36 posto, nakon poreza, što je kancelar istaknuo kao “jednu od mnogih poruka”, prenose agencije.

Njemačka se i dalje ne uspijeva izvući iz krize u koju je upala agresijom koju je Putin pokrenuo na Ukrajinu kad je prekinula nabavu jeftine energije iz Rusije. Uslijedile su teškoće u pristupu kineskom tržištu te, zaključno, američke carine, čiji će se učinak tek vidjeti. Merz upozorava da znatni dijelovi njemačke ekonomije više nisu “istinski konkurentni i to je pitanje cjenovne konkurentnosti. Kvaliteta je i dalje dobra, a čelnici poduzeća prepoznaju te izazove. Međutim, temeljni uvjeti u Njemačkoj jednostavno nisu bili dovoljno dobri u zadnjem desetljeću.”

Kancelar je u subotu naglasio nove porezne poticaje za poslovna ulaganja i ponovio svoje protivljenje povećanju poreza srednjim poduzećima. Reakcija je to na najavu ministra financija Larsa Klingbeila o mogućem povećanju poreza. Koalicija koju čine CDU i socijaldemokrati (SPD), kojima pripada Klingbeil, koji je i na položaju vicekancelara, od prvog je dana nesložna oko niza ekonomskih i političkih prijepora, što predstavlja dodatnu teškoću stabilizaciji. “Sada je ključno brzo provesti odvažne strukturne reforme, primjerice učiniti radno vrijeme fleksibilnijim, smanjiti troškove rada koji se ne odnose na plaće, ublažiti birokratske prepreke i sniziti cijene energije”, reagirala je Katherina Reiche, ministrica ekonomije (CDU), na izjave ministra financija. “Porezno opterećenje za poduzeća u Njemačkoj već je veliko. Moramo raspraviti o daljnjim smanjenjima”, dodala je. Merz je u subotu u Osnabrücku upozorio da se više ne može “financirati država blagostanja koju imamo sa sadašnjim ekonomskim proizvodom”. Dodao je da shvaća da smanjenje socijalnih mjera neće biti SPD-u lako prihvatiti, ali je pozvao dvije stranke na suradnju. Prve reakcije SPD-a bile su negativne.

Loša ekonomska situacija reflektira se na političko raspoloženje javnosti koja se sve snažnije okreće radikalno desnoj Alternativi za Njemačku (AfD). Prema anketi koju je institut Insa napravio za dnevni list Bild, objavljenoj 19. kolovoza, CDU vodi s 26 posto, ali AfD zaostaje samo 1 posto, što je na razini statističke pogreške.

Nakon izbora početkom godine Merz je kao koalicijskog partnera, a da bi mogao formirati stabilnu vladu, morao uzeti SPD, koji je tako stalno na vlasti od 2013. godine bez prestanka iako vlada koju je vodio od 2021. nije uspjela provesti strukturne reforme, a izazovi su bili isti kao i sada.

Međutim, početkom ovog tjedna S&P je objavio da je PMI (indeks menadžera nabave) u Njemačkoj pokazao neočekivano ubrzanje aktivnosti privatnog sektora u augustu jer se trogodišnji pad u prerađivačkoj industriji približio kraju. Proizvodnja je zabilježila posebno snažan porast na 49,9 (sve iznad 50 je pozitivno) nadmašivši očekivanja i dovodeći sektor na rub izlaska iz kontrakcije prvi put od juna 2022. Poruka je to da bi zaokret koji Merz želi provesti ipak mogao biti ostvariv.

Njegov uspjeh bio bi nužan kako bi se zaustavio rast AfD-a koji zagovara proruske politike na svim razinama.

(Jutarnji list)