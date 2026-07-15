Zašto HDZ ne traži izmjene Izbornog zakona i u izbornoj jedinici u RS, gdje Hrvati i Bošnjaci za člana Predsjedništva BiH mogu birati samo kandidata iz srpskog naroda? I zašto Srbi u izbornoj jedinici FBiH mogu birati samo kandidata iz bošnjačkog ili hrvatskog naroda, a ne mogu birati kandidata iz srpskog naroda? Bošnjak i Hrvat u RS, kao i Srbin u FBiH, ne mogu se ni kandidirati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cijelo protjerano Podrinje, od Višegrada do Bijeljine, i svi protjerani Bošnjaci i Hrvati iz izborne jedinice RS mogu glasati samo za člana Predsjedništva iz srpskog naroda u RS.

Da li je ovo apsurd? Da li je ovo dvostruko ubijanje bh. dijaspore, Bošnjaka i Hrvata, od Prijedora, Banje Luke, Doboja, Dervente i cijele Posavine do Bijeljine i Podrinja, od Bijeljine preko Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Foče i Višegrada pa sve do Trebinja, protjeranih oružanom silom, uglavnom JNA i rezervista sa ovih područja u Bosni i Hercegovini? Da li je HDZ Bosne i Hercegovine, u dogovoru sa partnerima, odustajanjem od izmjena Izbornog zakona u RS odustao od svih protjeranih Hrvata iz svih mjesta u RS?

Kao na kaseti, HDZ periodično ponavlja da treba mijenjati Izborni zakon i da treba omogućiti narodima da „nekako“ izaberu nešto što ovozemaljski demokratski principi ne poznaju, u dijelu BiH, u FBiH. Kako, zaista, Hrvati koji su do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu živjeli u bogatoj Bosanskoj Posavini gledaju na HDZ-ove pokušaje i prijedloge promjena Izbornog zakona u BiH, koji se odnose samo na FBiH, a ne i na RS, gdje Hrvati i Bošnjaci po sadašnjem Izbornom zakonu mogu birati samo Srbina u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i Srbi u FBiH, koji mogu birati samo pripadnika bošnjačkog ili hrvatskog naroda u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine?