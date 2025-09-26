Izetbegović o kandidaturi za Predsjedništvo BiH :”Šanse da se kandidujem su 50-50, još imam snage, volje i ideja”

U Dnevniku D o političkim stavovima, temama i dilemama, ovaj put iz ugla predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića.

Ove godine SDA obilježava 35 godina od osnivanja. Kakva je SDA danas – slabija ili jača iz pozicije oporbe? Jeste li doživjeli to kao neki neuspjeh ili ne?

“SDA je, ne najjača, nego daleko najjača politička partija u BiH. Dakle, to je SDA nakon svega. To što je SDA izbačena iz vlasti je stvar inžinjeringa. Mijenjali su prvo izborni zakon, pa ustav, da se odstrani izborna volja ogromnog broja glasača. Prema tome, ja se ne osjećam poraženim. 11 partija se udružilo pod dirigentskom palicom ambasadora, koji su se umiješali u izborni proces. 11 njih protiv mene jednog, ni tu se ne osjećam poraženo – u životu i politici naučite i dobivati i gubiti”, rekao je Izetbegović.

Iz vlasti tvrde da su Milorada Dodika poslali u političku prošlost, vas u političku penziju. Jeste li završili političku karijeru?

“Da sam penzioner, ne biste trošili minute Dnevnika D na mene. Šta biste sa mnom pričali da sam ja penzioner?”, upitao je Izetbegović.

Predstoje izbori, već se govori o kandidaturama. Imate li želju i volju kandidirati se?

“Ni o jednom predsjedniku, niti o jednoj stranci se toliko ljudi ne brinu kao o SDA. Kakav nam je kongres bio? Ko će se kandidovati? Hoću li se ja kandidovati? I onda me pitate, jesam li penzioner? Zar bi se jednim penzionerom toliko obavili? Dakle, ko pita kako je kongres napravio SDP, HDZ, SNSD, ali uvijek fokus i preporuke sa svih strana šta da radi SDA. Da li ću se ja kandidirati? Dakle, 50-50. Što se mene tiče, nemam posebne želje. Dva puta sam bio članom Predsjedništva, dakle, nemam nikakve posebne želje da nanovo sjednem u tu fotelju, kao što je nekad jesam imao, niti bježim od toga da izađem u još jednu kampanju. Imam još uvijek u sebi snage, volje, ideja za još jednu kampanju. Zaista ću to prepustiti drugim ljudima. Dakle, to je u velikoj mjeri njihova stvar, nije samo moja stvar”, izjavio je predsjednik SDA.

Je li to ono što će odlučiti, hoće li biti 50-50 ili 51-49?

“Vidjet ćemo. Konsultovat ću se sa ljudima koje cijenim – od kolegija SDA, predsjedništva SDA. Razgovarat ćemo o tome, procjenit ćemo šta je bolje za Stranku demokratske akcije. Ovaj put bi stranka trebala pobijediti za jednog od članova predsjedništva”, kazao je Izetbegović.

Kazali ste da je Stranka demokratske akcije jedna od najjačih stranaka ili najjača u Bosni i Hercegovini. Spomenuli ste i da je gospodin Bećirović postao Članom predsjedništva Bosne i Hercegovine zahvaljujući potpori 11 stranaka. Hoćete li vi ili netko drugi, ko god bude izašao na izbore, imati snage i ovaj put pobijediti sami?

“Sami, teško. Ako zaista ostane kompaktno 10 ili 11 stranaka. To je skoro nemoguća misija, jer tu radi zaista zbir. Tako recimo, ako za neku stranku NiP glasa 50.000 ljudi, pa barem 40.000 će da prati i ono što oni predlože u odnosu na člana predsjedništva. Jer to je njihov interes u tom času. Zaigrali su na toga igrača, na toga kandidata. Dakle, mislim da je gospodin Bećirović imao nekih 80-85% od zbira 11 stranaka njihovog rezultata. Ja sam imao nekih 90% i postigao u stvari nešto malo preko onoga što inače postignem. Dva puta sam ušao u predsjedništvo, ovaj put sam imao 1% više podrške glasača, ali nisam uspio da uđem. Ne možete jednostavno protiv 11. Međutim, SDA pojačana, kakva će biti na idućim izborima, uz pomoć jedne ili dvije stranke može da pobijedi ostalih osam , devet – sigurno. SDA je sad jača od Trojke”, odgovorio je Izetbegović.

Na koji način jača?

“Po broju glasova na posljednjim izborima, lokalnim izborima. Dakle, podrška glasača”, zaključio je.

Imate li već nekih naznaka s kim bi mogli u partnerstvo?

“Mi bi željeli naravno sa strankama koje su zajedno sa nama ili svaka za sebe, polazeći od istih principa, od istog viđenja na situaciju u BiH, suprotstavljale politikama Trojke. Koji su principijalno se suprostavljale ovome što radi Dodik, onome u čemu se pridruživao gospodin Čović i HDZ, i popustljivoj i neefikasnoj i nekompetentnoj politici Trojke. Dakle, to su SBiH, DF, još neke manje stranke. Mislim da bi to bila prirodna koalicija, ali za koaliciju nije dovoljan jedan. Potrebna je želja i spremnost ostalih”, ocijenio je Izetbegović.

Je li tu negdje moguć i SBB? U javnosti su primjetni ponovno korektni odnosi između SBB-a i Stranke demokratske akcije, a bilo je dosta turbulentnih odnosa na toj relaciji ranije?

“Bilo je itekako turbulentnih, bespotrebno turbulentnih odnosa koji nisu zavisili previše od mene nego od druge strane. Ali, kad pogledate rezultat vlada, evo osam godina vlade koje je predvodio Novalić, u kojoj je SBB igrao bitnu komponentu – bili su tu konstruktivni, dobri ministri. I mi smo imali zajedno s njima rezultat. To je realnost, a drugo je neka bespotrebna politička svađa, ustvari jedno političko rivalstvo”, rekao je.

U kakvim ste sad odnosima sa gospodinom Radončićem?

“Nisam odavno vidio gospodina Radončića. Možda prije pola godine. A ja sam sa svima u korektnim odnosima. Nema čovjeka u političkom spektru s kojim ja ne mogu porazgovarati, našaliti se i tako dalje – tako je i sa gospodinom Radončićem”, odgovorio je Izetbegović.

Sada kada ste govorili s kim je moguće možda ostvariti neku koaliciju i partnerstvo, kazali ste da su mogući svi oni koji su principijalno bili protiv Trojke. Je li to znači da nisu na dobrom tragu oni koji tvrde da su u budućnosti moguća i neka crveno-zelena, odnosno zeleno-crvena koalicija?

“Da vam kažem – nikad ne reci nikad. SDP je imao jako loše politike u ovom mandatu, jako loš politički gard, loš izbor kadrova, dakle loše rezultate. SDP ne može biti liderska stranka kada je u pitanju eventualna koalicija sa SDA. Ali u jednom probosanskom širokom bloku, koji bi nam bio neophodan, itekako ima mjesta za jednu stranku koju podržava 100.000 ljevičara u BiH. Samo su naša prva preferencija naravno one stranke koje su se suprotstavljale ovakvim politikama, koje su nas dovele do ovdje. Ne ide nam po pitanju NATO-a, po pitanju Evropskog puta, ekonomskog oporavka, pretjeranog zaduživanja, nekompetentnih kadrova i tako dalje – svako uviđa da to jednostavno ne ide. To je jedan neuspješni mandat”, kazao je.

Šta je za vas trenutno gospodin Milorad Dodik?

