Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u potpunosti odbacuje ideje memoranduma o etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine koji je ovih dana prezentiran u Zagrebu, a iza kojeg stoje radikalni desničarski politički i crkveni krugovi.

– Bosanskohercegovačku i svjetsku javnost ovo je podsjetilo na opasne memorandume SANU-a i druge planove o etničkoj dominaciji na dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine i njenoj podjeli koji su doveli do stravičnih sukoba devedesetih, i u konačnici, zločina nad Bošnjacima koji su pred međunarodnim sudovima presuđeni kao dio udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) i genocidne namjere – saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Islamska zajednica smatra da je porazno da se, umjesto memoranduma kojima bi se gradilo povjerenje, suočavalo s prošlošću i radilo na integraciji i osiguranju jednakih prava svakog građanina i svakog naroda na svakom dijelu Bosne i Hercegovine, iz Zagreba i Beograda ponovo priziva etnička dominacija samo jednog naroda na dijelu teritorije Bosne i Hercegovine.

– Takve neodgovorne politike su nanijele dovoljno zla ovim prostorima i mogu ponovo dovesti samo do novih sukoba i, ne daj Bože, novih “etničkih čišćenja” i “humanih preseljenja naroda” – navodi se u saopćenju.

Islamska zajednica, zabrinuta za bosanskohercegovačke muslimane Bošnjake i bosanskohercegovačko društvo upozorava odgovorne političke krugove među bosanskim Srbima i Hrvatima te krugovima Katoličke i Pravoslavne crkve da odlučno odbace ideju o dodatnoj podjeli Bosne i Hercegovine i da se zajedno s Bošnjacima počnu zalagati za jedinstvo naše domovine na temeljima na kojima je ona vijekovima počivala, na jedinstvu bosanskohercegovačkih naroda i njihovom religijskom pluralitetu.

– Nijedan narod niti na jednom dijelu Bosne i Hercegovine nema veće niti ekskluzivno pravo od bilo kojeg drugog naroda ili građanina i samo takav pristup može donijeti istinski mir i ravnopravnost svima. Historija nas je naučila da nakon svakog crtanja granica etničke dominacije slijede sukobi ili nezadovoljstvo onih koji bi stvarali novu realnost na terenu. Te greške ne smijemo ponavljati – zaključeno je u saopćenju.

