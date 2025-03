Iznenađeni Dodik teško prihvata stvarnost : Državni sekretar SAD Marco Rubio je neinformisan

– Kada progovori državni sekretar SAD to je uvijek ozbiljno i ja to tako prihvatam. Ali, u onome što je on rekao vidim recidive Bidenove administracije. Znamo da Trumpovi ljudi nisu ušli u sve pore. Drago mi je da Rubio zna za nas, čak iako negativno piše. Niz grešaka je imao. Državni sekretar nema vremena, i ja to razumijem, da se uputi u pojedinosti. Zabrinutost oko pozicije BiH je nešto što smo slušali od Bidenove administracije – izjavio je Dodik.

Dodik je ponovio izjave Trumpa da se neće miješati u unutrašnje stvari drugih država, da odustaju od koncepta gradnje tuđih država i nacija.

– Ovo može da bude dio lobiranja koje prepoznajemo u zaostavštinama Bidenove administracije. Kada on kaže da je zabrinut za budućnost BiH, i mi smo zabrinuti. Zato što je ona ugrožena antidejtonskim i antimeđunarodno-pravnim aktima i da nije primijetio da Schmidt nije imenovan u UN-u. Preuzeli su matricu kako je on imenovan u UN-u bez obzira što nije imenovan u skladu sa procedurama – kaže Dodik.

Poručio je da RS neće odustati od svojih politika.

– On nije u pravu kada to tvrdi. Može da bude božanstvo, a ne sekretar SAD. Bilo bi lijepo da se pročita šta se ovdje dešava, a ne samo da se preuzimaju lažni narativi koji su konstituisani u Bidenovoj administraciji – naveo je Dodik.

Dodik poručuje da i dalje misli da je Rubio prijatelj svih u BiH i da je nasjeo na promuslimanske lobiste koji su izdejstvovali ovako nešto.

– U RS smo imali ovakve trenutke, imali smo prijetnje, tri godine ambasadora koji je činio samo zlo RS. Mi ne možemo odustati od naših ciljeva i naših politika ko god bio na drugih strani. Molim sve koji hoće da drže do stava ovdje, da čuju i drugu stranu. Ne mogu oni da odlučuju o nama, nego treba da odlučuju sa nama – kaže Dodik.

(Kliker.info-agencija)