“Još uvijek se to ne zna. Dakle, gospodin Milorad Dodik, ako je napravio neki dogovor sa strancima, sa bh. pravosuđem, da ostane predsjednik SNSD-a, sačuvao je 90% kapaciteta i utjecaja i agonija u BiH će se nastaviti. Ako bude odstranjen iz političkog života, tada će doći do ozdravljenja odnosa. Tada će SNSD-ovci drugačije da se ponašaju. Svi će dobiti poruku da se ne može raditi ono što je radio Milorad Dodik. Milorad Dodik je provocirao i ovu stvar sam sebi napravio. Radio je protivustavne referendume, protivzakonite stvari, jer je na kraju krajeva prkosno sam sebe prijavio. Vrijeđao je strance, genocid, Bošnjake, imame. Dakle, radio je stvari kakve ne treba raditi. Popuštali su mu, povlačili se pred njim i on je postajao sve arogantniji, sve bezobrazniji”, rekao je.

Ko se povlačio i popuštao?

“Popuštao je OHR, popuštali su ambasadori, popuštalo je bh. pravosuđe, bh. tužilaštvo. Dakle, uradi se protivustavni referendum i kao da ništa nije bilo – itekako su mu popuštali. Popuštali su mu ljudi iz Trojke, išli mu na noge, on ih uvrijedi kaže da su invalidna muslimanska reprezentacija – oni šute. Opsuje genocid – oni šute”, odgovorio je Izetbegović.

I SDA je bila u koaliciji sa SNSD-om?

“Nama ne bi opsovao genocid i da to tako prođe”, kazao je Izetbegović.

“SNSD je iznio da ni velika SDA nije uspjevala neke stvari zaustaviti. Ako je kazao velika SDA, moćna SDA, a ne ova invalidna struktura za trojku. Vrlo je jasno šta o nama misli gospodin Dodik. Mi smo gurali u toj koaliciji sa Čovićem i sa Dodikom. Bili smo unutra, ali držali smo to i pravili pomake. Ja sam s Čovićem dogovorio model za Mostar te smo imali izbore. Ja sam sa Dodikom dogovorio prilagodbu SSP-a i koordinacioni mehanizam i pokrenuli smo se na evropskom putu. Unatoč našim prepirkama, mi smo držali front i pomijerali linije naprijed” iznosi Izetbegović.

Slažete li se da je rezultat djelovanja trojke na koncu ipak i ovo što se danas dešava sa Dodikom i sa njegovim odstranjivanjem iz politike?

„Ne, Dodik je ovo sam sebi proizveo. On je čak sam sebe prijavio”, naglašava Izetbegović.

“Nema tome ni pola godine kako je Konaković ismijavao ideju Sabine Ćudić da SNSD bude ostranjen iz vlasti. Podučavao je da je to nemoguća misija i da to ne ide. Onda kada se iskonsultovao da će doći do presude, onda se pretvorio u čovjeka koji sada predvodi to i pred kojim Dodik kleči.“

SNSD sa i bez Milorada Dodika? Dijelom ste odgovorili, ali da li bi tu bilo suštinske razlike?

„Bi. Ako ovakav lider bude faktički odstranjen i tu poruku vide nasljednici, naročito mladi političari, drugačije će se ponašati.“

Zamislimo da je Željka Cvjanović na čelu SNSD-a. Da li bi u tom slučaju imali takav stav?

„Dok god Milorad Dodik bude predsjednik SNSD-a, svi će se nastaviti ponašati kako se sada ponašaju. Slušat će šefa jer zavise od njega i jer je on ogroman autoritet. Ukoliko on loše prođe i lično bude odstranjen, svi će povući pouku iz toga i promijenit će stav. Gledat ćete potpuno druge ljude“ poručuje Izetbegović.

Mislite da ne može djelovati iz sjene?

„Pa neće ako nije predsjednik. Ako ne može da pravi liste, ako ga se ljudi ne plaše i ne ovise o njemu, gledat ćete raskol i gledat ćete borbu za vlast. SDA će prihvatiti onoga ko pobjedi na izborima. Ne možete prihvatiti one s kojima ne možete formirati vlast i ne možete funkcionisati i tad će skoro biti svejedno da li je to neki SNSD bez Dodika ili je ekipa SDS i PDP.“

Da li su Trojka i HDZ imali izbora kada su birali SNSD?

