Izjave učesnika nakon sastanka PIC-a sa Trojkom, HDZ-om i opozicijom iz RS-a

Završen je sastanak Vijeća za implementaciju mira sa Trojkom, HDZ-om i opozicijom iz RS-a. Teme su aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i deblokada evropskog puta naše zemlje.

Nebojša Vukanović: Bez imalo ustezanja sam govorio o licemjerstvu Dragana Čovića, koji je odgovoran za ovu situaciju. Čuva leđa Miloradu Dodiku i odgovoran je za ovu vrstu blokade. Rješenje postoji i ono je u rukama Čovića i Borjane Krišto, moze se riješiti ove sedmice da se krene u proceduru imenovanja ministra sigurnosti. Zloupotreba Dejtona je blokada Doma naroda. Iz međunarodne zajednice su rekli da je Dodik uzurpator i da s njim nema pregovora, ja se nadam da je Čović to čuo. Ali drago mi je što su iz međunarodne zajednice rekli da RS nije Milorad Dodik i da neće biti sankcija za RS.

Ilija Cvitanović: Apsolutna zainteresiranost PIC-a za evropski put i šesti mjesec je gdje se treba usvojiti zakoni, imenovati pregovarač i početi pregovori. Ostaju nam još teška politička pitanja, u Federaciji je pitanje promjene Izbornog zakona. Ovo je zemlja tri konstitutivna naroda i to sam rekao i to je tema koja Federaciji traži žurno rješenje. Govorilo se o deblokadi Doma naroda, nisam siguran da će do toga skoro doci. Sljedeće sjednice neće biti, naredne sedmice bi trebala biti zakazana druga, ne znam kakav će dnevni red biti. Ali, evo, ponovo poziv da se dođe do kompromisa, nisam osjetio mogućnost da visoki predstavnik djeluje već da bude partner u rješavanju ovih problema. Ako ovaj mjesec prođe da se ne usvoje EU zakoni, deblokada Doma i Vijeća ministara – mislim da će biti veći problemi.

Draško Stanivuković: Moja dužnost je bila da se čuje stav RS-a. Mi smatramo da je mudrost da se čuje stav RS-a, a da neko drugi govori umjesto nas je pogrešno. Mi smo rekli da je Dejton temelj, a mir je sve i u tom se smjeru treba kretati. Mi smo sve uradili što je do nas, kroz parlament i naše predstavnike. Srpski interes je da se institucije deblokiraju. Interes je da se zakoni usvajaju, da se usvoji Plan rasta. RS ne smije da bude izolovana i odbačena. Nema prenosa nadležnosti, Dejton je ključ. Mi razumijemo HDZ i da hrvatski narod želi da bira svog člana, Mi to razumijemo i za nas je to prihvatijivo. Problem je drugoj strani koja koči sve ovo. Mi smo inicijatori i pokretači. Određena javna zagovaranja da treba uvesti sankcije RS-a i građanima, rekli smo – nemojte to da radite i dobili smo uvjeravanja da neće ici u tom pravcu da narod RS-a ispašta zbog pojedinca. Sankcije ekonomske i druge prirode mogu trajno da unište privredu. Ohrabrilo me da sam čuo da se neće ići u tom pravcu i za mene je to bila diplomatska pobjeda. Ovo su dobre vijesti za RS i njene građane.

Elmedin Konaković: Bio je jedan veoma dobar sastanak. U BiH ključa, ali se situacija u BiH raspetljava. Trojka je krenula u deblokadu, a ne blokadu evropskih procesa. Kada nam je SNSD rekao da ga EU put ne zanima, našli smo partnere koje zanima. Danas je čak i varničilo u sali. Ukoliko ne dođe do dogovora nas samih, međunarodna zajednica treba koristiti svoje bonske ovlasti za deblokadu.

Nermin Nikšić: Stavovi SDP-a su prije svega da nije fer da se gura vruć krompir opoziciji iz RS-a da isporuči Izborni zakon BiH. Naravno, spremni smo razgovarati i o Izbornom zakonu i tražiti kompromis. Ali kompromis nije sigurno da se odreknemo onih principa za koje se borimo jer bez Izbornog zakona imamo kapacitet za EU put. Treba da usvojimo ta dva evropska zakona. Nakon ovog sastanka ne mislim da smo nešto bliće rješavanju, samo smo još jednom potvrdili svoje stavove.

Milan Miličević: Što se tiče nas iz RS-a, sastanak je bio odlična prilika da se na visokom nivou iznese drugi stav mišljenje stranaka iz RS-a. Ne želimo biti taoci nikakvih sankcija koje se odnose na stanovništvo RS-a, a koje se odnose na kapitalna ulaganja i razvojne projekte koji su sada na djelu – a tek se najavljuju kroz non-paper. Mir, stabilnost, EU put. Ne mogu reći da sam previše optimista s obzirom na to da smo kroz platformu i prijašnje sastanke ponudili rješenje za zastoj. Malo je vremena da bi se sve postiglo, treba zato praviti kompromise, hajdemo se držati tema oko kojih se svi slažemo, a to su teme oko evropskih zakona i oko izbornog procesa i da na taj način pokažemo povjerenje. SDS pokazuje da nismo opstrukcija već napredak koji želimo i RS i FBiH.

(FTV)