Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo upozoravaju : Na lokalitetu Curinih njiva došlo do rasijecanja tla i proširenja postojećih pukotina

Na lokalitetu Curine njive, u jutrošnjem izvještaj iz nadležne Općinske službe civilne zaštite Općine Stari Grad, konstatovano je da se na terenu dešavaju proširenja postojećih rupa gdje je došlo do rasijecanja zemljišta po veličini i dužini – potvrdio je Feni Mirsad Medić, pomoćnik direktora za mjere zaštite i spašavanja u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Ističe da su na lokalitetu Curine njive-igrališta, neposredno iznad naselja, vidljive veće količine vode usljed pojačanih padavina te da su predstavnici civilne zaštite stalno na terenu.

– Što se tiče KUCZ mi smo svoj dio posla završili. Izdali smo naredbu već davno o evakuaciji stanovništva. Potrebno je da sve službe djeluju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Svi nivoi vlasti imaju obavezu da učestvuju u akcijama zaštite i spašavanja. Ovdje je problem zato što je klizište na područje općine Istočni Stari Grad, RS, a ugroženo stanovništvo je na području općine Stari Grad, FBiH – ističe Medić.

On je mišljenja da se problem klizišta može riješiti kroz pozitivne zakonske propise te ukazuje na sporazum o rješavanju problema između FBiH i RS-a u vezi sa prirodnim i drugim nesrećama.

– Postoji Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća gdje su u jednom članu tačno konstatovane nadležnosti jednog i nadležnosti drugog entiteta. Ima i okvirni zakon koji podrazumijeva da u Ministarstvu sigurnosti BiH postoji Sektor za civilnu zaštitu, gdje se brinu o takvim pojavama, čak i o obuci struktura civilne zaštite – napominje Medić.

U prvoj polovini februara premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je informirao javnost da je Vlada preuzela odgovornost za sanaciju klizišta na području Curinih njiva. Kako je tada istakao, formiranjem savjetodavne grupe koju čine predstavnici Civilne zaštite Općine Stari Grad, Šumarskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Građevinskog instituta i Zavoda za izgradnju KS, poduzeti su prvi konkretniji koraci u sanaciji klizišta na području Curinih njiva iznad Sarajeva.

Medić je kazao kako su u tu savjetodavnu grupu na nivou KS ušli i predstavnici KUCZ.

– Što se tiče konkretnih radova na sanaciji klizišta nije dosad preduzeto ništa. Bilo je mašina koje su radile na ugrađivanju mjerača – senzora, koji kada dođe do pomjeranja tla, to prepoznaju i vrše dojavu. To je radio Gradevinski fakultet. A što se tiče potpune sanacije klizišta mislim da se mora uraditi prvo elaborat, pa projekt, a nakon toga raspisati javni poziv. Moja je pretpostavka da će tu biti određenih problema jer je klizište na području RS-a, a može biti ugroženo stanovništvo na području FBiH, tako da možda da bude tu sukob nadležnosti po pitanju sanacije klizišta. Ali KS je preuzeo te obaveze i vidjećemo kako će se to odvijati – kaže Medić.

Istakao je kako je potrebno ubrzati raspisivanje tendera i uvesti u rad eventualnog ponuđača koji bi radio na sanaciji.

– Radi se o jako specifičnom klizištu, tako da vjerovatno bit će malo manje ponuđača kada su u pitanju takvi radovi. Mi smo čak donijeli i odluku da se naša dva pauk bagera, to su specijalne mašine koje smo nabavili za zaštitu i spašavanje, angažiraju na tom lokalitetu. Međutim stručna tijela sa Građevinskog fakulteta, iz Općine i savjetodavno tijelo je utvrdilo da nema uslova da te mašine uđu u Bistrički potok da ga čiste, jer se radi o nepristupačnim terenima, čak i za te naše mašine koje savladavaju prepreke i do 90 stepeni – kazao je Feni Medić.

On je uputio apel građanima da poštuju naredbe koje su dosada donesene, posebno naredbe kada je u pitanju evakuacija.

Najbitnije je spasiti ljude, a sve ostalo se može i nadoknaditi ukoliko bi došlo do drastičnih posljedica – kazao je.

(Kliker.info-Fena)