„Imali su izbora da im ne daju četvrtog. Mi smo dali ali su trebali da izvuku zaključak iz toga, trebali su da uče na greškama. Poneku grešku je SDA napravila, a mnogo toga je dobrog napravila.“

Pred kraj onog prošlog mandata, sa Draganom Čovićem niste bili baš u najboljim odnosima. Nedavno ste izjavili kako treba raditi ubuduće na tim odnosima između Hrvata i Bošnjaka. U kakvim ste sad odnosima s njim? Imate li bilo kakav kontakt te da li biste nešto mijenjali da sada sarađujete?

„HDZ i hrvatska komponenta u BiH i u Hrvatskoj se izmakla. Izmakla se Miroradu Dodiku. To je od krucijalnog značaja za nas. Ja sam dao te izjave zbog toga da ih ohrabim, da ostanu na tom putu“, naglasio je Izetbegović.

„HDZ je i činjenica. Dejtonski mirovni sporazum plus OHR napravili su komotnu poziciju da je skoro neizbježna. Treba ih pridobiti da budu uz nas i da budu za BiH istinski, a ne samo verbalno te da ne prate politike kakve je zacrtavao Milorad Dodik. Da ne budu s njim u destruktivnim, destibilizirajućim politikama.“

Je li način da se, kako vi kažete, pridobije HDZ BiH, da se ispune zahtjevi HDZ-a, a kažu da im je to prioritet, odnosno da se omogući Hrvatima da biraju svog člana predsjedništva?

„Bojim se da je Dragan Čović svojim dugogodišnjim partnerstvom sa Dodikom za sada jako smanjio šanse da se ta stvar uradi”, naglašava Izetbegović.

“Ljudi se boje još uvijek sprega u predsjedništvu. Člana predsjedništva koji bi bio po izboru gospodina Čovića i člana predsjedništva koji bi bio po izboru Dodika. Plaše se ljudi koji vole ovu zemlju. Oni se plaše destabilizacije, kontrole Oružanih snaga, kontrole DKP-a, kompletne diplomatske mreže i odnosa 2:1 protiv BiH a Dragan Čović je kriv što je to tako. On je imao priliku da tu stvar riješi. Ja se bojim da nije htio ni da riješi tu stvar i da mu je trebala ugroženost Hrvata. Faktički je sve prisilio da budu u HNS-u i da on bude svima njima šef“, rekao je Izetbegović.

Sad ste rekli, plaše se svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu. Je li to znači da Hrvati ne vole Bosnu i Hercegovinu ako zaista žele da biraju svog člana predsjedništva? Mogu li oni voljeti državu u kojoj ne mogu izabrati svog člana?

„Hrvati su zaista u teškoj tu poziciji. Historijski jer HVO je napravljen od HDZ-a. Srušio je Srednju Bosnu, Hercegovinu, napravio je konc-logore u kojem su Bošnjaci svašta prošli. I trebalo se odmicati od tih politika, a ne nastavljati te politike. Karadžić, Boban, pa onda Čović i Dodik“, naglasio je Izetbegović.

„Trgovi su bolni i ne možemo to tek tako riješiti. Nalazimo se u začaranom krugu nepovjerenja. Bošnjaci se plaše dvojca s razlogom. Dodik je radio šta je radio, a Čović ga podržava. Hrvati se osjećaju isfrustrirani jer smatraju da Bošnjaci biraju dvojicu. Da bi se to izliječilo, treba odobrovoljiti obje strane. Raditi na povjerenju, a ne stvarati nepovjerenje. Rekao sam Čoviću: dođi nam na Bajram, ja odem tvom kardinalu na Božić pa nije došao. Potpiši sporazum sa islamskom zajednicom, tvoja katolička i pravoslavna crkva ga imaju. Nemoj nervirati Bošnjake. Neće ti jedan bošnjački političar na kraju kreva isporušiti to što tražiš.“

„Mora se raditi na povjerenju. Bio to Čović ili ja ili bilo ko drugi da bi se te stvari eventualno napravile. U ovom času to se sigurno postići neće. I trojka je dosta obećala pa nisu ni pokušali da riješe taj izborni zakon, a sigurno su objećali da će to uraditi“, poručio je Izetbegović.

