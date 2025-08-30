Iz Trojke poručili Čoviću: Ili Dodik ili EU

Dok se u RS-u vlast mijenja, na državnom nivou je, čini se, zacementirana – barem do općih izbora. Iako je Trojka iz Federacije pokušavala SNSD zamijeniti Trojkom iz RS-a, za to nije bio niti je sada predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Umjesto zamjene partnera, on za sljedeću sedmicu najavljuje nove sastanke s Trojkom iz Federacije. Pokušaj je to da ono što funkcionira u Federaciji preslikaju na državu. Iako datum i format sastanka još nije poznat, iz Trojke poručuju kako i oni imaju uvjet: Ili Dodik ili EU.

Od historijski najbrže formiranog Vijeća ministara do najdublje krize, i prema Čovićevoj procjeni, ikada. Nakon godinu bavljenja samim sobom i višemjesečnog komuniciranja putem medija i društvenih mreža, Čović najavljuje okupljanje partnera iz Federacije, ali i šire.

“Mislim da ćemo već idući tjedan, takve dogovore imamo s partnerima iz Federacije, pokušati ozbiljno razgovarati, ne o Federaciji, to smo zaštitili za narodni godinu za ovaj segment vlasti – i izvršne i zakonodavne, nego kako taj element iz Federacije, bošnjačko-hrvatske suradnje, dignuti i da pomognemo na razini Bosne i Hercegovine”, rekao je predsjednik HDZ-a BiH.

“Dodik za nas nije ni sagovornik ni partner, a što se tiče funkcionisanja vlasti, ona treba funkcionisati prema važećim zakonima. Jedan od tih zakona Zakon o Vijeću ministara kaže da predsjedavajuća Borjana Krišto treba predložiti nedostajućeg ministra sigurnosti i pozivamo da to urade što prije, a Parlament će se izjasniti i pokazati da li ima ili nema većina za kandidata”, poručuje Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu PSBiH.

“Prošlo je vrijeme u kome možemo samo sjesti i praviti se kao da se ništa u međuvremenu nije desilo i da idemo dalje. Ako je gospodin Čović promijenio mišljenje i odlučio se za evropski put, naravno da smo mi spremni i treba sjesti i razgovarat. On je govorio o jačanju bošnjačko-hrvatskih odnosa, mislim da je situacija u Stocu izvrstan primjer da nam on praktično pokaže kako radi na tome”, poručio je Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu PSBiH.

Za Čovića je izvor krize i zaustavljanja svih procesa u Bosni i Hercegovini nepoštivanje legitimnog predstavljanja bez kojeg nema stabilizacije, a ključni partner koji se ne ostavlja na cjedilu i dalje Dodikov SNSD, koji je poručio da nema EU puta. Platforma za vlast bez SNSD-a s potkapacitiranom opozicijom iz RS-a bila je velika greška Trojke, iznova tvrdi Čović.

“Neki se zanosili da mogu primijeniti koncept Trojke kao model iz Federacije u trojku RS-a. Obavili smo i te razgovere u vjeri da možemo nešto potaknuti. Vidite kako danas i ta trojka izgleda. Nema tu ništa u skladu da zajedničko promišlja, bave se sami sobom. Ne smijemo ući u novu opasnost – da tražimo partnere vizavi onog što smo već dogovorili, bez jasnog stava kako izgleda sutra, kako izgleda budućnost Bosne i Hercegovine, pa i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini”, kaže Čović.

“Sreća u toj nesreći jeste bila pojava hrabrih opozicionara u Predstavničkom domu koje zanima sudbina ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, pa su bili ta ruka razuma ili glas razuma za glasanje o nekim evropskim zakonima i pred nama su ti ključni zakoni koji nas čekaju, a koji su, po mom mišljenju, tehnički”, istakao je predsjednik NiP-a Elmedin Konaković.

Pa iz Trojke za HDZ opet poziv za opredjeljenje: ili EU ili Dodikov SNSD.

“Što se tiče njegove kvaziproevropske orijentacije, imamo Plan rasta koji ima rok do 3. septembra, da ne bismo zgubili još 100 miliona. Također, popunjavanje Vijeća ministara itd. Njegovi komentari o opoziciji iz RS-a, iskreno, ne bih to ni komentarisao. Mislim da je on sada sebe doveo u situaciju da će morati nama da dokaže svoje proevropsko opredjeljenje i spremnost da radi na tome”, poručuje Kojović.

“Čović i HDZ trebaju izabrati između EU puta Bosne i Hercegovine, usvajanja zakona, rada institucija – i čuvanja fotelje Nikole Špirića. To je njihov izbor, ali se onda moraju suočiti i s posljedicama tog izbora – i u zemlji i u okviru međunarodne zajednice”, naglasio je Magazinović.

A posljedice su država bez budžeta, plana rasta i datuma otvaranja pregovora s EU, što je optimističan plan za rješavanje u prvoj sedmici septembra, kada zasjeda Državni parlament, a i lideri sjedaju za sto, a na koji Čović iznova, kao i u jeku Dodikovih antiustavnih poteza, stavlja Izborni zakon Bosne i Hercegovine uz poruku da će oni koji su bez njega već počeli predizborni maraton teško doći do cilja.

