Izmjena Izbornog zakona za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu
Zašto HDZ ne traži izmjene Izbornog zakona i u izbornoj jedinici u RS, gdje Hrvati i Bošnjaci za člana Predsjedništva BiH mogu birati samo kandidata iz srpskog naroda?
I zašto Srbi u izbornoj jedinici FBiH mogu birati samo kandidata iz bošnjačkog ili hrvatskog naroda, a ne mogu birati kandidata iz srpskog naroda?
Bošnjak i Hrvat u RS, kao i Srbin u FBiH, ne mogu se ni kandidirati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Cijelo protjerano Podrinje, od Višegrada do Bijeljine, i svi protjerani Bošnjaci i Hrvati iz izborne jedinice RS mogu glasati samo za člana Predsjedništva iz srpskog naroda u RS.
Da li je ovo apsurd?
Da li je ovo dvostruko ubijanje bh. dijaspore, Bošnjaka i Hrvata, od Prijedora, Banje Luke, Doboja, Dervente i cijele Posavine do Bijeljine i Podrinja, od Bijeljine preko Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Foče i Višegrada pa sve do Trebinja, protjeranih oružanom silom, uglavnom JNA i rezervista sa ovih područja u Bosni i Hercegovini?
Da li je HDZ Bosne i Hercegovine, u dogovoru sa partnerima, odustajanjem od izmjena Izbornog zakona u RS odustao od svih protjeranih Hrvata iz svih mjesta u RS?
Kao na kaseti, HDZ periodično ponavlja da treba mijenjati Izborni zakon i da treba omogućiti narodima da „nekako“ izaberu nešto što ovozemaljski demokratski principi ne poznaju, u dijelu BiH, u FBiH.
Kako, zaista, Hrvati koji su do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu živjeli u bogatoj Bosanskoj Posavini gledaju na HDZ-ove pokušaje i prijedloge promjena Izbornog zakona u BiH, koji se odnose samo na FBiH, a ne i na RS, gdje Hrvati i Bošnjaci po sadašnjem Izbornom zakonu mogu birati samo Srbina u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i Srbi u FBiH, koji mogu birati samo pripadnika bošnjačkog ili hrvatskog naroda u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine?
Da li političke elite u Bosni i Hercegovini, nakon učešća reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku, zaista misle da će biti mogući bilo kakvi politički procesi u državi Bosni i Hercegovini bez bosanskohercegovačke dijaspore?
Bosanskohercegovačka dijaspora je navijanjem za svoju reprezentaciju poslala poruku svima u Bosni i Hercegovini, u Evropi i svijetu, da je stasala i poslala poruku cijelom svijetu da su živi potomci pobijenih i preživjelih u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992–1995.
Nikad se više neće voditi politički razgovori o unutrašnjem preuređenju Bosne i Hercegovine bez bh. dijaspore.
Haške presude, činjenično dokazane nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, su osnov svakoj budućoj promjeni Ustava u BiH.
Bošnjaci, Srbi, Hrvati i Ostali moraju imati ista prava na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine, i u FBiH, i u RS, i u DB (Distrikt Brčko).
E.S. (Hayat TV)
Komentari