Ono što je izazvalo puno reakcija prošli tjedan je vaš sastranak sa velepostavnikom Rusije u BiH, Igorom Kalabukovom. Vi ste pozvali gospodina Kalabukova ili se on najavio i želio da razgovarate?

„Varate se. On se najavio prije tri godine kada je krenula agresija na Ukrajinu. Ja nisam pristao na taj sastanak. A onda je Dodik bio deset puta u Rusiji i mi smo potpuno prepustili rusku politiku da je kreira Milorad Dodik i dobili Rusiju koja nam podapinje nogu u Vijeću sigurnosti. Po pitanju OHR-a, EUFOR-a i bitnijih stvari za ovu zemlju. Ne mislim da smo mudro postupili. Šanse su male da se to promijeni ali nismo trebali ni potpuno prepustiti Ruse Miloradu Dodiku”, naglasio je Izetbegović.

Jeste li zadovoljni sastankom sa Karabukhovom? Javnost je bila zbunjena dvostrukim saopćenjem – jednim iz Vašeg ureda i jednim iz ureda ruskog veleposlanstva, a prilično su različita. O čemu ste zapravo razgovarali?

„Nema nijedne riječi koja nije istinita u mom saopćenju. Nema razloga da Rusija prati jednog odlazećeg političara. Rusija je bila korektnija prema nama u vrijeme rata nego sada. Odlazak OHR-a ili podrivanje OHR-a ili EUFOR-a je jedan neprijateljski čin prema Bosni i Hercegovini i to ne treba Rusiji. Na sastanku sam naglasio da smo spremni na dijalog, ali ne kao Bošnjaci, nego kao Bosna i Hercegovina”, rekao je Izetbegović.

Puno kritika je bilo upravo zbog tog „Bošnjaci“, koje je sadržalo saopćenje ruskog veleposlanstva. Uslijedile su optužbe na Vaš račun kako nemate pravo govoriti u ime Bošnjaka. Da li je termin, prema Vašem mišljenju, tendenciozno iskorišten u njihovom saopćenju?

„Imam pravo govoriti u ime Bošnjaka jer većinu njih predstavljam, ali ja nikad ne nastupam na takav način sa onima koji su izvan BiH. Gospodin Kalabukhov je napravio mali propust, jer Islamska zajednica nije poslala predstavnika na skup muslimana regije. Međutim, to nisu Bošnjaci, nego muslimani iz BiH. Nisam imao nikakav odgovor na to. To se dešavalo u vrijeme početka agresije na Ukrajinu. Smatram da se digla bespotrebna prašina. Sa svakim trebamo razgovarati i Rusiju ne trebamo prepustiti isključivo Dodikovom utjecaju. Šanse da se te politike promijene su male, ali trebamo pokušati”, naglasio je.

U BiH je stiglo imenovanje novog otpravnika poslova američkog veleposlanstva. Imali ste prilično verbalno oštar dijalog s bivšim veleposlanikom Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Očekujete li neku promjenu u politici?

„Sudeći prema nastupu novog ambasadora, vidim promjenu. Sastat ćemo se iduće sedmice. On ostavlja dobar dojam. Ni danas ne mogu shvatiti razloge za postupke Murphya. Njegove izjave o SDA ne služe na čast SAD-u. Morao sam se upustiti u prepirku zbog njegovih izjava bez argumenata. Nadam se da je takav odnos iza nas“, zaključio je Izetbegović.

(Kliker.info-FTV)